Károly király Trump vendége Washingtonban + videó

A látogatás idején feszültség érzékelhető az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között. Az amerikai elnök többször bírálta a brit miniszterelnököt, amiért nem támogatja az Irán elleni katonai fellépést.

A kritika személyes hangvételű is, és része annak a szélesebb vitának, amely az amerikai vezetés és több szövetséges között alakult ki a közel-keleti konfliktus kezeléséről. Egy kiszivárgott amerikai dokumentum azt is felvetette, hogy Washington felülvizsgálhatja álláspontját egy vitatott terület, a Falkland-szigetek brit fennhatóságának támogatásáról – írja az Euronews.

Miközben a politikai vezetők között éles nézetkülönbségek vannak, a brit uralkodót az amerikai elnök nyilvánosan tisztelettel kezeli. A két ország közötti kapcsolat történelmi jelentőségű, és a mostani látogatás is ennek a több évszázados viszonynak a része. A programban szerepel egy különleges bemutató is a Fehér Ház kertjében, ahol egy új méhkaptárt mutatnak meg, ami kapcsolódik az uralkodó környezetvédelmi érdeklődéséhez.