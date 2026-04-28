Athéni vérfürdő: elfogták a nyugdíjas ámokfutót + videó

Az ERT News görög közszolgálati televízió felvételei azt mutatták, hogy a mentők legalább három embert vittek a bíróságról a mentőautókhoz. A lövöldözés indítéka egyelőre nem ismert. Az ERT szerint
a fegyveres a bírósági lövöldözés után dokumentumokat tartalmazó borítékokat dobott a földre, arra hivatkozva, hogy az iratok adnak magyarázatot a tettére.
Az őrizetbe vétel során egy második fegyvert is találtak a férfinél – közölte a sajtó. A fegyveres erőszak viszonylag ritka Görögországban, ahol a lőfegyvertartás szigorúan szabályozott.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!