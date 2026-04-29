Megugrott a bejelentett szexuális bűncselekmények száma az EU-ban

2024-ben 3953 szándékos emberölés történt az uniós tagországokban, ami kismértékű, egyszázalékos növekedést jelent 2023-hoz képest. 2014-hez képest azonban, amikor 4448 szándékos emberölést jegyeztek fel, 11 százalékos csökkenést figyeltek meg.

Megjegyezték, 2014 és 2024 között ingadozott a szándékos emberölések száma: a legmagasabb értéket 2015-ben jegyezték fel (4616 bejelentett eset), majd 2016-tól kezdődően csökkenő tendencia volt megfigyelhető.

A szándékos emberölések száma 2019-ben 3735-re, majd 2021-re 3645-re esett vissza. Ezt követően a tendencia megfordult: a szándékos emberölések száma minden évben nőtt, 2022-ben 3838, 2023-ban 3897, és 2024-ben 3953 volt.