Ha egy csapat negatív rekorddal történelmet ír, az sosem kellemes érzés, de ha az i-re a pontot éppen a városi rivális teszi fel, az képes megsokszorozni az adott klub fájdalmát. Nos, a Sheffield Wednesday gárdája a brit labdarúgás történetének első csapata lett, aki már februárban kiesett az adott bajnokságból – jelen esetben a Championshipből –, mégpedig a legnagyobb ellenfél, a Sheffield Unitednek köszönhetően, miután utóbbi egy kifejezetten izgalmas, két kiállítást hozó találkozón 2-1-re legyőzte ellenfelét. A Baglyoknak becézett klub ezzel a vereséggel 33 fordulót követően mínusz hét ponttal található a tabella legvégén – pénzügyi problémák miatt 18 pontot vontak le tőle –, hátránya 41 pont a már bennmaradást jelentő 21. helyen álló, a magyar válogatott Callum Stylest foglalkoztató West Bromwich Albionnal szemben.

A Sheffield Wednesday és a Sheffield United vasárnap rendezett, igencsak feszült hangulatú acélvárosi derbijén egy percig sem volt kérdés a győztes kiléte (Fotó: MI News/NurPhoto)

A Sheffield Wednesday múltja is történelmi, nem csak a mostani szereplése

A klubot még 1867-ben alapították a Wednesday Cricket Club – amely 1820-ban alakult – leágazásaként , és 1929-ig Wednesday Football Club néven voltak ismertek. A Wednesday a világ egyik legrégebbi fennmaradt futballklubja, ráadásul Anglia második legrégebbi profi futballklubja. 1889-ben a Football Alliance alapító tagjai és első bajnokai voltak, míg 1992-ben a Premier League alapító tagjai lettek. A csapat bajnoki történetének nagy részét az angol futball két legfelsőbb ligájában töltötte, bár 2000-es kiesése óta nem játszottak az élvonalban.

A Baglyok, ahogy becézik őket, az angol futball egyik legsikeresebb csapata a jelentős díjak alapján:

négy bajnoki címet,

három FA-kupát,

egy Ligakupát,

és egy FA Community Shieldet nyertek,

négyszer vett részt UEFA-kupasorozatokban is.

1991-ben a Ligakupa döntőjében másodosztályú csapatként 1-0-ra legyőzték a Manchester Unitedet, és mostanáig ők az utolsó csapat, amely nem élvonalbeliként nyerte el az angol futball egyik legnagyobb trófeáját. 1899 óta a klub minden hazai mérkőzését a Hillsborough Stadionban játssza, egy csaknem negyvenezer férőhelyes stadionban Sheffield északnyugati külvárosában, Owlertonban.