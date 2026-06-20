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A drónháború valóságszakadéka

Az első döntő kérdés az, hogy Ukrajna exponenciálisan növekvő csapásmérő volumene gyorsabban nő-e, mint ahogy Oroszország védelmi, ipari és logisztikai pufferei kimerülnek.

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Robert C. Castel
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ukrajnaoroszországdrón 2026. 06. 20. 5:44
Fotó: Europress/AFP/Pavlo Bahmut
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A matematika itt könyörtelen. A kilencvenszázalékos elfogási arány háromezer drónnál körülbelül háromszáz átjutó eszközt jelent. Ugyanez hétezer drónnál már több mint hétszázat. A pajzs tehát működik – csakhogy az azon átjutó mennyiség közben megduplázódik. Ez az a valóság, amelyet a túlzó ukránbarát narratíva ösztönösen jól érzékel, csak rosszul magyaráz.

A legjobb példa erre az orosz olajszektor, ahol mindkét oldal propagandája kénytelen szembenézni az iparági adatokkal. Zelenszkij elnök 2026 júniusában azt állította, hogy Oroszország elsődleges finomítói kapacitásának csaknem negyven százaléka leállt. Szergej Vakulenko azonban rámutatott, miért félrevezető ez a szám: az összes olyan finomítót beleszámolja, amelyet az előző augusztus óta valaha találat ért, nem pedig azokat, amelyek egyszerre álltak.

A józanabb mérés a Reuters iparági forrásaitól származik. Eszerint amikor 2025 őszén a finomítói kapacitás körülbelül húsz százaléka esett ki, a tényleges kibocsátás mindössze három–hat százalékkal csökkent. Oroszország egyszerűen bevetette a sértetlen üzemek tartalékegységeit. Az egész éves feldolgozás nagyjából három százalékkal esett vissza. Ez messze nem összeomlás.

A 2026-os adatok azonban már kevésbé megnyugtatók Moszkva számára. A három–hat százalékos puffer ugyanis egyszeri tartalékokból származott, a tartalékok pedig fogynak. 2026 májusára már nem periférikus üzemek álltak le: a KINEF, Oroszország egyik legnagyobb finomítója, teljesen off­line állapotba került; találat érte a NORSI-t; a moszkvai régiót ellátó rjazanyi üzemnél pedig felfüggesztették a tőzsdei értékesítést.

A Kpler elemzői szerint az ugyanazon létesítmények elleni ismételt csapások közötti idő hónapokról hetekre rövidült. A javítási idők pedig túlnyúltak azon a ponton, ahol a tartalék egységek még el tudnák fedni a károkat. Oroszország felfüggesztette az üzemanyag-importvámokat, és Belaruszra támaszkodott az ellátásban. Ez nem összeomlás, de egy olyan védekező fél testtartása, amelynek redundanciája fogyóban van.

A szlogenek általában éppen ezt a mélyebb igazságot takarják el. A drónháború aszimmetriája nem elsősorban a védelmi szakértelemről szól. Az adatok egyik legfontosabb tanulsága az, hogy a két hadviselő fél nagyjából hasonló arányban fogja el a beérkező eszközöket: Oroszország az ukrán mélységi csapásmérő lőszerek mintegy kilencven százalékát, Ukrajna pedig az orosz Sahídok körülbelül 85–87 százalékát.

A különbség nem abból fakad, hogy Oroszország rosszabbul védekezik. A különbséget a földrajz és a célrendszer adja.

Egy tízszázalékos átcsúszási arány egészen más eredményt hoz egy 11 időzónán átívelő, gyúlékony, ritkán védett infrastruktúrával teli országban, mint egy megerősített, széttelepített ukrán hálózat ellen. Nincs olyan haderő a világon, amely pontvédelemmel képes lenne ekkora szárazföldi térséget teljesen megvédeni olcsó, precíziós, tömegesen gyártott drónokkal szemben. Oroszország hatalmas kiterjedése, amely korábban stratégiai előny volt, mára részben teherré vált. Ez strukturális tény, nem sajátosan orosz kudarc.

