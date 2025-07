A Ludogorec edzője a Fradi elleni BL-meccsről is beszélt: egy gonddal kevesebb + videó

Amint arról beszámoltunk, a Ferencváros szerda este 4-3-ra nyert az örmény Noah ellen, így 6-4-es összesítéssel ment tovább, de az örmények nem adták olcsón a bőrüket a visszavágón sem. Háromszor is egyenlítettek, negyedszer csak azért nem, mert a meccs után bosszús Dibusz Dénes védései és a kapufa megmentette a Fradit. A Ludogorec még jobban megszenvedett. A bolgár bajnok a gól nélküli első mérkőzés után hazai pályán 90 perc alatt 1-1-es döntetlent ért el, de a hosszabbításban 3-1-re legyőzte a horvát HNK Rijekát, amely kilenc emberrel fejezte be a visszavágót.

A Ludogorec vezetőedzője, a portugál Rui Mota. Forrás: X/PFC Ludogorets 1945

A Ludogorec vezetőedzője, a portugál Rui Mota így értékelt:

– Hány helyzete volt a Rijekának? Egy, amiből gólt szereztek. Nekünk harmincegy kapura lövésünk volt. De ez egy nagyon nehéz mérkőzés volt, gratulálok a Rijekának, erős csapat. És gratulálok a játékosaimnak is, keményen megdolgoztak a továbbjutásért. Teljes mértékben uraltuk a mérkőzést, sok helyzetet alakítottunk ki, volt egy érvénytelen gólunk, sőt volt egy kapufánk is. Megérdemeltük volna, hogy már a rendes játékidőben továbbjussunk, de végül is egy másik ország bajnoka ellen játszottunk.

Téma volt, hogy a Ludogorec csapatában a lengyel válogatott Jakub Piotrowski, aki szerdán büntetőből gólt szerzett, a Serie A-ban szereplő Udinese csapatához való átigazolásának véglegesítése előtt áll. Mota közölte, hogy ez volt a utolsó meccse náluk.

Mota kitért a Fradi elleni párharcra is, ezzel zárta a szavait:

Egy újabb nagyon nehéz ellenfél. Azért kell dolgoznunk, hogy ne tűnjön úgy, mintha ők lennének az esélyesek. Minden pillanatban ki kell tenni a szívünket klubért és a szurkolókért.

Az FTC idegenben kezd a Ludogorec ellen

A Ferencváros továbbjutásával eldőlt, hogy a csapat ősszel biztosan ott lesz valamelyik európai kupasorozat főtábláján, legrosszabb esetben a Konferencialigában. Az FTC sorozatban hetedik alkalommal lesz főtáblás. Ahhoz még két párharcot kell megnyernie, hogy a BL-ben főtáblára kerüljön. Ha a Ludogorec elleni párharcot sikerrel veszi Robbie Keane vezetőedző együttese, akkor az is biztossá válik, hogy a BL vagy az Európa-liga alapszakaszában folytathatja ősszel. (Érdekesség, hogy Mota tavaly még éppen a Noah vezetőedzője volt.)