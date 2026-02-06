Rendkívüli

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

GalatasarayBayern MünchenSallai Roland

A Galatasaray-szurkolók háborognak csapatuk új igazolása miatt, Sallait védték be

Sallai Roland a Galatasaray kezdőjében kirobbanthatatlan, hiába hatott eleinte furcsának esetében a jobbhátvéd poszt, a magyar játékos itt vívta ki igazán a török szurkolók imádatát. A Galatasaray az átigazolási időszak hajrájában a Bayern Münchentől kölcsönvette Sacha Boey jobbhátvédet, aki korábban már játszott az isztambuli csapatnál. A drukkerek mégis Sallai Roland mellett álltak ki, aki szerintük a csapat egyik legfontosabb labdarúgója.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 10:28
Sallai Rolandot imádják a Galatasaray szurkolói, nem féltik őt
Sallai Rolandot imádják a Galatasaray szurkolói, nem féltik őt Fotó: YAGIZ GURTUG Forrás: NurPhoto
Noha a Galatasaray szerdai kupamérkőzésén Sallai Roland pihenőt kapott a másodosztályú Istanbulspor ellen – a Galata hazai pályán simán, 3-1-re nyert, a győzelmet a Galatasaray játékosának ijesztő sérülése árnyékolta be –, a 28 éves magyar játékos így is a hírek középpontjában került Törökországban. Az ügy hátterében a Galatasaray legújabb igazolása áll. Sacha Boey, a Bayern München francia jobbhátvédje – a mostani idényben 14 meccsen játszott a bajoroknál, jobbára csereként – kölcsönben az isztambuliaknál fejezi be az idényt, aki Sallai posztriválisa lehet.

Sacha Boey már Isztambulban, a Galatasaray Sallai Roland nyakára újabb játékost hozott
Sacha Boey már Isztambulban, a Galatasaray Sallai Roland nyakára újabb játékost hozott  Fotó: ADEM KUTUCU / ANADOLU

Visszatért a Galatasarayhoz a Bayern München játékosa

Boey-t csütörtökön jelentette be a Galatasaray, a futballistát a reptéren az újságírók és a szurkolók egyből megrohamoztak. A 25 éves Boey pályafutása abból a szempontból érdekes, hogy 2021-ben a francia Rennes-től épp a Galatába igazolt, ahonnan két és fél idény után távozott a Bayernhez. Akkoriban a francia meghatározó játékosa volt a török bajnokság címvédőjénél, Sallai Roland leigazolásáig ő volt az első számú jobbhátvéd. A 65-szörös magyar válogatott játékos a 2024/25-ös idény elején érkezett a török fővárosba, ahol azóta védőként számol vele Okan Buruk vezetőedző.

Boey 2025 november eleje óta mindössze 17 percet játszott, közel két hónapot hagyott ki gyomor- és bélrendszeri betegség miatt, a francia ezalatt több kilót fogyott. Mostanra Boey teljesen meggyógyult, január végén, a PSV Eindhoven elleni BL-meccsen csereként már pályára lépett.

Sallai Roland rövid időn belül két posztriválist kapott

Félteni viszont aligha kell tőle a magyar játékost. A Galatasaray nyáron leigazolta az elefántcsontparti Wilfried Singót, aki tényleg jobbhátvéd. A védő viszont mindössze hét bajnokin játszott, részben sérülés miatt már 13 meccset kihagyott a mostani idényben. Singo éppen most tért vissza íngyulladásos sérüléséből, az említett Istanbulspor elleni kupameccsen 16 percet játszott a kispadról beállva.

Boey érkezésével a képlet még nehezebb lesz, noha Okan Buruk vezetőedző boldog lehet, mert nagy a variációs lehetősége a tavaszi nagy hajtásra. A Galatasaray a Bajnokok Ligája playoffjában a Juventus ellen játszik februárban, mindeközben a Süper Liget három ponttal vezeti a Fenerbahce előtt, s a Török Kupában is versenyben van még.

A szurkolók kiállnak Sallai Roland mellett

A közösségi médiában a török szurkolók mindig is aktívak voltak, akik már nem egyszer nyilvánították ki, hogy Sallai Baris Alper Yilmaz támadó mellett a csapat legfontosabb játékosa. A drukkerek nem értik, hogy Boey kölcsönvételére mi szükség volt, amikor a középpályán sokkal nagyobb gondok vannak. Érdekesség, hogy Boey egyből bekerült a Galatasaray BL-keretébe Sallai és Singo mellé.

  • „A Galatasaray leigazolta Boey-t, de ez a srác (Sallai – a szerk.) minden poszton zseniálisan teljesít. Páratlan az önbizalma, te vagy a király!” – írja az egyik drukker.
  • „Sallai teljesítménye ellenére nyáron 30 millió fizetett a csapat Singóért, most pedig Boey-t hozták ide... Kedvelem a franciát, de az sem világos, hogy a formáját és az egészségi állapotát tekintve ki tudja-e szorítani Sallait. Aztán a szurkolók dühösek lesznek, amikor a klub azt kommunikálja, hogy nincs pénz a középpályára” – írja Ugur Karakullukcu újságíró, ezt a bejegyzést cikkünk megjelenéséig közel 900 ezren olvasták el, és a hozzászólók is egyetértenek vele.

A Galatasaray vasárnap a Rizespor otthonában lép pályára a bajnokságban, ahol Sallai Roland visszatérhet a kezdőcsapatba. 

