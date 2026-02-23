magyar labdarúgó–válogatottRedzic DamirFC Red Bull Salzburg

Ausztria magyar gólon ámul: az NB I-ből eltanácsolták, most elárulta a titkot

Mindössze a második mérkőzésén megszerezte az első gólját az osztrák labdarúgó Bundesligában Redzic Damir. Nem is akármilyen találat volt, a szélről befelé cselezve látványosan tekert a hosszú felsőbe a magyar válogatott futballista. Redzic Damir különleges találatának a titkáról is beszélt a Red Bull Salzburg frissen kinevezett edzője, Daniel Beichler, akit néhány éve a magyar NB I-ből eltanácsoltak, Ausztriában viszont már most ódákat zengenek róla.

A magyar válogatott Redzic Damir látványos góllal bizonyított a Salzburg új edzőjének Ausztriában Forrás: redbullsalzburg.at
A Marco Rossi vezette magyar válogatottban a tavaly novemberi, rossz emlékű, Írország elleni (2-3) vb-selejtezőn bemutatkozó Redzic Damir február elején igazolt a dunaszerdahelyi DAC-tól az utóbbi időben alulteljesítő osztrák élcsapathoz. A Red Bull Salzburg 4,75 millió eurót fizetett a 22 éves szélsőért, aki máris elkezdte megszolgálni az árát: mindössze a második mérkőzésén megszerezte az első gólját az osztrák Bundesligában.

Redzic Damir góllal, a Salzburg győzelemmel kezdett az új edző, az NB I-ből korábban eltanácsolt Daniel Beichler irányításával
Redzic Damir góllal, a Salzburg győzelemmel kezdett az új edző, az NB I-ből korábban eltanácsolt Daniel Beichler irányításával. Forrás: Redbullsalzburg.at

Redzic Damir csereként, a 84. percben lépett pályára a Salzburgban a LASK otthonában vasárnap 5-1-re megnyert bajnokin, és a hosszabbítás negyedik percében, tehát tíz perccel a pályára lépése után lőtt egészen látványos gólt. A jobb szélről befelé cselezve, a védőjét megverve tört be a tizenhatoson belülre, majd védhetetlenül, ballal a hosszú felsőbe tekerte a labdát.

Redzic Damir góljáról az osztrákok: gyönyörű, remek teljesítmény

A magyar szélső mindössze tíz perc alatt is olyan lendületes játékot nyújtott, hogy Ausztriában külön videó készült a megmozdulásairól, amelynek a végén a látványos gólja is látható, íme:

A LASK elleni 5-1-es siker volt a Salzburg új edzőjének a tökéletes bemutatkozása, amelyre Redzic gólja tette fel a koronát. Daniel Beichler kinevezését múlt szerdán jelentette be az osztrák kirakatcsapat , amely az utóbbi időben alulteljesített. A korábban többek között Erling Haaland és Szoboszlai Dominik kineveléséről is híres klub az elmúlt két idényben csak második lett az osztrák Bundesligában.

A mostani idény sem a Salzburg diadalmenetéről szólt eddig, hiszen a LASK elleni rangadó előtt mindkét csapatnak 33 pontja volt. Daniel Beichler azonban kiütéssel hozta a meccset, így a Salzburg most 36 ponttal áll az élen, mögötte a Sturm Graz következik 34-gyel, majd a LASK 33-mal.

Ehhez hasonló gólokat többször is lőtt a héten az edzéseken

– árulta el a titkot mosolyogva Beichler, amikor Redzic Damir góljáról kérdezték a rangadó utáni sajtótájékoztatón. A magyar szélső lábában tehát egész héten benne volt a mozdulat.

Az osztrák laola1.at is dicsérte a magyar játékost, aki szerintük „remek egyéni teljesítménnyel lőtt gyönyörű gólt”.

Az NB I-ből eltanácsolt Salzburg-edző máris hős Ausztriában

Daniel Beichler az első salzburgi mérkőzése után máris óriási dicséreteket kap az osztrák sajtóban. A fiatal edző kétségkívül nagy győzelemmel mutatkozott be. Ausztriában azt írják, hogy mindössze négy nap alatt teljesen megváltoztatta a Salzburgot, a csapat újra látványos támadójátékot mutatott be. Ráadásul elődje, Thomas Letsch sokat kritizált 4-2-2-2-es felállását is rögvest megváltoztatta, és támadóbb 4-3-3-ra (időszakosan 4-2-1-3-ra) váltott.

– A Salzburg újra az a csapat volt, amelyre emlékezhettünk a múltból, alig adtak nekünk időt – értékelt a Kickerben a LASK edzője, Dietmar Kühbauer, akinek a szavai jól összefoglalják Beichler azonnali hatását.

Érdekesség, hogy játékosként Beichler a német Herthában is megfordult, ötször az osztrák válogatottban is szerepelt, ám 2017-ben eltanácsolták a magyar NB I-ből. Akkoriban az élvonalbeli Haladás tesztelte őt, ám a próbajáték után nem kapott szerződést Szombathelyen. Ezután Beichler befejezte a játékot, edzőnek tanult, és most mindössze 37 évesen megkapta a Salzburg irányítását.

– Nagy potenciál van a csapatban, de csak akkor, ha ugyanabban a szellemben folytatjuk, mint az elmúlt napokban. Ezt várom a srácoktól is – vetítette előre Beichler a sikeres debütálás után.

 

