Ausztria magyar gólon ámul: az NB I-ből eltanácsolták, most elárulta a titkot

A Marco Rossi vezette magyar válogatottban a tavaly novemberi, rossz emlékű, Írország elleni (2-3) vb-selejtezőn bemutatkozó Redzic Damir február elején igazolt a dunaszerdahelyi DAC-tól az utóbbi időben alulteljesítő osztrák élcsapathoz. A Red Bull Salzburg 4,75 millió eurót fizetett a 22 éves szélsőért, aki máris elkezdte megszolgálni az árát: mindössze a második mérkőzésén megszerezte az első gólját az osztrák Bundesligában.

Redzic Damir góllal, a Salzburg győzelemmel kezdett az új edző, az NB I-ből korábban eltanácsolt Daniel Beichler irányításával. Forrás: Redbullsalzburg.at

Redzic Damir csereként, a 84. percben lépett pályára a Salzburgban a LASK otthonában vasárnap 5-1-re megnyert bajnokin, és a hosszabbítás negyedik percében, tehát tíz perccel a pályára lépése után lőtt egészen látványos gólt. A jobb szélről befelé cselezve, a védőjét megverve tört be a tizenhatoson belülre, majd védhetetlenül, ballal a hosszú felsőbe tekerte a labdát.

Redzic Damir góljáról az osztrákok: gyönyörű, remek teljesítmény

A magyar szélső mindössze tíz perc alatt is olyan lendületes játékot nyújtott, hogy Ausztriában külön videó készült a megmozdulásairól, amelynek a végén a látványos gólja is látható, íme:

A LASK elleni 5-1-es siker volt a Salzburg új edzőjének a tökéletes bemutatkozása, amelyre Redzic gólja tette fel a koronát. Daniel Beichler kinevezését múlt szerdán jelentette be az osztrák kirakatcsapat , amely az utóbbi időben alulteljesített. A korábban többek között Erling Haaland és Szoboszlai Dominik kineveléséről is híres klub az elmúlt két idényben csak második lett az osztrák Bundesligában.

A mostani idény sem a Salzburg diadalmenetéről szólt eddig, hiszen a LASK elleni rangadó előtt mindkét csapatnak 33 pontja volt. Daniel Beichler azonban kiütéssel hozta a meccset, így a Salzburg most 36 ponttal áll az élen, mögötte a Sturm Graz következik 34-gyel, majd a LASK 33-mal.

Ehhez hasonló gólokat többször is lőtt a héten az edzéseken

– árulta el a titkot mosolyogva Beichler, amikor Redzic Damir góljáról kérdezték a rangadó utáni sajtótájékoztatón. A magyar szélső lábában tehát egész héten benne volt a mozdulat.

Az osztrák laola1.at is dicsérte a magyar játékost, aki szerintük „remek egyéni teljesítménnyel lőtt gyönyörű gólt”.