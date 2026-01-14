Szánthó Miklós: A globalista elit politikai alapon akar elbánni a békepárti hangokkal

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója közösségi oldalán arról számolt be, hogy a holland származású Eva Vlaardingerbroekkal politikai alapon akar elbánni a globalista elit, és megtagadták tőle a belépést az Egyesült Királyságba. Szánthó hangsúlyozta, hogy a politikai kommentátor nem először került a nyugati elit kereszttüzébe. Ahogy lapunk is beszámolt róla, a YouTube letiltotta Vlaardingerbroek CPAC Hungaryn elmondott beszédét, pusztán azért, mert a migráció jelentette veszély kapcsán mert felszólalni.

Szánthó Miklós hangsúlyozta, hogy kiállnak Eva Vlaardingerbroek mellett. Fotó: MTI/Máthé Zoltán