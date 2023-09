Szintet lépett a migránscsempészek agressziója a déli határnál + videó

A Délvidéken nemrég egy ott működő, nagyobb afgán embercsempészcsoport a TikTokon kezdett rövid videókat elhelyezni.

A felvételek kísértetiesen hasonlítanak az Iszlám Állam és az al-Kaida által korábban közzétett videókra, azokon a csoport saját harci erényeit dicsőíti és mutatja be. A szereplők egyszer csuklyában, másszor arcukat vállalva tűnnek fel.

Háttérzeneként időnként gépfegyverropogás szolgál, és különböző, pastu nyelvű harci dalok is megszólalnak. A bandatagok jobb kezüket felemelve pisztolyt formálnak, majd elsütést imitálnak. Máskor pedig nyaklevágást mutatnak kezükkel. A tagok gyakorlatilag mintegy „bemutatkoznak” a videókon, ahogy rájuk közelít a kamera. A felvételeket időnként angol nyelven feliratozták is. A csoport magát „killer group”, azaz gyilkos csoport néven, illetve a 400-59 számon emlegeti, és pastu nyelven a „maffia” nevet is használják.

A csoport információink szerint a magyar határ közvetlen közelében, Horgos és Szabadka térségében aktív. Úgy értesültünk, hogy az elmúlt időszakban érdemben teret nyertek a többi rivális banda kárára, elsősorban harciasságuknak köszönhetően. Egyebek közt emberrablásokra, kínzásokra, titkos gyilkosságokra is sor került az összecsapások során.

Bár az ügy még nem kapott nagy nyilvánosságot, helyi forrásaink szerint a közelmúltban megtörtént az első olyan eset, amikor fegyveres csempészek a szerb rendőrök ellen fordították fegyverüket. Szerencsére nem történt sérülés.

Nem csoda, hogy július elsejei hatállyal leváltották az addigi szabadkai rendőrparancsnokot. A személycsere hivatalos indokolásaként a migránsok és az embercsempészek jelenléte és fokozódó agresszivitása által okozott katasztrofális szabadkai biztonsági helyzetet jelölték meg. Emlékezetes, hogy a Mandiner júliusban arról számolt be, hogy a szerb határ déli oldalán mindennek megvan az ára, a szerb rendőröktől még úgynevezett időkeretet is tudnak vásárolni a csempészek. A migránsok utaztatása csak a Balkánon egymilliárd eurós értékre rúghat.

Borítókép: Migránsok a déli határ közelében (Fotó: Havran Zoltán)