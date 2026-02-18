Sallai RolandértékelésJuventusBL

Kiderült, hogyan tudták megalázni Sallaiék a Juventust, tombolt a magyar is + videó

A Galatasaray hazai pályán 5-2-re győzött a Juventus ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutásért kiírt párharc első mérkőzésén. Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést az isztambuliaknál, s együtt ünnepelte a nagy sikert Victor Osimhenékkel. Bár a párharcnak lesz még egy visszavágója, az olaszok edzője, Luciano Spalletti nem az esetleges továbbjutási reményekkel foglalkozik. Okan Buruk, a Galatasaray trénere szerint két lábbal a földön kell maradniuk, elárulta, mit kért a szünetben 2-1-es hátrányban Sallaiéktól.

Sallai Roland Juventus' Italian coach Luciano Spalletti and Galatasaray's Turkish head coach Okan Buruk (R) pose for photographers prior to the UEFA Champions League, knockout round play-off 1st leg, football match between Galatasaray SK and Juventus FC a
Sallai Roland edzője, Okan Buruk (jobbra) itt még nem tudta, hogy kiütik Luciano Spalletti csapatát Fotó: YASIN AKGUL Forrás: AFP
A statisztikák szerint a Galatasaray még soha nem veszített hazai pályán a Juventus ellen. Azonban annak nem sok előjele volt, hogy Sallai Roland török klubcsapata legázolja a nagyhírű olasz csapatot. A félidőben még 2-1-es hátrányban volt az isztambuli gárda, amely a második játékrészben négyet lőtt, s 5-2-re győzött, s óriási lépést tett afelé, hogy bejusson a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe.

Sallai Roland
Sallai Roland (jobbról a második) ötször pacsizhatott a Juventus elleni meccsen Fotó: ISA TERLI / ANADOLU

Sallai Roland edzője óvatos

Sallai Roland végigjátszotta a találkozót, s megbízható teljesítményt nyújtott a jobb, majd a bal oldalon felfutó védőként. Igazán kiemelkedően a meccs emberének megválasztott Gariel Sara, a kétgólos Noa Lang és az ezúttal rúgott gól nélkül is rendkívül hasznos Victor Osimhen játszott. A Galatasaray csapatként aratott világraszóló győzelmet.

– Először is, természetesen hihetetlenül boldogok vagyunk. De ez egy olyan este is, amikor két lábbal a földön kell maradnunk. Fontos győzelmet arattunk. Jelentős erőfeszítés kellett hozzá. Nemcsak a miénk, hanem a szurkolóinké is. Csodálatos estét teremtettünk, ez egy nagyon fontos pillanat a játékosoknak, nekem és a Galatasaray számára. Ennek megkoronázásaként a második mérkőzésen is ugyanígy kell játszanunk – idézi a február 25-i, torinói visszavágóra is gondoló, óvatos duhaj Okan Buruk vezetőedzőt a Hurriyet.

A nagy kérdés, hogyan álltak talpra 1-2-ről Sallaiék, mit mondott a szünetben az edző.

– Gratuláltam nekik az első félidőhöz. Mi voltunk a dominánsabb csapat, de két nagyon balszerencsés gólt kaptunk. Irányítottuk a játékot. A játékosok nagyon igyekeztek. Azt mondtam, nyerünk, ha így folytatjuk a játékot... A lényeg az, hogy nagyon korán megszereztük a második, egyenlítő gólt. Ezzel az önbizalommal szereztük a harmadik találatot, majd a piros lapjuk után nagyon dominánsan játszottunk. 

Nagy vággyal fejeztük be a mérkőzést. Nem dőltünk be annak, hogy a vezető gól elég nekünk. Ezt akartam a legjobban

 – osztotta meg a sokgólos kiütés titkát Okan Buruk.

A Juventus sztáredzője, Luciano Spalletti próbálta megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. A Sky Italiának nyilatkozva elemezte az egyéni hibákat, s lesújtó véleményt fogalmazott meg az olasz együttesről.

 Vezetésünk ellenére rosszul fejeztük be az első félidőt, próbáltunk rendet tenni, de személyiségben és jellemben visszaestünk. Nem egyet, hanem hármat léptünk hátra 

– vont mérleget a 66 éves tréner. 

A Galatasaray 5-2-re legyőzte a Juventust a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutásért kiírt párharc első mérkőzésén. A visszavágót február 25-én rendezik az olaszok otthonában.

 

