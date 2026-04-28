Egy nyolcvankilenc éves férfi rendezett vérfürdőt Athén belvárosában

Egy fegyveres lövöldözni kezdett egy társadalombiztosítási hivatalban és egy bíróságon Athén belvárosában kedden, és több embert megsebesített – tudatták a görög hatóságok.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 13:05
Rendőrautó, Görögország – illusztráció (Fotó: AFP)
A hatóságok szerint a férfi sörétes puskával fegyverkezett fel, és előbb a görög főváros központjában lévő társadalombiztosítási hivatalban nyitott tüzet, megsebesítve egy alkalmazottat, majd a hatóságok szerint később tüzet nyitott egy athéni bíróság épületének földszintjén, ahol többen megsebesültek. 

A hatóságok a helyszínen megtalálták a puskát.

Az ERT News görög közszolgálati televízió felvételei azt mutatták, hogy a mentők legalább három embert szállítottak a bíróságról a várakozó mentőautókhoz.

A lövöldözés indítéka egyelőre nem ismert. Az ERT szerint a fegyveres a bírósági lövöldözés után dokumentumokat tartalmazó borítékokat dobott a földre, arra hivatkozva, hogy az iratok adnak magyarázatot a tettére.

A fegyveres erőszak viszonylag ritka Görögországban, ahol a lőfegyvertartás szigorúan szabályozott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
