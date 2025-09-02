szólásszabadságAngliabejegyzéstransznemű

Szólásszabadság brit módra: rendőrök vitték el a népszerű írót a transzneműekről szóló posztjai miatt

Újabb megdöbbentő eset vet árnyékot a brit szólásszabadság állapotára. A díjnyertes ír komédiaíró, Graham Linehan azt állítja, hogy Londonban őrizetbe vették, mert közösségi médiás bejegyzéseiben kritizálta a transzneműeket.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 19:53
LMBTQ-zászlók a londoni Regent Streeten, Nagy-Britanniában Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A több ismert sorozat, köztük a Father Ted és a The IT Crowd (Kockafejek) alkotója kedden közölte: nemrég, amikor megérkezett a Heathrow repülőtérre, öt „fegyveres rendőr” várta, és szerinte mindössze három posztja miatt tartóztatták le.

Ilyen a szólásszabadság az Egyesült Királyságban: rendőrök vitték el Graham Linehant transznemű-posztjai miatt (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Ilyen a szólásszabadság az Egyesült Királyságban: rendőrök vitték el Graham Linehant transznemű posztjai miatt (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Egy olyan országban, ahol a pedofilok büntetlenül megússzák, ahol a késes támadások megfékezhetetlenek, ahol a nőket minden alkalommal inzultus éri, amikor összegyűlnek, hogy felszólaljanak, az állam öt fegyveres rendőrt küldött ki, hogy letartóztasson egy komédiaírót e miatt a poszt miatt (és nem, tényleg nem találom ki)

 – írta Linehan a Substacken. Az ír komédiaíró szerint azok között a bejegyzések között, amelyek miatt letartóztatták, volt egy, amelyben azt írta: a biológiai férfiak, akik női terekbe lépnek be, „erőszakos és bántalmazó cselekményt” követnek el. „Csinálj botrányt, hívd a rendőrséget, és ha más nem segít, rúgd meg a golyóit” – tanácsolta Linehan. Egy másik bejegyzésben Linehan így fogalmazott: „Utálom őket. Nőgyűlölők és homofóbok. Menjenek a pokolba.” Elmondása szerint szabadon bocsátásának egyetlen feltétele az volt, hogy többé nem posztolhat Elon Musk közösségi oldalán, az X-en. 

Letartóztattak a repülőtéren, mintha terrorista lennék, cellába zártak, mint egy bűnözőt, kórházba vittek, mert a stressz majdnem megölt, és eltiltottak az online megszólalástól – mindezt azért, mert vicceket mondtam, amelyek feldühítettek néhány pszichotikus transzvesztitát

 – írta.

Linehan hozzátette: 

Számomra ez egy dolgot bizonyít: az Egyesült Királyság olyan országgá vált, amely ellenséges a szólásszabadsággal, ellenséges a nőkkel, és túlságosan engedékeny azokkal az erőszakos, követelőző férfiakkal szemben, akik a rendőrséget a saját pribékjeikké tették.

Szólásszabadság brit módra

A Black Books írója az egyik leghangosabb kritikusává vált a transznemű mozgalomnak Nagy-Britanniában és Írországban. Ennek azonban megfizette az árát: több színházi fellépését is lemondták nemi identitással kapcsolatos vitatott kijelentései miatt – írja a Breitbart.

A Free Speech Union jelezte, hogy kiáll Linehan mellett, és az X-en közölte: „Nem tartjuk jogszerűnek Graham letartóztatását és az óvadék feltételeit. Teljes mértékben támogatni fogjuk őt a nevetséges vádak és a rendőrség aránytalan fellépése elleni küzdelmében.”

Miközben Sir Keir Starmer brit miniszterelnök – Donald Trump amerikai elnök és J. D. Vance alelnök előtt – kitartott amellett, hogy az Egyesült Királyságban továbbra is biztosított a szólásszabadság, a The Times adatai szerint 2023-ban a brit rendőrség 12 183 embert tartóztatott le online bejegyzések miatt – ez napi átlagban 33 letartóztatást jelent.

Borítókép: LMBTQ-zászlók a londoni Regent Streeten, Nagy-Britanniában (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu