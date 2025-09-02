A több ismert sorozat, köztük a Father Ted és a The IT Crowd (Kockafejek) alkotója kedden közölte: nemrég, amikor megérkezett a Heathrow repülőtérre, öt „fegyveres rendőr” várta, és szerinte mindössze három posztja miatt tartóztatták le.
Szólásszabadság brit módra: rendőrök vitték el a népszerű írót a transzneműekről szóló posztjai miatt
Újabb megdöbbentő eset vet árnyékot a brit szólásszabadság állapotára. A díjnyertes ír komédiaíró, Graham Linehan azt állítja, hogy Londonban őrizetbe vették, mert közösségi médiás bejegyzéseiben kritizálta a transzneműeket.
Egy olyan országban, ahol a pedofilok büntetlenül megússzák, ahol a késes támadások megfékezhetetlenek, ahol a nőket minden alkalommal inzultus éri, amikor összegyűlnek, hogy felszólaljanak, az állam öt fegyveres rendőrt küldött ki, hogy letartóztasson egy komédiaírót e miatt a poszt miatt (és nem, tényleg nem találom ki)
– írta Linehan a Substacken. Az ír komédiaíró szerint azok között a bejegyzések között, amelyek miatt letartóztatták, volt egy, amelyben azt írta: a biológiai férfiak, akik női terekbe lépnek be, „erőszakos és bántalmazó cselekményt” követnek el. „Csinálj botrányt, hívd a rendőrséget, és ha más nem segít, rúgd meg a golyóit” – tanácsolta Linehan. Egy másik bejegyzésben Linehan így fogalmazott: „Utálom őket. Nőgyűlölők és homofóbok. Menjenek a pokolba.” Elmondása szerint szabadon bocsátásának egyetlen feltétele az volt, hogy többé nem posztolhat Elon Musk közösségi oldalán, az X-en.
Letartóztattak a repülőtéren, mintha terrorista lennék, cellába zártak, mint egy bűnözőt, kórházba vittek, mert a stressz majdnem megölt, és eltiltottak az online megszólalástól – mindezt azért, mert vicceket mondtam, amelyek feldühítettek néhány pszichotikus transzvesztitát
– írta.
Linehan hozzátette:
Számomra ez egy dolgot bizonyít: az Egyesült Királyság olyan országgá vált, amely ellenséges a szólásszabadsággal, ellenséges a nőkkel, és túlságosan engedékeny azokkal az erőszakos, követelőző férfiakkal szemben, akik a rendőrséget a saját pribékjeikké tették.
Szólásszabadság brit módra
A Black Books írója az egyik leghangosabb kritikusává vált a transznemű mozgalomnak Nagy-Britanniában és Írországban. Ennek azonban megfizette az árát: több színházi fellépését is lemondták nemi identitással kapcsolatos vitatott kijelentései miatt – írja a Breitbart.
A Free Speech Union jelezte, hogy kiáll Linehan mellett, és az X-en közölte: „Nem tartjuk jogszerűnek Graham letartóztatását és az óvadék feltételeit. Teljes mértékben támogatni fogjuk őt a nevetséges vádak és a rendőrség aránytalan fellépése elleni küzdelmében.”
Miközben Sir Keir Starmer brit miniszterelnök – Donald Trump amerikai elnök és J. D. Vance alelnök előtt – kitartott amellett, hogy az Egyesült Királyságban továbbra is biztosított a szólásszabadság, a The Times adatai szerint 2023-ban a brit rendőrség 12 183 embert tartóztatott le online bejegyzések miatt – ez napi átlagban 33 letartóztatást jelent.
Borítókép: LMBTQ-zászlók a londoni Regent Streeten, Nagy-Britanniában (Fotó: AFP)
