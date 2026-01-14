Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója közösségi oldalán arról számolt be, hogy a holland származású Eva Vlaardingerbroekkal politikai alapon akar elbánni a globalista elit, és megtagadták tőle a belépést az Egyesült Királyságba. Szánthó hangsúlyozta, hogy a politikai kommentátor nem először került a nyugati elit kereszttüzébe. Ahogy lapunk is beszámolt róla, a YouTube letiltotta Vlaardingerbroek CPAC Hungaryn elmondott beszédét, pusztán azért, mert a migráció jelentette veszély kapcsán mert felszólalni.
Szánthó Miklós: A globalista elit politikai alapon akar elbánni a békepárti hangokkal
Ez nem elszigetelt eset, hanem egy aggasztó minta: aki eltér a hivatalos narratívától, azt megpróbálják elhallgattatni. Itt tart ma a nyugati mainstream. A tolerancia és a szabadság jelszavai mögé bújva cenzúrával, tiltásokkal és politikai megtorlással lépnek fel minden békepárti, szuverenista hang ellen
– írta a főigazgató közösségi oldalán, aki azzal zárta a bejegyzését, hogy kiállnak Vlaardingerbroek mellett, és kiállnak a véleménynyilvánítás szabadsága mellett, így 2026-ban várják vissza Budapestre, mivel idén is lesz CPAC Hungary.
Borítókép: Eva Vlaardingerbroek holland politikai kommentátor ismét a célkeresztbe került (Forrás: Facebook)
