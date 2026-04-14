A botrányos történtek a Szászország tartományban található Schleife egyik középiskolájában zajlottak, ahol márciusban tartottak egy tematikus programhetet. A beszámolók szerint az iskola vezetése külsős, magukat nem binárisként meghatározó aktivistákat hívott meg, akik egy színházi projekt keretében tartottak foglalkozásokat, írja az Origo.
Botrány Németországban: pornográf tartalmak kerülhettek diákok elé, vizsgálódik a minisztérium
Országos felháborodást keltett egy szászországi iskolában kirobbant botrány, amelynek nyomán a tartományi oktatási tárca vizsgálatot indított az esetleges jogsértések feltárására. Az ügy egy projekthét eseményeihez kötődik, ahol szülők és tanulók beszámolói szerint kiskorú diákok is hozzáférhettek pornográf tartalmakhoz, ami komoly kérdéseket vet fel a gyermekvédelem és az iskolai programok ellenőrzése kapcsán.
Szülők és tanulók állítása szerint a 14–15 éves diákokat arra kérték, hogy nevük helyett névmással mutatkozzanak be. A helyzet feszültté vált, amikor egy diák ezt visszautasította. Amikor egy lány azt mondta: – Leonie a nevem (ez nem a valós), és szeretném, ha így szólítanának –, akkor megsértették.
– Ebben a náci Szászországban semmi másra nem lehetett számítani – jegyezte meg állítólag az egyik projektvezető egy apa szerint.
A legsúlyosabb vádak szerint a foglalkozás során a résztvevők különböző anyagokat terítettek szét a tanteremben, köztük politikai tartalmú szórólapokat és olyan képeket, amelyek homoszexuális pornográf jeleneteket ábrázoltak. Ezekhez a diákok szabadon hozzáférhettek, ami komoly felháborodást váltott ki a szülők körében.
Hatósági és jogi következmények
A történtek nyomán több szülő feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a rendőrségen. A német büntető törvénykönyv alapján ugyanis bűncselekménynek minősül, ha kiskorúaknak pornográf tartalmat tesznek hozzáférhetővé.
Az ügyben megszólalt a tartományi oktatási minisztérium is, amely közölte: a hatóságok felvették a kapcsolatot az érintett intézménnyel, és vizsgálják, történt-e jogsértés, különös tekintettel az iskolai szabályozásra és a szülők megfelelő tájékoztatására.
A szülők szerint az iskola nem egyeztetett előzetesen a program tartalmáról, ami önmagában is sértheti az oktatási törvény előírásait.
Botrány: az AfD tiltakozik
A botrány politikai visszhangot is kiváltott. Tino Chrupalla, az Alternatíva Németországért társelnöke határozott fellépést sürgetett, és azt követelte, hogy az iskolákban tiltsák meg az együttműködést olyan civil szervezetekkel, amelyek – megfogalmazása szerint – transznemű ideológiát képviselnek.
A jobboldali politikus szerint általában is problémás, ha nem pedagógusok tartanak foglalkozásokat az oktatási intézményekben.
Az iskola vezetése a szülői panaszok nyomán már az első nap után leállította a programot, és megszüntette az együttműködést a projekt vezetőivel.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Patrick Pleul)
