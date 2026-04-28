A mentők hatalmas erőket mozgósítottak, esetkocsit és gyermek-mentőorvosi kocsit riasztottak a helyszínre, miközben segítségével a bátor tanárok légzésvizsgálatot végeztek. Kiderült, hogy a gyermek már nem vett levegőt, így a telefonos instrukciókat követve újraélesztés kezdődött. A mentők nagyon gyorsan értek a helyszínre, átvették az életmentést, ami a gyors segítségnyújtásnak, az effektív mellkasi nyomásoknak és a mentők szakmai helytállásának köszönhetően rövid időn belül sikerre vezetett – részletezik.
Nyolcéves kisfiú esett össze testnevelésórán, már nem lélegzett, amikor berontottak a terembe a mentők + fotók
A gyermeket végül számos életmentő beavatkozást követően stabil állapotban szállíthatták kórházba bajtársaink, ahol azóta szerencsésen felépült, majd egészségesen hazatérhetett családjához. A mentők gratuláltak a pedagógusoknak és a mentésben résztvevőknek.
