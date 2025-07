Dibusz keményen ostorozta a Fradit, szerinte ilyen játékkal semmi keresnivalójuk a BL-ben

A Ferencváros szerda este a hazai visszavágót 4-3-ra megnyerte az örmény Noah ellen, így kettős győzelemmel jutott tovább a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójába. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Fradi már biztosan főtáblára kerül valamelyik európai kupasorozatban. Ám ha jobban a dolgok mélyére nézünk, bőven van még hova fejlődnie a zöld-fehéreknek, ha a jól ismert bolgár Ludogorec ellen sikeresen szeretnének túljutni. A zöld-fehérek védelme igencsak „gólképes", ám szerencsére eddig a támadó szekció hozza az elvárt teljesítményt, és eddig – legalábbis a nemzetközi kupaporondon – több gólt rúgott, mint kapott.

A Fradi csapatkapitánya, Dibusz Dénes a továbbjutásnak örül, a mutatott játéknak nem Fotó: Mirkó István

Dibusz Dénes szerint a Fradi csak akkor álmodjon a BL-főtábláról, ha képes lesz feljavulni

A Noah elleni továbbjutás után tehát a zsinórban hetedik európai kupaszereplés folytatódhat majd ősszel a főtáblán, már csak az a nagy kérdés, vajon teljesül a nagy álom, és jöhet a Bajnokok Ligájának alapszakasza, vagy marad az Európa-liga, esetleg a Konferencialiga főtáblája.

A Fradi csapatkapitánya, Dibusz Dénes szerint, ha nem lesznek képesek javulni, gyorsan felejtsék el a BL-t.

Persze mindezt nem a csatárokra értette, akik – Varga Barnabás, Lenny Joseph és Alekszandr Pesics – az eddigi, tétmeccsen rúgott hét találatból hatot szereztek. Úgy vélte, nem nyújtott meglepőt a Noah, de a Fradi védekezése az átmeneteknél nagyon szellős volt.

– Kétszer ennyit is lőhettünk volna, hiszen sokszor odaértünk az ellenfél kapuja elé. A nagyobb baj az, hogy négy rúgott gól kellett a győzelemhez. Nagyon szellősek voltunk, sok területet adtunk az ellenfélnek, ezen javítani kell. Nagyon gyorsan kell javítani! Látszott, hogy felállt védelem ellen nem tudtak kialakítani helyzeteket, ezért tudatosan jöttek ránk.

Egyértelmű hogy fejlődni kell, ilyen játékkal nem kell a BL-ről álmodozni.

Előre megvan a potenciál a csapatban, ha a védekezést is össze tudjuk tenni, és mindenki hozzá tud tenni, a következő körben is meglesz az esélyünk a továbbjutásra – értékelt a meccset követően a több nagyszerű védést is bemutató Dibusz Dénes.