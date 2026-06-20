A drónháború valóságszakadéka

A matematika itt könyörtelen. A kilencvenszázalékos elfogási arány háromezer drónnál körülbelül háromszáz átjutó eszközt jelent. Ugyanez hétezer drónnál már több mint hétszázat. A pajzs tehát működik – csakhogy az azon átjutó mennyiség közben megduplázódik. Ez az a valóság, amelyet a túlzó ukránbarát narratíva ösztönösen jól érzékel, csak rosszul magyaráz.

A legjobb példa erre az orosz olajszektor, ahol mindkét oldal propagandája kénytelen szembenézni az iparági adatokkal. Zelenszkij elnök 2026 júniusában azt állította, hogy Oroszország elsődleges finomítói kapacitásának csaknem negyven százaléka leállt. Szergej Vakulenko azonban rámutatott, miért félrevezető ez a szám: az összes olyan finomítót beleszámolja, amelyet az előző augusztus óta valaha találat ért, nem pedig azokat, amelyek egyszerre álltak.

A józanabb mérés a Reuters iparági forrásaitól származik. Eszerint amikor 2025 őszén a finomítói kapacitás körülbelül húsz százaléka esett ki, a tényleges kibocsátás mindössze három–hat százalékkal csökkent. Oroszország egyszerűen bevetette a sértetlen üzemek tartalékegységeit. Az egész éves feldolgozás nagyjából három százalékkal esett vissza. Ez messze nem összeomlás.

A 2026-os adatok azonban már kevésbé megnyugtatók Moszkva számára. A három–hat százalékos puffer ugyanis egyszeri tartalékokból származott, a tartalékok pedig fogynak. 2026 májusára már nem periférikus üzemek álltak le: a KINEF, Oroszország egyik legnagyobb finomítója, teljesen off­line állapotba került; találat érte a NORSI-t; a moszkvai régiót ellátó rjazanyi üzemnél pedig felfüggesztették a tőzsdei értékesítést.