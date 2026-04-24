Pornográf tartalom után lépne fel az iskolai genderprojektek ellen az AfD

A beszámolók szerint az iskola vezetése külsős, magukat nem binárisként meghatározó aktivistákat hívott meg, akik egy színházi projekt keretében tartottak foglalkozásokat, a programot az Amadeu Antonio Stiftung finanszírozta, a lebonyolítást pedig egy baloldali kötődésű ifjúsági szervezet végezte.

Az AfD rendszerszintű problémáról beszél

Jörg Urban, az AfD szászországi frakcióvezetője szerint az eset nem egyedi, hanem egy szélesebb jelenség része. Úgy látja, az ilyen programok célja, hogy a szexualitás és a nemi identitás kérdéseit egyre hangsúlyosabban vigyék be az iskolákba.

A párt ezért a szász tartományi oktatási törvény módosítását kezdeményezi. Javaslatuk szerint a jövőben minden külső szervezet által tartott programhoz kötelező lenne a szülők előzetes hozzájárulása, a foglalkozásokat pedig csak megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberek tarthatnák, tanári felügyelet mellett.

Az AfD azt is szorgalmazza, hogy a szexuális nevelés elsődlegesen az iskolai biológiaoktatás keretében történjen, ne külső szervezetek bevonásával.

A javaslat elfogadása ugyanakkor bizonytalan. Szászországban a kormányzó erőknek nincs stabil többségük, és más pártok várhatóan nem támogatják az AfD kezdeményezését. A vita ráadásul egy olyan időszakban zajlik, amikor a tartomány súlyos tanárhiánnyal küzd, különösen a vidéki térségekben. Több szakértő szerint a tervezett szigorítások további adminisztratív terheket róhatnak az iskolákra.