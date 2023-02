Évek óta zajlik a homoszexualitás és a genderideológia népszerűsítése

A budapesti Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnáziumban LMBTQ-érzékenyítő foglalkozásokat tartottak, a felvilágosítás mellett a diákoknak különböző szituációs gyakorlatokat kellett eljátszaniuk A Magyar Nemzetnek egy diák számolt be arról, hogy még 2019-ben vett részt egy szervezett LMBTQ-érzékenyítő foglalkozáson az intézményben. Mindezt képekkel is alátámasztotta. Az első – általa küldött – fotón az látható, hogy az osztályteremben a táblán az LMBTQ betűk fogalmi magyarázatai mellett az aszexuális, a demiszexuális és az alloszexuális szavak szerepelnek. Továbbá a Labrisz Leszbikus Egyesület weboldala, illetve az ügyfélfogadási ideje is látható a felvételen. A második képen két – a gyerekeknek kiosztott – szituációs gyakorlat szerepel: „Tomi 16 éves, két apukájával él (Ödön és Ernő). Egy nap azzal megy haza, hogy az iskolában a többiek azzal csúfolták, hogy »buzik a szülei«. Játsszátok el a beszélgetést a szülőkkel.” „Magdaléna 16 éves transzlány. A tornaórához a lányöltözőben szeretne átöltözni, de vannak lányok, akik tiltakoznak ez ellen. Játsszátok el a jelenetet.” Az intézmény igazgatója lapunk kérdéseire nem volt hajlandó válaszolni, arra hivatkozva, hogy a téma érzékeny és tavasszal parlamenti választások lesznek, így „mindenki mindenből politikai kérdést csinál.”

A Labrisz sem válaszolt a Magyar Nemzetnek, viszont a szervezet weboldaláról kiderült: még 2013-ban több mint 62 ezer eurót nyertek egy pályázaton, a „Melegség és megismerés – egy innovatív, érzékenyítő iskolai program továbbfejlesztése” nevű projektre. A Melegség és megismerés iskolai program módszertanával, az MM program pedagógiai szakembereivel, valamint a Down Alapítvány szakembereivel elindult egy új, iskolai érzékenyítő foglalkozás kidolgozása – ismertették a weboldalon. Később az addig elért eredményeikről is beszámoltak: „Folytattuk a Melegség és megismerés foglalkozások (MM órák) tartását középiskolákban, felsőoktatási intézményekben és a civil szférában. 2013 októberétől 2014 végéig összesen 19 intézményben 44 foglalkozást tartottunk, amellyel több mint ezer fiatalt értünk el” – részletezték. Ezek az adatok, valamint az idézett szituációs gyakorlatok is egyértelműen igazolják, hogy a gyermekvédelmi törvény megalkotásának indoka egyáltalán nem légből kapott fantazmagória, és arra is rávilágítanak, hogy a jogszabály nem a felnőtt, tehát 18 éven felüli homoszexuális emberek elleni diszkriminációt szolgálja, hanem a gyerekek védelmét a nyílt szivárványos propagandától.

De nézzük tovább a példákat, amelyek a genderideológia terjedését igazolják! A budaörsi Illyés Gyula Gimnáziumban a legismertebb LMBTQ-szervezetek mellett egy transzvesztita is előadást tartott a diákoknak. Géczy Krisztián, Törökbálint fideszes alpolgármestere – akinek az egyik gyermeke szintén az Illyés gimnázium diákja – a Magyar Nemzetnek elmondta: az érzékenyítő programokra a visszajelzések alapján egy transzvesztitát is meghívtak, aki az élettörténetét és gondolatait mesélte el az intézmény diákjainak. Mivel azonban a gimnáziumnak hatosztályos része is van, az előadásokat nemcsak a nagyobbak, hanem akár a 13 éves gyerekek is hallhatták – mutatott rá. Az alpolgármester azt is jelezte: bár az érzékenyítő napokat az intézmény Facebook-oldalán burkoltan meghirdették, a szülőket nem tájékoztatta senki, hogy ilyen jellegű rendezvény lesz a gimnáziumban.

A vidéki iskolákat is megcélozták

Idén januárban szintén a Magyar Nemzet adta hírül, hogy vidékre is kiterjesztik az iskolákat és munkahelyeket célzó érzékenyítő programjukat a hazai LMBTQ-szervezetek. A Labrisz Leszbikus Egyesület ügyvivőjének beszámolójára alapozva azt írták, hogy az „érzékenyítő” tanfolyamokat a Facebookon is hirdetik. A pécsi, szegedi (illetve budapesti) események leírásából kiderül ugyanis, hogy az egyébként az Európai Bizottság Polgárok, egyenlőség jogok és értékek elnevezésű programja keretében pénzelt események célja, hogy „minél több olyan iskola legyen Magyarországon, ahol a szexuális, nemi kisebbségekhez tartozó diákok biztonságban érzik magukat, önmaguk lehetnek és kibontakoztathatják képességeiket, mert a társaikkal egyenlő jogokat élveznek.” Az Amnesty International Magyarország és a Labrisz szakemberei, trénerei állították össze a tizenhat órás ingyenes továbbképzést, amelynek elvégzése után a résztvevők „eligazodhatnak az LMBTQ-fogalmak között, valamint megismerhetik a homofób és transzfób törvény negatív társadalmi hatásait. Ahol relevánsnak érzik, be tudnak építeni szexuális és nemi kisebbségeket érintő tartalmat az óráikba” – olvasható a programismertetőben.

Tanárok vallanak arról, miként kell népszerűsíteni a homoszexualitást

A Budapest Pride egyik nyilvános beszélgetéséről közölt tanulságos hangfelvételt a Betyársereg honlapja még 2018-ban. Itt gyakorló tanárok – és köztük az a pedagógiai asszisztens, aki a napokban fiatalkorú fiúval fenntartott szexuális viszonyáról közölt botrányos videókat – fejtették ki, hogyan kellene az iskolában megjeleníteni a homoszexualitást. A leleplező hanganyagban arról is szó esik, hogyan tegyék „elfogadóbbá” a többi gyereket ezzel a jelenséggel kapcsolatban, amihez még iskolai füzeteket is készítettek, illetve tanároknak mindenféle „kézikönyvet” terjesztenek. Az egyik felszólaló azt fejtegette, szerinte kívánatos lenne, hogy minden fiúgyermekből meleg legyen, akit az anyja egyedül nevel.