Az ipari mérleg tovább élesíti a képet. Független becslések szerint Ukrajna 2025-ben négymillió drónt állított elő, míg Oroszország 1,2–1,8 milliót. A légvédelem terén az általam többször kritizált Oryx nyílt forrású veszteségkövető legalább 35–38 megsemmisített Pancir-rendszert erősített meg vizuálisan, miközben az orosz termelés nagyjából évi harminc darab. Az ukrán biztonsági szolgálat ennél is erősebb állítást tett: szerintük csak 2025-ben a flotta felét megsemmisítették. Már a konzervatívabb adat is azt jelzi, hogy az attríció gyorsabb, mint a pótlás.

Watling RUSI-csapata ugyanezt fogalmazta meg más oldalról: Oroszország gyorsabban használja fel a légvédelmi elfogóeszközeit, mint ahogy pótolni tudja őket. Az, hogy ugyanez hatványozottan érvényesül az ukrán oldalon is, sovány vigasz azoknak, akik az orosz hátország biztonságáért felelnek.

Az összeomlás-narratíva ezen a ponton is félrevezető. Oroszország iparilag nem tehetetlen. Saját Sahíd-indítási tempója 2026 májusában történelmi csúcsot ért el, napi körülbelül 167 csapásmérő drónnal. Megjelentek az elektronikai hadviselésnek ellenálló antennák és a sugárhajtású változatok is. Az alabugai komplexum bizonyítja, hogy Moszkva rendkívüli ütemben képes felskálázni a dróngyártást, ha egy program politikai védettséget és forrásokat kap. A különbség főleg abban rejlik, hogy az orosz katonai innováció ciklusa sokkal lassabb, mint az ukráné, ugyanakkor a sokkal jelentősebb volumenbeli ugrásokat képes produkálni.

A probléma tehát nem egyszerű kapacitáshiány, hanem prioritásképzés. Az offenzív csapásmérés – látványos, megtorló jellegű, a rezsim önképét erősítő – megkapta az erőforrásokat. A szétosztott, hálátlan, a kudarcokat is láthatóvá tevő légvédelem kevésbé. Oroszország saját logikáján belül ez nem irracionális választás. Inkább előre jelezhető.

Mi tehát a drónháború valós állapota?

Nem orosz összeomlás. De nem is orosz fölény.

Inkább krónikus, halmozódó nyomás. Oroszország szövetségi költségvetési hiánya 2026 első negyedévében már meghaladta az egész éves célt, miközben az olaj- és gázbevételek 45 százalékkal estek vissza. Igaz, ennek fő okai az olajárak és az erős rubel voltak, nem önmagukban a dróncsapások. A májusi bevételek az iráni háború nyomán megugró árak miatt még emelkedtek is. A drónok tehát nem a fiskális válság motorjai, hanem annak erősítői.
Ez az erősítő hatás akkor válhat igazán jelentőssé, ha Ukrajna a finomítókról a nyersolaj-exportterminálokra és csővezetékekre helyezi át a hangsúlyt – vagyis azokra a célpontokra, amelyek közvetlenül érintik a Kreml bevételeit. A súlypontáthelyezés első jelei már ma is kirajzolódnak.

A lángoktól és a diadalittasságtól megtisztított következtetés így hangzik: Oroszország számára a mélységi csapásmérés és a haditengerészeti sebezhetőség kezelhető, de nem megoldható probléma. Moszkva már nem tudja visszaállítani azt a stratégiai védettséget, amelyet 2024 előtt élvezett. A Fekete-tengeri Flotta kivonása Szevasztopolból, majd újbóli támadása Novorosszijszknál azt mutatja, hogy a földrajzi probléma egyszerűen új helyen jelentkezik.

Oroszországot azonban nem fogják önmagukban a drónok legyőzni. Az első döntő kérdés az, hogy Ukrajna exponenciálisan növekvő csapásmérő volumene gyorsabban nő-e, mint ahogy Oroszország védelmi, ipari és logisztikai pufferei kimerülnek. A második kérdés az, hogy az orosz innovációs ciklus mikor zárkózik fel az ukrán katonai innováció jelenlegi hullámához – és mikor fordítja a maga javára azt a technológiai-gazdasági versenyt, amelynek dinamikája eddig is a nagyobb ipari háttér felé lejtett. A harmadik kérdés végül túlmutat magán a drónháborún. Jön-e olyan fordulat a háború számtalan más dimenziójában, amely egy csapásra átírja a konfliktus logikáját, és a ma központinak tűnő drónversenyt egy puszta lábjegyzetté fokozza le?

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője

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