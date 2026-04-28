III. Károly királyKamilla királynéKeir StarmerFehér HázDonald Trump

„Anyám szerelmes volt Károlyba” – oldott hangulatban zajlik a washingtoni királyi vizit + videó

Közvetlen és oldott hangulatban zajlik III. Károly király és Kamilla királyné washingtoni látogatása. Bár a brit kormány és Donald Trump közötti vita árnyékot vetett a királyi vizitre, az elnök pikáns családi anekdotái és a brit uralkodó iránti szimpátiája enyhítette a feszült légkört. A beszéd során az elnök egy mulatságos magánéleti részletet is megosztott családja és a királyi ház kapcsolatáról.

Sebők Barbara
2026. 04. 28. 19:22
Közvetlen és oldott hangulatban zajlik III. Károly király és Kamilla királyné washingtoni látogatása Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

Trump a barátjának tekinti az uralkodót

Donald Trump azonban III. Károly király irányába jóval barátságosabb hangot üt meg. Az elnök a barátjának tekinti az uralkodót, és ezt a szimpátiát a látogatás során több vicces elszólással is kifejezésre juttatta. A Fehér Házban tartott ünnepélyes köszöntőn Trump azonnal oldotta a hangulatot. Amikor a zuhogó esőben fogadta a vendégeket, az angliai időjárásra utalva megjegyezte:

Milyen gyönyörű brit nap ez!

Trump elárulta azt is, hogy Melania és ő soha nem felejtik el a tavaly szeptemberi windsori látogatást. 

Trump elárulta azt is, hogy Melania és ő soha nem felejtik el a tavaly szeptemberi windsori látogatást. Fotó: AFP
Trump elárulta azt is, hogy Melania és ő soha nem felejtik el a tavaly szeptemberi windsori látogatást. Fotó: AFP

„Anyám szerelmes volt Károlyba” 

A beszéd során az elnök egy egészen váratlan és mulatságos magánéleti részletet is megosztott családja és a királyi ház kapcsolatáról. Felidézte, hogy édesanyja rajongott az uralkodócsaládért, és mindig a televízió elé szegeződött, ha a királynőt látta. Majd következett a nap elszólása:

Tényleg szerette a családot, de arra is emlékszem, hogy nagyon tisztán mondta: Károly olyan aranyos… Anyám szerelmes volt Károlyba. El tudod hinni?

Az elnök emellett azzal is viccelődött, hogy a királynak gyönyörű akcentusa van. A tengeren túlról érkező kicsi, de hatalmas királyság kultúrája előtt tisztelegve Trump megemlékezett a néhai II. Erzsébet királynőről is. Felhívta a figyelmet arra a fára, amelyet a királynő még 1991-ben ültetett a Fehér Ház területén, és az évszázados kötelék élő szimbólumának nevezte azt. 

II. Erzsébet királynő – egy nagyon-nagyon különleges nő, akit nagyon hiányolunk

– fogalmazott az elnök, kiemelve, hogy a valaha fiatal csemete mára gyönyörű fává terebélyesedett.

Bár Starmer miniszterelnök reméli, hogy a királyi látogatás sikere végül az ő helyzetén is javít majd, egyelőre úgy tűnik, a vizit igazi motorja a Trump és az uralkodó közötti személyes jó viszony. Elemzők szerint ha van valaki, aki hatni tud Donald Trumpra, az III. Károly. London éppen erre a személyes viszonyra épít. 

 

Borítókép: Kamilla királyné, III. Károly király, Donald és Melania Trump (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
