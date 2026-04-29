Magyar Péter bejelentette, megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

Huszonhat vonat késett több mint hétszáz percet, mert a mozdonyvezetőnek nem tűnt fel a legfontosabb jelzés a Déli pályaudvarnál

Vádat emelt egy negyvenéves mozdonyvezető ellen a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség. A férfi nem vette észre a tilos jelzést, és ezzel veszélynek tette ki az utasokat a Déli pályaudvarnál.

2026. 04. 29. 13:05
Forrás: Magyarország Ügyészsége
A vádlott a Déli pályaudvar első bejárati jelzőjén a megengedett legnagyobb, húsz km/h sebességgel áthaladt, de a következő bejárati jelzésnél nem vette észre, hogy az tiltó, vörös fényjelzést ad, így túlment. Az egyik irányítótoronyban dolgozó munkatárs ezt észlelte, és a vezetőt rádión keresztül megállásra szólította fel, ezért a vádlott azonnal fékezett. A jármű egy váltóra is ráhaladt, végül azt megrongálva állt meg. A vonat elzárta a szabad vágányutat az éppen kiinduló szerelvény elől. Utóbbi vezetőjét emiatt megállásra utasították, aminek eleget tett.

Személyi sérülés nem történt, azonban a vasúti közlekedésben részt vevő, a két vasúti szerelvényen utazók testi épségét veszélyeztették. Az érintett vágányon nagyjából három és fél órán át szünetelt a közlekedés, ezért – vonatkimaradások mellett – 26 vonat összesen 720 percet késett.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a hanyagságot a nyomozás során beismerő vádlottat vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével és közérdekű üzem működése gondatlan megzavarásának vétségével vádolta meg a vádiratában.

A kerületi ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság – tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben – halmazati pénzbüntetést szabjon ki, és határozott időre tiltsa el a férfit a vasúti járművezetéstől.

 

Címoldalról ajánljuk

Szánalmasan vergődnek a bukott baloldali figurák, Magyar Péter kegyét keresik

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu