AfDpornográfiskolagenderszexuális nevelés

Pornográf tartalom után lépne fel az iskolai genderprojektek ellen az AfD

Komoly felháborodást váltott ki egy szászországi iskolai eset, amely után az Alternatíva Németországért(AfD) szigorítaná az úgynevezett gender- és külsős érzékenyítő programok jelenlétét az oktatásban.

Magyar Nemzet
Forrás: Berliner Zeitung2026. 04. 24. 13:20
Jörg Urban, az AfD szászországi elnöke Fotó: Sebastian Kahnert Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A beszámolók szerint az iskola vezetése külsős, magukat nem binárisként meghatározó aktivistákat hívott meg, akik egy színházi projekt keretében tartottak foglalkozásokat, a programot az Amadeu Antonio Stiftung finanszírozta, a lebonyolítást pedig egy baloldali kötődésű ifjúsági szervezet végezte.

Az AfD rendszerszintű problémáról beszél

Jörg Urban, az AfD szászországi frakcióvezetője szerint az eset nem egyedi, hanem egy szélesebb jelenség része. Úgy látja, az ilyen programok célja, hogy a szexualitás és a nemi identitás kérdéseit egyre hangsúlyosabban vigyék be az iskolákba.

A párt ezért a szász tartományi oktatási törvény módosítását kezdeményezi. Javaslatuk szerint a jövőben minden külső szervezet által tartott programhoz kötelező lenne a szülők előzetes hozzájárulása, a foglalkozásokat pedig csak megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberek tarthatnák, tanári felügyelet mellett.

Az AfD azt is szorgalmazza, hogy a szexuális nevelés elsődlegesen az iskolai biológiaoktatás keretében történjen, ne külső szervezetek bevonásával.

Illusztráció (Fotó: Pexels)

A javaslat elfogadása ugyanakkor bizonytalan. Szászországban a kormányzó erőknek nincs stabil többségük, és más pártok várhatóan nem támogatják az AfD kezdeményezését. A vita ráadásul egy olyan időszakban zajlik, amikor a tartomány súlyos tanárhiánnyal küzd, különösen a vidéki térségekben. Több szakértő szerint a tervezett szigorítások további adminisztratív terheket róhatnak az iskolákra.

Borítókép: Jörg Urban, az AfD szászországi elnöke (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Sebastian Kahnert) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
