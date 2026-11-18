A beszélgetésben a szakpolitikai munka szervezeti hátteréről is részleteket árult el. Elmondása szerint a munkacsoportok kezdetben a párt központjától kapták a feladatokat, például az első száz napra vonatkozó terveket kellett kidolgozniuk. A folyamatot eleinte Tar Zoltán, később Tanács Zoltán irányította.

Csercsa szerint saját közösségét is elárulta a Tisza vezetése

A volt tiszás munkatárs a választási ígéretek és a párt későbbi működése közötti különbségekről is beszélt. Meglátása szerint a Tisza vezetése nemcsak a választókat, hanem a saját támogatóit is cserbenhagyta.

Nagyon sok tekintetben a Tisza Párt és a felsővezetők megcsalták a választóikat is, és különösen megcsalták a közösségüket is azzal, ami történt

– jelentette ki. Csercsa szerint a párt körül kialakult folyamatokat nem egyszerűen politikai átalakulásként, hanem a NER-en belüli belharcként kell értelmezni.

Feljelentést tett Magyar Péter ellen, de állítása szerint nem kapott választ

Csercsa Balázs a távozása körülményeiről és az azt követő konfliktusról is beszámolt. Elmondása szerint azon a napon lépett ki a Tisza közösségéből, amikor Magyar Péter a közösségi oldalán azt állította róla, hogy sértődöttségből távozott, és a Fidesz által felkínált állásért cserébe korábban megírt politikai állításokat ismétel. A volt munkatárs határozottan visszautasította ezeket a vádakat. Azt állította, hogy semmilyen állásajánlatot nem kapott a Fidesztől, és a távozásáról saját maga döntött.

Elmondása szerint Magyar Péter bejegyzése miatt feljelentést tett. A dokumentumot személyesen vitte be a bíróságra, ahol átvették és lepecsételték. Csercsa azonban azt állítja, hogy ezt követően semmilyen tájékoztatást nem kapott az eljárás állásáról.

Azt állította, a történtek után a Tisza jogi képviselője, illetve a párt aktivistái részéről fenyegető fellépést tapasztalt. A volt tiszás munkatárs szerint a távozását követően róla terjedő állítások, köztük az, hogy az esztergomi főiskolán kapott volna állást, szintén alaptalanok voltak.