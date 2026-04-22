Brüsszel azonnal lépett, hazánkat is elárasztja a genderpropaganda

A magyar választások után néhány nappal azonnal mozgásba lendültek a brüsszeli intézmények. Nem kellett sokat várni: ahogy A tanú című filmben Virág elvtárs fogalmaz: „a kulturális forradalom egy fontos posztján” jelentkeztek be, a genderideológiában, hogy jogi eszközökkel, de „politikailag gyúrják át a kérdést” – jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója felidézte, a Fidesz egyik legfontosabb döntése volt a 2021-es gyermekvédelmi törvény elfogadása, amely egyszerre szabott gátat a genderpropaganda médiában és reklámokban való terjesztésének, fellépett a pedofil bűnelkövetőkkel szemben, és világos határt húzott az iskolai nevelés területén is. A törvény kimondta: a szexuális nevelés kérdéseiben, különösen kisgyermekkorban, nincs helye ideológiai kampányoknak. Az oktatás és a média nem válhat kísérleti tereppé.

Széles társadalmi akarat

– Ez nem egy szűk politikai álláspont volt, hanem széles társadalmi akarat. A magyar emberek a témában rendezett népszavazáson is világosan jelezték: a gyermeknevelés elsődleges felelősei a szülők, és nem fogadják el, hogy érzékeny, identitást érintő kérdésekben az állam vagy külső szereplők írják felül ezt a jogot. A népszavazás eredménye ezt az álláspontot megerősítette – húzta alá.

A politikus szerint a vita lényege abban ragadható meg, hogy ismeretterjesztés és felvilágosítás címén olyan tartalmak jelennek meg az oktatási intézményekben, amelyeket a kritikusok genderpropagandaként írnak le – hasonlóan több nyugat-európai gyakorlathoz. A magyar szabályozás mögött az az alapvető megfontolás áll, hogy a kiskorúak védelme elsőbbséget élvez:

széles társadalmi meggyőződés, hogy az identitást és a szexuális fejlődést érintő kérdésekkel nem a legérzékenyebb életkorban és nem intézményi keretek között kell találkozniuk a gyerekeknek, amikor testi, lelki és pszichoszexuális értelemben még különösen befolyásolhatók.

Orbá Balázs rámutatott, ezzel szemben az Európai Unió Bírósága érvelése a hátrányos megkülönböztetés tilalmára épül, különösen a nemi identitás és a szexuális irányultság alapján. A magyar álláspont szerint azonban a kérdés nem diszkriminációs természetű, hanem hatásköri és nevelési kérdés: arról szól, hogy – különösen kisgyermekkorban – a szexuális nevelés elsődlegesen a szülők felelőssége, és a szülőknek joguk van meghatározni gyermekük nevelésének módját és tartalmát.