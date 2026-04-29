Rendkívüli

Magyar Péter bejelentette, megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

szexuális bűncselekménybejelentésEurópai Unió

Megugrott a bejelentett szexuális bűncselekmények száma az EU-ban

Az elmúlt tíz évben nőtt a bejelentett szexuális bűncselekmények száma az Európai Unióban – közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat szerdán.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 13:52
Rendőrök – illusztráció (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendőrség által nyilvántartásba vett szexuális bűncselekmények számának növekedése összefüggésben állhat a társadalomban tapasztalható növekvő tudatossággal, ami hatással van a bejelentési arányokra

 – jegyezték meg.

2024-ben az előző évhez képest a szexuális bűncselekmények száma öt százalékkal, 12 097 esettel, a bejelentett nemi erőszakok száma pedig hét százalékkal, 6291 esettel nőtt. A vizsgált évben a rendőrség 256 302 szexuális bűncselekmény elkövetését jegyezte fel, ebből 98 190 volt nemi erőszak.

2024-ben 3953 szándékos emberölés történt az uniós tagországokban, ami kismértékű, egyszázalékos növekedést jelent 2023-hoz képest. 2014-hez képest azonban, amikor 4448 szándékos emberölést jegyeztek fel, 11 százalékos csökkenést figyeltek meg. 

Megjegyezték, 2014 és 2024 között ingadozott a szándékos emberölések száma: a legmagasabb értéket 2015-ben jegyezték fel (4616 bejelentett eset), majd 2016-tól kezdődően csökkenő tendencia volt megfigyelhető. 

A szándékos emberölések száma 2019-ben 3735-re, majd 2021-re 3645-re esett vissza. Ezt követően a tendencia megfordult: a szándékos emberölések száma minden évben nőtt, 2022-ben 3838, 2023-ban 3897, és 2024-ben 3953 volt. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
