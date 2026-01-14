Eva VlaardingerbroekSzánthó MiklósAlapjogokért KözpontCPAC Hungary

Szánthó Miklós: A globalista elit politikai alapon akar elbánni a békepárti hangokkal

Az Alapjogokért Központ főigazgatója közösségi oldalán számolt be arról, hogy a holland származású Eva Vlaardingerbroektől politikai okokból megtagadták az Egyesült Királyságba való belépést. Szánthó Miklós hangsúlyozta, hogy nem elszigetelt esetről van szó, és kiállnak a kommentátor, valamint a véleménynyilvánítás szabadsága mellett.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 17:25
Eva Vlaardingerbroek holland politikai kommentátor ismét a célkeresztbe került Forrás: Facebook/Szánthó Miklós
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója közösségi oldalán arról számolt be, hogy a holland származású Eva Vlaardingerbroekkal politikai alapon akar elbánni a globalista elit, és megtagadták tőle a belépést az Egyesült Királyságba. Szánthó hangsúlyozta, hogy a politikai kommentátor nem először került a nyugati elit kereszttüzébe. Ahogy lapunk is beszámolt róla, a YouTube letiltotta Vlaardingerbroek CPAC Hungaryn elmondott beszédét, pusztán azért, mert a migráció jelentette veszély kapcsán mert felszólalni.

Szánthó Miklós hangsúlyozta, hogy kiállnak Eva Vlaardingerbroek mellett
Szánthó Miklós hangsúlyozta, hogy kiállnak Eva Vlaardingerbroek mellett. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Ez nem elszigetelt eset, hanem egy aggasztó minta: aki eltér a hivatalos narratívától, azt megpróbálják elhallgattatni. Itt tart ma a nyugati mainstream. A tolerancia és a szabadság jelszavai mögé bújva cenzúrával, tiltásokkal és politikai megtorlással lépnek fel minden békepárti, szuverenista hang ellen

– írta a főigazgató közösségi oldalán, aki azzal zárta a bejegyzését, hogy kiállnak Vlaardingerbroek mellett, és kiállnak a véleménynyilvánítás szabadsága mellett, így 2026-ban várják vissza Budapestre, mivel idén is lesz CPAC Hungary.

Borítókép: Eva Vlaardingerbroek holland politikai kommentátor ismét a célkeresztbe került (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbelső ellentét

Nincs új a nap alatt

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska kis exmomentumos sz…r komcsi, aki Brüsszelben szervezte a „forradalmat” az Orbán-kormány ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu