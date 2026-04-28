„Anyám szerelmes volt Károlyba” – oldott hangulatban zajlik a washingtoni királyi vizit + videó

Trump a barátjának tekinti az uralkodót
Donald Trump azonban III. Károly király irányába jóval barátságosabb hangot üt meg. Az elnök a barátjának tekinti az uralkodót, és ezt a szimpátiát a látogatás során több vicces elszólással is kifejezésre juttatta. A Fehér Házban tartott ünnepélyes köszöntőn Trump azonnal oldotta a hangulatot. Amikor a zuhogó esőben fogadta a vendégeket, az angliai időjárásra utalva megjegyezte:
Milyen gyönyörű brit nap ez!
Trump elárulta azt is, hogy Melania és ő soha nem felejtik el a tavaly szeptemberi windsori látogatást.
„Anyám szerelmes volt Károlyba”
A beszéd során az elnök egy egészen váratlan és mulatságos magánéleti részletet is megosztott családja és a királyi ház kapcsolatáról. Felidézte, hogy édesanyja rajongott az uralkodócsaládért, és mindig a televízió elé szegeződött, ha a királynőt látta. Majd következett a nap elszólása:
Tényleg szerette a családot, de arra is emlékszem, hogy nagyon tisztán mondta: Károly olyan aranyos… Anyám szerelmes volt Károlyba. El tudod hinni?
