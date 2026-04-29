Huszonhat vonat késett több mint hétszáz percet, mert a mozdonyvezetőnek nem tűnt fel a legfontosabb jelzés a Déli pályaudvarnál

A vádlott a Déli pályaudvar első bejárati jelzőjén a megengedett legnagyobb, húsz km/h sebességgel áthaladt, de a következő bejárati jelzésnél nem vette észre, hogy az tiltó, vörös fényjelzést ad, így túlment. Az egyik irányítótoronyban dolgozó munkatárs ezt észlelte, és a vezetőt rádión keresztül megállásra szólította fel, ezért a vádlott azonnal fékezett. A jármű egy váltóra is ráhaladt, végül azt megrongálva állt meg. A vonat elzárta a szabad vágányutat az éppen kiinduló szerelvény elől. Utóbbi vezetőjét emiatt megállásra utasították, aminek eleget tett.

Személyi sérülés nem történt, azonban a vasúti közlekedésben részt vevő, a két vasúti szerelvényen utazók testi épségét veszélyeztették. Az érintett vágányon nagyjából három és fél órán át szünetelt a közlekedés, ezért – vonatkimaradások mellett – 26 vonat összesen 720 percet késett.