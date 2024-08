Újra tömegesen ostromolják a migránsok a magyar határt

A szerb csendőrség többé nincs a terepen

A Migrációkutató Intézet elemzése szerint a migránsok visszaszivárgása megkezdődött, közben információik szerint

a szerb csendőrség sincs jelen már a terepen, így akár ismét visszatérhetnek déli határainkhoz a migránsok.

A migránskibocsátó országokból továbbra is áramlanak a nyugat-balkáni útvonalon keresztül az illegális bevándorlók, így ezt a korábban már bevált, Európai Unióba vezető elágazást bizonyára újra használni fogják. Hogy a nyugat-balkáni útvonal továbbra is jelentős szerepet tölt be az Európai Unióba irányuló migrációs folyamatokban, az is alátámasztja, hogy Magyarország helyett főképp Bosznia-Hercegovinán keresztül haladnak a bevándorlók jellemzően nyugat-európai úticéljaik felé. Boszniából Horvátországba tartanak, onnan pedig Szlovéniába, majd azt követően Olaszország vagy Ausztria felé folytatják útjukat. Mivel a korábbi évek tapasztalatai is azt mutatják, hogy a migrációs útvonalak dinamikusan változnak, ezért megalapozottan várható a szerb−magyar országhatár ismételt felértékelődése a migránsok körében – írták a kutatók.