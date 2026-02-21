„Ez a futball szégyene” – Sallaiék edzője nagy balhét csapott a VAR döntése után

A Galatasaray kedden a Bajnokok Ligájában nagy győzelmet aratott, Sallai Roland csapata a második félidőben négyet lőtt a Juventusnak a rájátszás első meccsén, végül 5-2-re nyert. Mindezek után a török bajnokság listavezetője szombaton a kiesés ellen küzdő Konyaspor ellen lépett pályára idegenben. Sallai ezúttal nem jobbhátvéd volt, hanem szélső.

Sallai Roland (jobbra) végig a pályán volt, a Galatasaray idegenben kapott ki szombaton. Fotó: Anadolu/Serhat Cetinkaya

Elvették a Galatasaray gólját

Az első félidő nem hozott gólt Konyában, aztán a szünet után felgyorsultak az események. Az 51. percben Leroy Sané szerezte meg a vezetést a Galatának, csakhogy a VAR lest jelzett, ez pedig kiverte a biztosítékot az isztambuli csapatnál. Ide kattintva megtekintheti az elvett gólt. A felvételen jól látszik, miután nem a kapus az utolsó ember, így nem őt kell figyelembe venni, hanem a mögötte lévő két védőt. A Galatasaray januári igazolása, Sacha Boey lesen volt, és a játékvezető úgy ítélte meg, hogy akadályozta az ellenfél védőjét.

Az elvett gól fordulópont volt, a Konyaspor a 75. és a 81. percben is betalált, ezzel a mérkőzést 2-0-ra megnyerte. A második gólnál Enis Bardhi adta a gólpasszt, az északmacedón válogatott labdarúgó 2014 és 2017 között Újpesten játszott. Sallai végig a pályán volt, az első félidőben egy lövése volt, de az kaput nem talált.