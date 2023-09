Lövöldözések, háborús állapot, félelem – visszatértek a migránsok a déli határhoz + videó

Lövöldözések, háborús állapot, félelem – visszatértek a migránsok

Ahogy a Magyar Nemzet is beszámolt róla, néhány nappal ezelőtt a Makkhetes lakói (Szabadka városrésze az erdő mellett) mellett lövésekről számoltak be a radanováciak és a palicsiak is, de összetűzésekről a befogadóközpont környékéről is érkeztek bejelentések.

Egy szabadkai lapra hivatkozva pedig azt írta akkor a Délmagyarország, hogy szinte háborús állapotok vannak és

a migránsok még a magyar határőrökre is rálőttek. Ezt az információt a Magyar Nemzetnek hivatalos forrásból is megerősítették.

Az összecsapások Palics, Hajdújárás, valamint a Tőzeg-tó környékére is kiterjedtek. Szemtanúk szerint halálos áldozatok is voltak. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy az elmúlt időszakban szintet lépett a migránscsempészek agressziója, a „gyilkos csoport” tagjai nemrég a szerb rendőrökkel szemben is használták a fegyvereiket.

Sokan már annyira félnek, hogy nem mernek nyilatkozni, csak úgy, ha nem készül róluk hangfelvétel vagy fotó, mert tartanak attól, hogy azzal az ott tevékenykedő bűnözők célpontjaivá válnának.

A Pannon RTV információi szerint az észak-bácskai szerb–magyar határszakasz szerb oldalán, a főképp magyarok lakta határ menti települések külterületén, az erdőkben, az illegális migránstáborokban, az elhagyott tanyákon és a magánszállásokon becslések szerint mintegy ötezer illegális bevándorló vár arra, hogy átjusson Magyarország, illetve az Európai Unió területére.

Nyomás a magyar határ védőin

A rendőrség tájékoztatása szerint a szolgálatot teljesítő rendőrök szeptember 25-én összesen 594 határsértőt tartóztattak fel és 683 főt akadályoztak meg a hazánk területére történő illegális belépésben. A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésük során afgán, nepáli, pakisztáni, szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni.

A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Magyarország területén az elmúlt 24 órában közokirat-hamisítás miatt négy, embercsempészése miatt egy ember ellen indult büntetőeljárás. A rendőrök Szentpéterfa közigazgatási területén, szeptember 25-én reggel ellenőriztek egy magyar kisbuszt és bolgár állampolgárságú vezetőjét.