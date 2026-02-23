Két gól és egy gólpassz volt a magyar légió teljes termése

A magyar légió két legtöbbre taksált tagja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos jött már le a pályáról lógó orral, dacára annak, hogy nagyszerűen futballozott. A gond az volt, hogy a Liverpool viszont vereséget szenvedett, így a jó egyéni teljesítmény nem sokat ért. Vasárnap viszont éppen fordítva történt mindez a Nottingham elleni idegenbeli meccsen. A két magyar nem vallott szégyent, ám akárcsak a csapatuk, önmagukhoz képest gyenge játékot nyújtott, viszont a 97. percben Szoboszlai Dominik beadása után Virgil van Dijk fejelte középre a labdát, amit Alexis Mac Allister közelről a hálóba lőtt – ez a gól három pontot ért. A Bournemouth a West Ham United vendégeként ért el 0-0-t, Tóth Alexet nem cserélték be.

A légió gyetlen egészséges kapusa, Tóth Balázs védései kellettek a Blackburn sikeréhez Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Az angol másodosztályban Tóth Balázs védte a Blackburn Rovers kapuját, amely otthon 1-0-ra legyőzte a Preston North End cspatát, a West Bromwich Albion pedig Callum Styles-szal a védelmében hazai pályán kapott ki 2-0-ra a Coventry Citytől. A skót kupa nyolcaddöntőjében a Dundee United Keresztes Krisztiánt a kispadon jegelve győzte le 2-1-re a másodosztályú Spartanst, majd a bajnokságban 1-1-et játszott a Kilmarnock együttesével, a magyar védő ezúttal sem lépett pályára.

Egymás ellen harcoltak a légió tagjai

A német Bundesligában az RB Leipzig a sérült Gulácsi Péter nélkül, de Willi Orbánnal a csapatban már 2-0-ra is vezetett a Dortmund ellen, ám egy 95. percben kapott gól miatt meg kellett elégednie a döntetlennel (2-2). Az Union Berlin 1-0-ra legyőzte a Leverkusent, Schäfer András kezdőként 85 percet kapott. A másodosztályban nagy verést kapott a Hertha Paderbornban, a házigazda 5-2-re lépte le a Dárdai Mártont végig bevető berlinieket . A francia élvonalban a Le Havre Loic Negóval a védelem jobb oldalán kapott ki 2-0-ra Nantes-ban. A portugál első osztályban Nikitscher Tamás hétfőn az első hatvan percet töltötte a gyepen a Rio Ave középpályásaként, a Moreinrense 2-1-es sikerrel elvitte a három pontot.

A török Galatasaray kedden a Bajnokok Ligájában 1-2-ről fordított 5-2-re a Juventus ellen, majd a szombati bajnokin 2-0-ra kikapott a Konyasportól , az első meccsen Sallai Roland jobbhátvédet játszott kiválóan, a másodikon csatárként szerepelt, enyhén szólva is felejthetően. Magyarok futottak össze egymással a fordulóban, a Rizespor 2-0-ra múlta felül otthon a Kocaelisport, a hazai csapatba Mocsi Attila a 88. percben állt be, a vendégeknél Balogh Botond kezdett, és az 56. percben lecserélték.