Athéni vérfürdő: elfogták a nyugdíjas ámokfutót + videó

A gunman opened fire at a social security office and a courthouse in central Athens, wounding several people before fleeing, Greek police said.



Reports in Greece said the suspect is an 89-year-old man, with police launching a manhunt.

Az ERT News görög közszolgálati televízió felvételei azt mutatták, hogy a mentők legalább három embert vittek a bíróságról a mentőautókhoz. A lövöldözés indítéka egyelőre nem ismert. Az ERT szerint

a fegyveres a bírósági lövöldözés után dokumentumokat tartalmazó borítékokat dobott a földre, arra hivatkozva, hogy az iratok adnak magyarázatot a tettére.

Az őrizetbe vétel során egy második fegyvert is találtak a férfinél – közölte a sajtó. A fegyveres erőszak viszonylag ritka Görögországban, ahol a lőfegyvertartás szigorúan szabályozott.