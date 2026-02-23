kieséschampionshipsheffield wednesdayrekordvereséganglia

Ilyet még nem pipált Anglia, a Baglyok már februárban kiestek a bajnokságból

Vélhetően a Baglyok nem így akartak az angol labdarúgás aranykönyvébe bekerülni, ráadásul több, sokak szerint korábban megdönthetetlennek vélt rekorddal. Ugyanis a Sheffield Wednesday gárdája az első csapat a brit futball történetében, amely már februárban kiesett abból a bajnoki sorozatból (Championship), amelyikben játszik, hiszen vasárnap éppen a városi riválistól, a Sheffield Unitedtől szenvedtek 2-1-es vereséget, így tizenhárom fordulóval a bajnokság vége előtt behozhatatlan hátrányba került a még bennmaradó helyen álló West Bromwich Albionnal szemben. És a Baglyok vesszőfutásának még messze nincs vége, jó pár negatív rekordot beállíthatnak még május végéig.

Molnár László
2026. 02. 23. 11:04
Ki tudja, mikor fog a Sheffield Wednesday visszajutni a Champioshipbe
Ki tudja, mikor fog a Sheffield Wednesday visszajutni a Championshipbe Fotó: NurPhoto/AFP/MI News
Ha egy csapat negatív rekorddal történelmet ír, az sosem kellemes érzés, de ha az i-re a pontot éppen a városi rivális teszi fel, az képes megsokszorozni az adott klub fájdalmát. Nos, a Sheffield Wednesday gárdája a brit labdarúgás történetének első csapata lett, aki már februárban kiesett az adott bajnokságból – jelen esetben a Championshipből –, mégpedig a legnagyobb ellenfél, a Sheffield Unitednek köszönhetően, miután utóbbi egy kifejezetten izgalmas, két kiállítást hozó találkozón 2-1-re legyőzte ellenfelét. A Baglyoknak becézett klub ezzel a vereséggel 33 fordulót követően mínusz hét ponttal található a tabella legvégén – pénzügyi problémák miatt 18 pontot vontak le tőle –, hátránya 41 pont a már bennmaradást jelentő 21. helyen álló, a magyar válogatott Callum Stylest foglalkoztató West Bromwich Albionnal szemben.

A Sheffield Wednesday és a Sheffield United vasárnap rendezett, igencsak feszült hangulatú acélvárosi derbijén egy percig sem volt kérdés a győztes kiléte
A Sheffield Wednesday és a Sheffield United vasárnap rendezett, igencsak feszült hangulatú acélvárosi derbijén egy percig sem volt kérdés a győztes kiléte (Fotó: MI News/NurPhoto)

A Sheffield Wednesday múltja is történelmi, nem csak a mostani szereplése

A klubot még 1867-ben alapították a Wednesday Cricket Club – amely 1820-ban alakult – leágazásaként , és 1929-ig Wednesday Football Club néven voltak ismertek. A Wednesday a világ egyik legrégebbi fennmaradt futballklubja, ráadásul Anglia második legrégebbi profi futballklubja. 1889-ben a Football Alliance alapító tagjai és első bajnokai voltak, míg 1992-ben a Premier League alapító tagjai lettek. A csapat bajnoki történetének nagy részét az angol futball két legfelsőbb ligájában töltötte, bár 2000-es kiesése óta nem játszottak az élvonalban.

A Baglyok, ahogy becézik őket, az angol futball egyik legsikeresebb csapata a jelentős díjak alapján:

  • négy bajnoki címet,
  • három FA-kupát, 
  • egy Ligakupát,
  • és egy FA Community Shieldet nyertek,
  • négyszer vett részt UEFA-kupasorozatokban is.

1991-ben a Ligakupa döntőjében másodosztályú csapatként 1-0-ra legyőzték a Manchester Unitedet, és mostanáig ők az utolsó csapat, amely nem élvonalbeliként nyerte el az angol futball egyik legnagyobb trófeáját. 1899 óta a klub minden hazai mérkőzését a Hillsborough Stadionban játssza, egy csaknem negyvenezer férőhelyes stadionban Sheffield északnyugati külvárosában, Owlertonban.

A Wednesday 1899 óta minden hazai mérkőzését a 40 ezer férőhelyes Hillsborough Stadionban játssza
A Wednesday 1899 óta minden hazai mérkőzését a 40 ezer férőhelyes Hillsborough Stadionban játssza (Fotó: NurPhoto/AFP/MI News)

A Baglyok több negatív rekordot is megdönthetnek az idény végéig

A BBC Sport utána járt annak, hogy a Wednesdayt fenyegeti-e a kiesését követően újabb negatív rekord a szezonból hátralévő még tizenhárom fordulóban. Nos, nem kevés, összesen még nyolc rekord került veszélybe, amelyek közül egy már szerdán, a 20.45-kor kezdődő Norwich elleni idegenben sorra kerülő bajnokin a Baglyok vereségével megdőlhet.

A Sheffield Wednesday által fenyegetett brit rekordok:

  • egyetlen csapat sem zárt még mínusz pontokkal egy szezont, a Baglyoknak hét pontra van szükségük ahhoz, hogy ezt elkerüljék
  • egy bajnoki idényben a Loughborough szerezte a legkevesebb pontot kiolenc ponttal (1899–1900), míg a hárompontos rendszerben a Derby County 11 ponttal esett ki a Premier League-ből a 2007–08-as évadban
  • a 46 meccses évadban minden idők legalacsonyabb pontszáma a Doncaster Rovers 20 pontja volt (1997–98)
  • a 46 meccses bajnoki idényben elszenvedett legtöbb vereség rekordja szintén a Doncasteré, 34 vereséggel (1997–98), a Baglyok jelenleg 23-nál állnak
  • a legtöbb egymást követő vereséget a Championshipben a Rotherham szenvedte el – 10 vereség a 2016–17-es kiírásban –, a Wed jelenleg 10-nél jár
  • a 46 fordulós szezonban a Rochdale mindössze két győzelmet aratott (1973–74), amivel kiesett a harmadosztályból, a sheffieldieknek jelenleg egy siker áll a nevük mellett
  • a Baglyok már csak hat meccsre vannak attól, hogy az első brit profi csapat legyen, amely egy teljes szezont hazai győzelem nélkül csinál végig
  • a még bennmaradótól legmesszebbre a Stoke City volt (1984–85), mely 33 ponttal végzett az utolsó bennmaradó, a Queens Park Rangers mögött, a Wednesday jelenleg 41 ponttal vannak lemaradva a 21. helyen álló West Bromwich mögött

A már biztos kiesés után talán annak is örülhetnek majd a szurkolók, ha jövőre a harmadosztályú indulás létrejön, valamint a fentebb felsorolt rekordok mellé nem a Sheffield Wednesday neve kerül majd mint csúcstartóé. A leendő tulajdonostól viszont mindenképpen bravúros kezdet kellene ahhoz, hogy a közeljövőben ismét az első két osztály valamelyikében szerepelhessenek a Baglyok, illetve sor kerülhessen egy újabb városi derbire bajnoki pontokért.

A történelmi kiesést eredményező sheffieldi városi rangadó összefoglalója:

