Megindult a diákroham a nyári állásokért

A diákmunka alkalmazása nem csupán pénzügyi megtakarítást, hanem jelentős adminisztrációs tehermentesítést is jelent a cégeknek, így a diákmunka már nem csak a nagyvállalatok kiváltsága. Egyre erősebb költségteherrel szembesülnek a vállalatok a jelenlegi gazdasági környezetben. A MŰISZ Iskolaszövetkezet szerint ez a helyzet pedig ráirányítja a figyelmet a rugalmasabb foglalkoztatási formákra.

A szervezet szerint az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás legnagyobb előnye a közvetlen munkaviszonnyal szemben a járulékmentes foglalkoztatás, a plusz kiadások nélküli óraalapú elszámolás, amely költségként leírható, illetve az, hogy a partnercégnek nem kell saját foglalkoztatási jogviszonyt létesítenie a diákokkal. A diákmunkák esetén a teljes munkajogi és bérszámfejtési adminisztrációt az iskolaszövetkezet végzi, így a munkáltatói bejelentések, a jelenléti ívek kezelése és a bérszámfejtés mind a szervezetek feladata. Ez a modell gyakorlatilag kockázatmentes munkaerő-bevonást tesz lehetővé. A MŰISZ az előnyök között sorolja fel, hogy nincs felmondási idő, a diákfoglalkoztatás tehermentesíti a HR-t és kiszámíthatóságot biztosít. A létszám rugalmasan, akár napról napra az igényekhez igazítható, megszűnnek a munkaviszony-megszüntetéssel járó adminisztratív kötelezettségek, a vállalatok adminisztratív többletterhelés nélkül juthatnak gyors segítséghez.

Forrás: Pixabay

Költséghatékonyság és rugalmasság

A MŰISZ Iskolaszövetkezet tapasztalatai azt mutatják, hogy a diákmunka már nem csak a nagyvállalatok kiváltsága. Az egyéni vállalkozóktól a nemzetközi óriáscégekig bármilyen méretű szervezet aktívan támaszkodik erre a foglalkoztatási formára. Bár a cégek motivációi eltérők lehetnek, a költséghatékonyság és a rugalmasság univerzális hívószóvá vált. A szektorokban a tudatos tervezés figyelhető meg: a turizmus-vendéglátás, az ipar, a kereskedelem, a mezőgazdaság és a logisztika kifejezetten a diákokra optimalizálja a szezonális csúcsterheléseket, mivel a fiatalok gyorsan betanítható és jól mozgósítható munkaerőt jelentenek.

Gyors reakció a hirtelen igényekre

A csúcsszezon küszöbén kritikus kérdés a reakcióidő. A MŰISZ adatai alapján az iskolaszövetkezetek a nyári szezonban akár 24 órán belül képesek nagyobb létszámot biztosítani. Nem úgy, mint tanév közben, amikor jellemzően néhány munkanapra van szükség, hogy jelentős számú diákot toborozhassanak. A gyorsaságot ugyanakkor befolyásolja a munkakör jellege, a helyszín és a kínált bérszint is.

A szervezet arra is felhívja a munkáltatók figyelmét, hogy felmérésük szerint

a nappali tagozatos hallgatók körében kiemelkedő a munkavállalási hajlandóság, hiszen a megkérdezettek 65,1 százaléka jelenleg is dolgozik valamilyen formában.

A munkakeresési preferenciákat tekintve a válaszadók többsége, 71,4 százaléka a rugalmas időbeosztást tartja a legfontosabb szempontnak, amelyet szorosan követ a magas órabér igénye 67,1 százalékkal. A hallgatók 44,3 százaléka már rendelkezik tapasztalattal az iskolaszövetkezeteken keresztüli munkavállalás terültén. Az adminisztratív és irodai munkák a legnépszerűbbek, a hallgatók 75,7 százaléka szívesen dolgozna ezen a területen.