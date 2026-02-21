Galatasaraytörök bajnokságokan burukKonyasporSallai Roland

„Ez a futball szégyene” – Sallaiék edzője nagy balhét csapott a VAR döntése után

A Galatasaray szombaton Sallai Rolanddal a soraiban 2-0-ra kikapott a Konyaspor otthonában a török labdarúgó-bajnokság 23. fordulójában. A második félidőben a videobíró segítségével a játékvezető érvénytelenítette a Galatasaray gólját, ez még 0-0-s állásnál volt. A klub a közösségi médiában hangot adott a döntésnek, majd a lefújás után Okan Buruk, a Galatasaray vezetőedzője is így tett.

2026. 02. 21. 21:34
Okan Buruk, a Galatasaray vezetőedzője hangot adott a videobíró döntésének
Okan Buruk, a Galatasaray vezetőedzője hangot adott a videobíró döntésének Fotó: Anadolu/Serhat Cetinkaya
A Galatasaray kedden a Bajnokok Ligájában nagy győzelmet aratott, Sallai Roland csapata a második félidőben négyet lőtt a Juventusnak a rájátszás első meccsén, végül 5-2-re nyert. Mindezek után a török bajnokság listavezetője szombaton a kiesés ellen küzdő Konyaspor ellen lépett pályára idegenben. Sallai ezúttal nem jobbhátvéd volt, hanem szélső. 

Sallai Roland (jobbra) végig a pályán volt, a Galatasaray idegenben kapott ki szombaton
Sallai Roland (jobbra) végig a pályán volt, a Galatasaray idegenben kapott ki szombaton. Fotó: Anadolu/Serhat Cetinkaya

Elvették a Galatasaray gólját

Az első félidő nem hozott gólt Konyában, aztán a szünet után felgyorsultak az események. Az 51. percben Leroy Sané szerezte meg a vezetést a Galatának, csakhogy a VAR lest jelzett, ez pedig kiverte a biztosítékot az isztambuli csapatnál. Ide kattintva megtekintheti az elvett gólt. A felvételen jól látszik, miután nem a kapus az utolsó ember, így nem őt kell figyelembe venni, hanem a mögötte lévő két védőt. A Galatasaray januári igazolása, Sacha Boey lesen volt, és a játékvezető úgy ítélte meg, hogy akadályozta az ellenfél védőjét. 

Az elvett gól fordulópont volt, a Konyaspor a 75. és a 81. percben is betalált, ezzel a mérkőzést 2-0-ra megnyerte. A második gólnál Enis Bardhi adta a gólpasszt, az északmacedón válogatott labdarúgó 2014 és 2017 között Újpesten játszott. Sallai végig a pályán volt, az első félidőben egy lövése volt, de az kaput nem talált. 

Sallaiék edzője kiakadt, de a klub sem hagyta szó nélkül a döntést

A Galatasaray a közösségi médiában kommentálta is az elvett gólt. Miután a VAR felülvizsgálta a gólt, a játékvezető érvénytelenítette azt. Már ebből sejteni lehet, hogy az isztambuli csapatnál a bíró teljesítményével nem voltak elégedettek.

A lefújás után Okan Buruk, a Galata vezetőedzője oda sem ment kezet fogni a játékvezetőhöz, hanem egyből az öltözőbe vonult. 

A tréner ezután a török sajtónak nyilatkozott, ahol tovább folytatta a kiakadását, noha csapatával szemben is kritikus volt: – A BL-meccshez képet többet cseréltem a kezdőben, de így sem láttam azt a frissességet, amit reméltem. Csapatként nem volt jó napunk. Ugyanakkor a második félidő elején szabályos gólt lőttünk. Ez teljesen egyértelmű, bárki bármit is mond.

Ezt a helyzetet lesnek befújni, a VAR-t alkalmazni, hatalmas komédia, sőt szégyene a futballnak. Még egyszer mondom, szégyen

– fakadt ki Okan Buruk, aki ezután már kissé reálisabban látta a helyzetet, és gratulált a Konyaspornak a győzelemhez. 

A Galatasaray szerdán a Juventus otthonában játszik a BL-rájátszás visszavágóján. A török csapatnak megnyugtató lehet, hogy az olaszok is vereséggel hangoltak a találkozóra, a Zebrák 2-0-ra kaptak ki a Comótól hazai pályán. Sallaiék a bajnokságot egyébként továbbra is vezetik, jelenleg három pont az előnyük az egy meccsel kevesebbet játszó Fenerbahce előtt. 

