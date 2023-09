Fegyverropogásra ébredtek Szabadka melletti lakosok

Továbbra sincs nyugalom a Szabadka környéki erdőkben, szombat reggel Radanovác lakói fegyverropogásra ébredtek – írja a Délmagyarország napilap. A Magyar Szó vajdasági lapra hivatkozva arról számolt be a portál, hogy már péntek délután és este rendőrhelikopterekkel követték a makkhetesi erdőben tanyázó migránsokat, az úton haladó gépjárművezetőket pedig igazoltatták a hatóságok.

Makkhetes lakói mellett lövésekről számoltak be a radanováciak és a palicsiak is, de összetűzésekről a befogadóközpont környékéről is érkeztek bejelentések.