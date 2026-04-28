Egy nyolcvankilenc éves férfi rendezett vérfürdőt Athén belvárosában

A hatóságok szerint a férfi sörétes puskával fegyverkezett fel, és előbb a görög főváros központjában lévő társadalombiztosítási hivatalban nyitott tüzet, megsebesítve egy alkalmazottat, majd a hatóságok szerint később tüzet nyitott egy athéni bíróság épületének földszintjén, ahol többen megsebesültek.
A hatóságok a helyszínen megtalálták a puskát.
Az ERT News görög közszolgálati televízió felvételei azt mutatták, hogy a mentők legalább három embert szállítottak a bíróságról a várakozó mentőautókhoz.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!