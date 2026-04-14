Botrány Németországban: pornográf tartalmak kerülhettek diákok elé, vizsgálódik a minisztérium

Szülők és tanulók állítása szerint a 14–15 éves diákokat arra kérték, hogy nevük helyett névmással mutatkozzanak be. A helyzet feszültté vált, amikor egy diák ezt visszautasította. Amikor egy lány azt mondta: – Leonie a nevem (ez nem a valós), és szeretném, ha így szólítanának –, akkor megsértették.

– Ebben a náci Szászországban semmi másra nem lehetett számítani – jegyezte meg állítólag az egyik projektvezető egy apa szerint.

A legsúlyosabb vádak szerint a foglalkozás során a résztvevők különböző anyagokat terítettek szét a tanteremben, köztük politikai tartalmú szórólapokat és olyan képeket, amelyek homoszexuális pornográf jeleneteket ábrázoltak. Ezekhez a diákok szabadon hozzáférhettek, ami komoly felháborodást váltott ki a szülők körében.

Der Porno-Skandal in einer sächsischen Schule, den die JF aufdeckte, sorgt bundesweit für Aufsehen. Das Kultusministerium will Verstöße gegen das Schulgesetz prüfen. AfD-Chef Chrupalla fordert gegenüber der JF ein NGO-Verbot an Schulen. pic.twitter.com/IgFE1XsvhX — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) April 14, 2026

Hatósági és jogi következmények

A történtek nyomán több szülő feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a rendőrségen. A német büntető törvénykönyv alapján ugyanis bűncselekménynek minősül, ha kiskorúaknak pornográf tartalmat tesznek hozzáférhetővé.

Az ügyben megszólalt a tartományi oktatási minisztérium is, amely közölte: a hatóságok felvették a kapcsolatot az érintett intézménnyel, és vizsgálják, történt-e jogsértés, különös tekintettel az iskolai szabályozásra és a szülők megfelelő tájékoztatására.

A szülők szerint az iskola nem egyeztetett előzetesen a program tartalmáról, ami önmagában is sértheti az oktatási törvény előírásait.

Tino Chrupalla (AfD), a párt parlamenti frakcióvezetője. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/ Frank Hammerschmidt

Botrány: az AfD tiltakozik

A botrány politikai visszhangot is kiváltott. Tino Chrupalla, az Alternatíva Németországért társelnöke határozott fellépést sürgetett, és azt követelte, hogy az iskolákban tiltsák meg az együttműködést olyan civil szervezetekkel, amelyek – megfogalmazása szerint – transznemű ideológiát képviselnek.

A jobboldali politikus szerint általában is problémás, ha nem pedagógusok tartanak foglalkozásokat az oktatási intézményekben.

Az iskola vezetése a szülői panaszok nyomán már az első nap után leállította a programot, és megszüntette az együttműködést a projekt vezetőivel.