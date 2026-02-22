Sallai Roland megkapta a magáét, a törökök kispadra ültetnék a Galata kudarca után

Néhány napja még a Galatasaray alelnöke magasztalta a magyar futballistát, miután Sallai Roland és társai 5-2-re győztek a Juventus ellen a Bajnokok Ligája rájátszásának első meccsén. Nem tartott sokáig az isztambuli öröm, ugyanis szombaton a török bajnokságban 2-0-s vereség következett a Konyaspor ellen, ami után Sallai is megkapta a magáét.

Sallai Roland végre nem védő volt, de a törökök kritizálják a Galatasaray veresége után (Fotó: SERHAT CETINKAYA / ANADOLU)

Mint beszámoltunk róla, a Galatasaray edzője, Okan Buruk elsősorban a VAR-t hibáztatja a vereség miatt, hiszen még 0-0-s állásnál Leroy Sané betalált, ám a gólját a videóbíró jelzésére les miatt elvették. Ezt hevesen vitatják a Galatasaray háza táján, főleg azok után, hogy ezt követően a Konyaspor a hajrában kétszer is betalált, így 2-0-ra győzött.

Törökországban Sallai Rolandot kispadra ültetnék

Az általában jobbhátvédet játszó Sallai Roland végre az eredeti szerepéhez közelebb álló támadó feladatokat kapott a meccsen. Balszélsőként kezdett, majd a török Mackolik című lap beszámolója szerint a második félidőben már csatár volt Mauro Icardi lecserélése után.

Sallai teljesítménye azonban nem nyűgözte le a török sajtó munkatársait. A Milliyet című lap a Galatasaray veresége után megjelent véleménycikkében élesen kritizálja a magyar támadót is:

Őszintén szólva, a Galatasaray csalódást okozott. Mintha az egész csapat megegyezett volna abban, hogy nem megy az ellenfél kapujának a közelébe... Icardi volt elöl az első félidőben. De ki juttatta volna el a labdát hozzá? Yunus, Sallai és Sané… Egyikük sem volt képes rá…

A lap itt nem állt meg, a kispadra ültetné Sallait, akiről ezt tette hozzá: „Sallai minden meccsen játszik, és ő az a játékos, akinek már láthatóan szüksége van pihenésre”.

A magyar játékos valóban alapember, már 33 tétmeccsen lépett pályára az idényben, ennél több mérkőzése csak három játékosnak van a Galatasaray keretében.