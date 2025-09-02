Szólásszabadság brit módra: rendőrök vitték el a népszerű írót a transzneműekről szóló posztjai miatt

Egy olyan országban, ahol a pedofilok büntetlenül megússzák, ahol a késes támadások megfékezhetetlenek, ahol a nőket minden alkalommal inzultus éri, amikor összegyűlnek, hogy felszólaljanak, az állam öt fegyveres rendőrt küldött ki, hogy letartóztasson egy komédiaírót e miatt a poszt miatt (és nem, tényleg nem találom ki)

– írta Linehan a Substacken. Az ír komédiaíró szerint azok között a bejegyzések között, amelyek miatt letartóztatták, volt egy, amelyben azt írta: a biológiai férfiak, akik női terekbe lépnek be, „erőszakos és bántalmazó cselekményt” követnek el. „Csinálj botrányt, hívd a rendőrséget, és ha más nem segít, rúgd meg a golyóit” – tanácsolta Linehan. Egy másik bejegyzésben Linehan így fogalmazott: „Utálom őket. Nőgyűlölők és homofóbok. Menjenek a pokolba.” Elmondása szerint szabadon bocsátásának egyetlen feltétele az volt, hogy többé nem posztolhat Elon Musk közösségi oldalán, az X-en.

Letartóztattak a repülőtéren, mintha terrorista lennék, cellába zártak, mint egy bűnözőt, kórházba vittek, mert a stressz majdnem megölt, és eltiltottak az online megszólalástól – mindezt azért, mert vicceket mondtam, amelyek feldühítettek néhány pszichotikus transzvesztitát

– írta.