Nacsa Lőrinc: Ne az ukrán kormányhoz menjen a magyarok pénze + videó

Családunk és gyermekeink jövőjéről is döntünk április 12-én – mutatott rá nemzetpolitikai államtitkár.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 10:35
A Tisza Pártot támogató brüsszeliek eldöntötték, hogy háborúba mennek – emlékeztetett Nacsa Lőrinc a Facebook-oldalán közzétett videójában. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára felidézte: eddig már több mint kétszázmilliárd dollárt költöttek Ukrajna háborújára. Most pedig további nyolcszázmilliárd dollárt követelnek működésre, hétszázmilliárd dollárt pedig hadseregre – tette hozzá.

Budapest, 2025. november 20. Nacsa Lőrinc, a KDNP vezérszónoka felszólal a 2027. évi mikrocenzusról szóló vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. november 20-án. MTI/Bodnár Boglárka
Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Nacsa Lőrinc leszögezte, hogy

a nemzeti kormány nem az uniós vezetők háborújára, hanem a magyar családoknak szeretné odaadni a pénzt.

  • Rezsicsökkentésre,
  • a családtámogatások folytatására,
  • a fiatalok otthonteremtésére,
  • a 13. és 14. havi nyugdíj biztosítására
  • és a vállalkozások fejlesztésére

– sorolta.

Április 12-én családunk és gyermekeink jövőjéről is döntünk

– mutatott rá az államtitkár.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard)


Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

