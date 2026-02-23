autós hírLexusLexus RClexus lc

Közös utódot kaphat a két legszebb Lexus

Az idei modellév végével kupé nélkül marad a japán prémiummárka. Japán források szerint azonban nem tart sokáig a böjt: már akár 2027-ben színre léphet egy új modell, amelyben egyesülnek az RC és az LC erényei.

2026. 02. 23. 11:25
Lexus
Lexus LC Forrás: Lexus
A Lexus 2025 végével befejezte az RC kupé gyártását, 

idén augusztusban pedig az utolsó LC kupé, illetve kabrió is elkészül

a kis szériás modellek gyártására szakosodott Motomachi üzemben. Ezzel nemcsak a kétajtós Lexus modellek vérvonala érkezik törésponthoz, hanem a márka történetének egyik legnagyszerűbb erőforrása: a 477 lóerős ötliteres V8-as is nyugdíjba vonul. A kifejezetten sportmodellekhez kifejlesztett szívómotor az IS F, GS F és RC F modelleket hajtotta, míg az LC-ben kifinomult túramotorként bizonyított.

Lexus
Lexus RC
Fotó: Lexus

A jól értesült japán autós szakfolyóirat, a Best Car azonban úgy tudja, a kupéktól való búcsú csupán átmeneti lesz. A Lexus állítólag már dolgozik az utódmodellen – igen, így, egyes számban, mivel az RC és az LC a hírek szerint közös utódot kaphat. Ne feledjük továbbá, hogy már úton van az a tisztán elektromos szupersportautó, amelynek előfutárát, az LFA Conceptet tavaly decemberben mutatta be a Lexus.

LFA tanulmány 2025-ből
Fotó: Lexus

Az új generációs belső égésű motoros Lexus kupé vélhetően inkább a komfortos LC, mint a sportos RC vérvonalát viszi tovább, ugyanakkor nem elképzelhetetlen, hogy az utóbbihoz hasonlóan hátsó üléssorral bővül helykínálata. A jobb helykihasználást részben a nyolc- helyett hathengeresnek vélt motor teszi lehetővé, amely azonban nem egyedül biztosítja majd a hajtáshoz szükséges teljesítményt: a Best Car szerint annak a 3,5 literes V6-os hibrid egységnek a továbbfejlesztése kerülhet az új LC-be, amely a közelmúltig többek között az LC 500h-ban dolgozott 359 lóerős teljesítménnyel. Az utód vélhetően ennél erősebb lesz, de nem sokkal.

A Best Car szerint 

a következő generációs Toyota GR Supra biztosíthatja a műszak alapokat

a nagy kupé számára. A Supra utódlásáról a gyártó még semmi biztosat nem mondott, de mivel az elképzelés széles körű támogatást élvez a cégen belül, jóformán biztosra vehető, hogy megvalósul. Ezúttal nem egy BMW-alapokra épített, hanem egy teljes egészében házon belül, a Gazoo Racing által fejlesztett típusról lesz szó, amelybe a vadonatúj kétliteres turbómotor kerülhet bele, akár önmagában, akár egy hibrid rendszer komponenseként – akárhogy is, 400-500 lóerős csúcsteljesítménnyel számolhatunk. 

Lexus
Lexus LF-ZC tanulmány 2023-ból
Fotó: Lexus

Miközben az RC a túlélés érdekében beleolvadhat az LC termékvonalba, a jelenlegi modell műszaki rokona, a Lexus IS szedán egészen más jövőnek néz elébe. A Best Cars úgy tudja, tisztán elektromos hajtáslánccal, hátsó- vagy összkerékhajtással érkezhet az utódmodell, amelynek teljesítménye elérheti az 500 lóerőt, míg a hatótávolság – köszönhetően az új generációs szilárdtest akkumulátor-technológia alkalmazásának – akár 1000 kilométer is lehet. Formailag az IS ugyanúgy a 2023-as LF-ZC tanulmányautóból meríthet ihletet, mint a közelmúltban bemutatott új Lexus ES

 

