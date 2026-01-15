Január 1. és 14. között összesen hetvenhárom rakétát indítottak az oroszok ukrán területek ellen, de mindössze huszonhatot sikerült megsemmisíteni Ukrajnának.
Összeomlóban az ukrán védelem
Az ukrán légvédelem hatékonysága a rakétatámadások elhárításában meredeken visszaesett 2026 elején. A Kyiv Independent szerint a megsemmisítési arány hatvan százalékról harminchat százalékra csökkent.
Volodimir Zelenszkij korábban megnevezte a visszaesés fő okát, és azt mondta, hogy az ukrán fegyveres erőknek súlyosan „hiányoztak a rakéták és a radarok” az égbolt védelméhez.
Ezt a helyzetet a csapások következményei is alátámasztják: az energiatermelő létesítmények elleni nagyszabású támadások áram- és fűtéskimaradásokhoz vezettek, különösen Kijevben és a környező térségben, a súlyos fagyok közepette – írja a Life.ru
Ukrajna légvédelmi rendszerei nem rendelkeznek elegendő erőforrással az orosz légitámadások hatékony kivédéséhez – jelentette ki nemrég Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere.
A polgármester hangsúlyozta, hogy az ukrán fegyveres erőknek sürgősen további légvédelmi rakétarendszerekre és egyéb légicsapások elleni védelmi eszközökre van szükségük. Kijelentette, hogy a megbízható légi védelem biztosítása az állam számára kritikus és halaszthatatlan feladat.
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
