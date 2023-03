Ókovács Szilveszter és felesége, Máthé Zsuzsa szerint is ki kell állni a 15 éves gyerek mellett

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója és Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója négy gyermek szülei. A házaspár egy gyermekvédelmi konferencia előtt nyilatkozott a Metropolnak a közelmúltban a negyvenéves pedagógiai asszisztens által nyilvánosságra hozott videó kapcsán, miszerint egy 15 éves fiúval van szexuális kapcsolata – olvasható a Metropol cikkében.

Máthé Zsuzsa a kereszténydemokrata Szent István Intézet igazgatójaként elmondta, a gyermekvédelem a megalakulásuk óta a fókuszban van náluk. Az intézet tagjai is az aktív szülői generációból kerülnek ki, ezért érzékenyen és fokozottan figyelemmel kísérik, mi történik a gyerekeikkel napjainkban. A 15 éves diákkal szexuális kapcsolatot létesítő pedagógiai asszisztens esetét megdöbbentőnek nevezte, úgy véli, az eset egyértelművé tette, hogy itt jogszabályi hiányosság van, amit orvosolni kell. Ezért három másik szervezettel úgy döntöttek, hogy erre a joghézagra felhívják a figyelmet – mondta el a lapnak Máthé Zsuzsa.

A beleegyezési kor az, amin érdemes változtatni, mert az megengedhetetlen, hogy ekkora korkülönbség mellett egy 15 éves gyereket valaki kihasználjon, ráadásul olyan szavak mögé bújva, amit megpróbál úgy beállítani, mintha az normális és természetes viselkedés vagy szexuális orientáció lenne

– szögezte le a kereszténydemokrata szervezet vezetője. Máthé Zsuzsa hangsúlyozta: „mi úgy gondoljuk, hogy a gyerekeinket nekünk, felnőtteknek kell megvédeni. Ez ma nem minden esetben könnyű, látjuk, hogy milyen nemzetközi nyomás van ezzel kapcsolatban.”

Ókovács Szilveszter más szemszögből is rávilágított a helyzetre.

– Természetesen felháborít! – jelentette ki. A Magyar Állami Operaház főigazgatója felidézte, hogy vannak olyan intézmények, amelyek közfeladatot látnak el, amelyek kapcsán lehet »hallani a hírekben, hogyha megtámadnak egy olyan személyt, aki ellátja ezt a közfeladatot – mondjuk egy pedagógust vagy tűzoltót akár –, akkor az mindig egy hangsúlyos bűncselekmény. Fokozottan védjük tehát azokat, akik ellátják a közfeladatot«

– idézte fel Ókovács Szilveszter.

Hangsúlyozta: „Az a kérdés, hogy a gyerekeinket, akiket rábízunk ezen közfeladat-ellátókra – például akár az Operaházban is, hiszen nálunk is több mint kétszáz gyermekkari szólistaként alkalmazott kisgyerek és balettintézeti növendék nevelkedik –, ott ez a fokozott figyelem a gyerekekre is igaz-e, megnyilvánul-e azok védelmében is, akik a közfeladat-ellátó rendszerre vannak bízva?”

Ókovács Szilveszter hozzátette: „Az lehetetlen, hogy az ember szülőként rábízza a csemetéjét, a legféltettebb kincsét ezekre az emberekre, és előfordulhat, hogy ők nemcsak hogy kárt okoznak, hanem esetleg életre szóló traumát. Ezt nem lehet folytatni!”

Borítókép: Ókovács Szilveszter és felesége, Máthé Zsuzsa (Fotó: Metropol/Máté Krisztián)