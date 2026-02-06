A Galatasaray-szurkolók háborognak csapatuk új igazolása miatt, Sallait védték be

Noha a Galatasaray szerdai kupamérkőzésén Sallai Roland pihenőt kapott a másodosztályú Istanbulspor ellen – a Galata hazai pályán simán, 3-1-re nyert, a győzelmet a Galatasaray játékosának ijesztő sérülése árnyékolta be –, a 28 éves magyar játékos így is a hírek középpontjában került Törökországban. Az ügy hátterében a Galatasaray legújabb igazolása áll. Sacha Boey, a Bayern München francia jobbhátvédje – a mostani idényben 14 meccsen játszott a bajoroknál, jobbára csereként – kölcsönben az isztambuliaknál fejezi be az idényt, aki Sallai posztriválisa lehet.

Sacha Boey már Isztambulban, a Galatasaray Sallai Roland nyakára újabb játékost hozott Fotó: ADEM KUTUCU / ANADOLU

Visszatért a Galatasarayhoz a Bayern München játékosa

Boey-t csütörtökön jelentette be a Galatasaray, a futballistát a reptéren az újságírók és a szurkolók egyből megrohamoztak. A 25 éves Boey pályafutása abból a szempontból érdekes, hogy 2021-ben a francia Rennes-től épp a Galatába igazolt, ahonnan két és fél idény után távozott a Bayernhez. Akkoriban a francia meghatározó játékosa volt a török bajnokság címvédőjénél, Sallai Roland leigazolásáig ő volt az első számú jobbhátvéd. A 65-szörös magyar válogatott játékos a 2024/25-ös idény elején érkezett a török fővárosba, ahol azóta védőként számol vele Okan Buruk vezetőedző.

Boey 2025 november eleje óta mindössze 17 percet játszott, közel két hónapot hagyott ki gyomor- és bélrendszeri betegség miatt, a francia ezalatt több kilót fogyott. Mostanra Boey teljesen meggyógyult, január végén, a PSV Eindhoven elleni BL-meccsen csereként már pályára lépett.

🇫🇷✈️ Sacha Boey (25) has arrived in Istanbul to sign for Galatasaray from Bayern Munich. The deal is a loan with option to buy. 🔴🟡



"I feel good bro.", says Boey who is returning to the Turkish club. 😁 pic.twitter.com/tCiSrpWGqJ — EuroFoot (@eurofootcom) February 5, 2026

Sallai Roland rövid időn belül két posztriválist kapott

Félteni viszont aligha kell tőle a magyar játékost. A Galatasaray nyáron leigazolta az elefántcsontparti Wilfried Singót, aki tényleg jobbhátvéd. A védő viszont mindössze hét bajnokin játszott, részben sérülés miatt már 13 meccset kihagyott a mostani idényben. Singo éppen most tért vissza íngyulladásos sérüléséből, az említett Istanbulspor elleni kupameccsen 16 percet játszott a kispadról beállva.

Boey érkezésével a képlet még nehezebb lesz, noha Okan Buruk vezetőedző boldog lehet, mert nagy a variációs lehetősége a tavaszi nagy hajtásra. A Galatasaray a Bajnokok Ligája playoffjában a Juventus ellen játszik februárban, mindeközben a Süper Liget három ponttal vezeti a Fenerbahce előtt, s a Török Kupában is versenyben van még.