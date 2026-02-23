légióKerez MilosSzoboszlai Dominik

Két gól és egy gólpassz volt a magyar légió teljes termése

A múlt héten szerényebb teljesítményt nyújtattak a külföldön játszó magyar labdarúgók. A légió tagjai közül csak Redzic Damir és Holander Filip volt eredményes, rajta kívül Baráth Péter hívta fel magára a figyelmet egy szép gólpasszal, a többiek legfeljebb sárga lappal kerültek be a jegyzőkönyvekbe. Szoboszlai Dominik ezúttal nem villogott, de aligha elégedetlen, mert nyert a Liverpool.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23.
Szoboslai Dominik nem villogott a Nottingham ellen, de az ő beadása előzte meg a győztes gólt a 97. percben. Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
A magyar légió két legtöbbre taksált tagja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos jött már le a pályáról lógó orral, dacára annak, hogy nagyszerűen futballozott. A gond az volt, hogy a Liverpool viszont vereséget szenvedett, így a jó egyéni teljesítmény nem sokat ért. Vasárnap viszont éppen fordítva történt mindez a Nottingham elleni idegenbeli meccsen. A két magyar nem vallott szégyent, ám akárcsak a csapatuk, önmagukhoz képest gyenge játékot nyújtott, viszont a 97. percben Szoboszlai Dominik beadása után Virgil van Dijk fejelte középre a labdát, amit Alexis Mac Allister közelről a hálóba lőtt – ez a gól három pontot ért. A Bournemouth a West Ham United vendégeként ért el 0-0-t, Tóth Alexet nem cserélték be.

A légió két kapusa közül az egyik Tóth Balázs
A légió gyetlen egészséges kapusa, Tóth Balázs védései kellettek a Blackburn sikeréhez  Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Az angol másodosztályban Tóth Balázs védte a Blackburn Rovers kapuját, amely otthon 1-0-ra legyőzte a Preston North End cspatát, a West Bromwich Albion pedig Callum Styles-szal a védelmében hazai pályán kapott ki 2-0-ra a Coventry Citytől. A skót kupa nyolcaddöntőjében a Dundee United Keresztes Krisztiánt a kispadon jegelve győzte le 2-1-re a másodosztályú Spartanst, majd a bajnokságban 1-1-et játszott a Kilmarnock együttesével, a magyar védő ezúttal sem lépett pályára.

Egymás ellen harcoltak a légió tagjai

A német Bundesligában az RB Leipzig a sérült Gulácsi Péter nélkül, de Willi Orbánnal a csapatban már 2-0-ra is vezetett a Dortmund ellen, ám egy 95. percben kapott gól miatt meg kellett elégednie a döntetlennel (2-2). Az Union Berlin 1-0-ra legyőzte a Leverkusent, Schäfer András kezdőként 85 percet kapott. A másodosztályban nagy verést kapott a Hertha Paderbornban, a házigazda 5-2-re lépte le a Dárdai Mártont végig bevető berlinieket . A francia élvonalban a Le Havre Loic Negóval a védelem jobb oldalán kapott ki 2-0-ra Nantes-ban. A portugál első osztályban Nikitscher Tamás hétfőn az első hatvan percet töltötte a gyepen a Rio Ave középpályásaként, a Moreinrense 2-1-es sikerrel elvitte a három pontot.

A török Galatasaray kedden a Bajnokok Ligájában 1-2-ről fordított 5-2-re a Juventus ellen, majd a szombati bajnokin 2-0-ra kikapott a Konyasportól , az első meccsen Sallai Roland jobbhátvédet játszott kiválóan, a másodikon csatárként szerepelt, enyhén szólva is felejthetően. Magyarok futottak össze egymással a fordulóban, a Rizespor 2-0-ra múlta felül otthon a Kocaelisport, a hazai csapatba Mocsi Attila a 88. percben állt be, a vendégeknél Balogh Botond kezdett, és az 56. percben lecserélték.

KONYA, TURKIYE - FEBRUARY 21: Yhoan Andzouana (Rear) of TUMOSAN Konyaspor in action against Roland Sallai (7) of Galatasaray during the Turkish Super Lig week 23 match between TUMOSAN Konyaspor and Galatasaray at Medas Konya Metropolitan Stadium in Konya, Turkiye, on February 21, 2026. Serhat Cetinkaya / Anadolu (Photo by Serhat Cetinkaya / Anadolu via AFP)
Sallai Roland Fotó: SERHAT CETINKAYA / ANADOLU

Az osztrák első osztályban a Rapid Wien 2-0-ra nyert Bécsben a Wolfsberger AC ellen, Bolla Bendegúz végigjátszotta a meccset, a sérült Jánó Zétény hiányzott a Hartbergben 1-0-ás vereséget szenvedő Grazer AK-ból. A Salzburg idegenben ütötte ki 5-1-re a LAS-ot, Redzic Damir a 84. percben állt be, és tíz perccel később a hosszabbításban ő szerezte csapata ötödik gólját. Klubjának honlapja szerint az övé volt a találkozó legszebb gólja: betört a tizenhatoson belülre, és egy szép csel után látványos mozdulattal a kapu bal felső sarkába lőtt. A lengyel Pogon Szczecin 1-0-ra győzött a Górnik Zabrze otthonában, Molnár Rajmund sérült, Szalai Attila viszont az elsőtől az utolsó  percig élvezte edzője bizalmát.

Nem lett jó a magyarok rajtja az MLS-ben

A cseh Sigma Olomouc magyarja, Baráth Péter csütörtökön végigjátszotta a Konferencialigában a svájci Lausanne elleni meccset, az 58. percben gólpasszt adott , 1-1 lett a végeredmény, a bajnokságban pedig a Teplice vendégeként ért el 0-0-t a csapata, Baráth Péter kezdett, és a 69. percben lecserélték. A görög AEK Athén a Levadiakoszt fogadta és lépte le 4-0-ra Varga Barnabással a csatársorban, amagyar válogatott támadó nem iratkozott fel az eredményjelzőre, a 85. percben cserélték le. A spanyol másodosztályú Andorra FC 2-1-re legyőzte a Zaragozát, Yaakobishvili Áron a kispadot koptatta, az olasz Serie B-ben pedig a Spezia Nagy Ádám szolgálataira csak a 84. perctől igényt tartva nyert 3-2-re a Cesena stadionjában. 

Holender Filip megszerezte első szabadkai gólját a szerb élvonalban:

 a januárban szerződtetett magyar válogatott támadó a Spartak Subotica második találatát jegyezte a Radnicki elleni vasárnapi meccsen, amely 3-3-as döntetlennel ért véget. 

Holender 65 percet játszott kezdőként a gólgazdag találkozón.

Elkezdődött az észak-amerikai profi ligának, az MLS-nek az új idénye. A héten Sallói Dániel elhagyta eddigi sikerei helyszínét, Kansast , és a kanadai Toronto játékosa lett. Új csapata 3-2-re kikapott Dallasban, a magyar támadó az 54. percben lépett pályára csereként, a Columbus Crew szintén 3-2-es vereséget szenvedett, de Portlandben, Gazdag Dániel a 82. perctől lehetett aktív részese a kudarcnak.

 

