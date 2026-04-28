Károly király Trump vendége Washingtonban + videó

III. Károly király washingtoni látogatását éles politikai feszültség árnyékolja be: miközben a Fehér Házban ünnepi fogadtatás zajlik, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között komoly vita robbant ki az iráni háború és a Falkland-szigetek kérdése körül, amit az amerikai elnök nyílt támadásai tovább éleznek a brit kormányfővel szemben.

2026. 04. 28. 7:43
Donald Trump amerikai elnök és Melania Trump first lady köszöntik III. Károly brit királyt és Kamilla brit királynőt (Fotó: AFP)
A látogatás idején feszültség érzékelhető az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között. Az amerikai elnök többször bírálta a brit miniszterelnököt, amiért nem támogatja az Irán elleni katonai fellépést. 

A kritika személyes hangvételű is, és része annak a szélesebb vitának, amely az amerikai vezetés és több szövetséges között alakult ki a közel-keleti konfliktus kezeléséről. Egy kiszivárgott amerikai dokumentum azt is felvetette, hogy Washington felülvizsgálhatja álláspontját egy vitatott terület, a Falkland-szigetek brit fennhatóságának támogatásáról – írja az Euronews.

Miközben a politikai vezetők között éles nézetkülönbségek vannak, a brit uralkodót az amerikai elnök nyilvánosan tisztelettel kezeli. A két ország közötti kapcsolat történelmi jelentőségű, és a mostani látogatás is ennek a több évszázados viszonynak a része. A programban szerepel egy különleges bemutató is a Fehér Ház kertjében, ahol egy új méhkaptárt mutatnak meg, ami kapcsolódik az uralkodó környezetvédelmi érdeklődéséhez.

A látogatás további állomásai között szerepel egy megemlékezés New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadások áldozataira, valamint egy ünnepség Virginiában, ahol az amerikai függetlenség évfordulójához kapcsolódó rendezvényeken vesznek részt. Az uralkodó itt őslakos közösségek képviselőivel is találkozik, akik természetvédelmi munkában vesznek részt.

A látogatást egy másik ügy is beárnyékolja: az uralkodó testvéréhez kötődő botrány, amely egy nemzetközi visszaéléssorozattal áll kapcsolatban. Bár az érintett tagadja a vádakat, az ügy nyilvános visszhangja továbbra is hatással van a királyi család megítélésére, és felmerült, hogy az áldozatok képviselői találkozót kérhetnek az uralkodótól.

Borítókép: Donald Trump, Melania Trump, III. Károly és felesége Kamilla (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
