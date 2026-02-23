Nacsa Lőrinc: Ne az ukrán kormányhoz menjen a magyarok pénze + videó

A Tisza Pártot támogató brüsszeliek eldöntötték, hogy háborúba mennek – emlékeztetett Nacsa Lőrinc a Facebook-oldalán közzétett videójában. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára felidézte: eddig már több mint kétszázmilliárd dollárt költöttek Ukrajna háborújára. Most pedig további nyolcszázmilliárd dollárt követelnek működésre, hétszázmilliárd dollárt pedig hadseregre – tette hozzá.

Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Nacsa Lőrinc leszögezte, hogy

a nemzeti kormány nem az uniós vezetők háborújára, hanem a magyar családoknak szeretné odaadni a pénzt.

Rezsicsökkentésre,

a családtámogatások folytatására,

a fiatalok otthonteremtésére,

a 13. és 14. havi nyugdíj biztosítására

és a vállalkozások fejlesztésére

– sorolta.

Április 12-én családunk és gyermekeink jövőjéről is döntünk

– mutatott rá az államtitkár.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard)