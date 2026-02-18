Rendkívüli

Magyarország nem szállít dízelolajat Ukrajnának

nacsa lőrincDemokratikus Koalíció (DK)külhoni magyarok

Nacsa Lőrinc: Dobrev Kláráék megint a határon túli magyarok ellen uszítanak

A Demokratikus Koalíció elvenné a külhoni magyarok szavazati jogát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 13:45
Óriásplakát-kampányt indít a határon túliak szavazati jogának elvételéről a Demokratikus Koalíció (DK), ezzel az ellenzéki párt visszatért a külhoni magyarok elleni hergelés legsötétebb és legszégyenteljesebb időszakához, 2004. december 5-höz – hívta fel a figyelmet Nacsa Lőrinc a Facebook-oldalán.

Nagypiszanica, 2025. december 13. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a megújult nagypiszanicai református templom ünnepélyes átadásán 2025. december 13-án. MTI/Kacsúr Tamás
Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)

A nemzetpolitikai államtitkár bejegyzésében rámutatott:

Dobrev Kláráék a gyűlöletkeltés legmagasabb fokára léptek azzal, hogy óriásplakátokon uszítanak a határon túliak ellen.

Emlékeztetett, a nemzeti kormány 16 éve dolgozik azon, hogy a külhoni magyarság a magyar nemzet egyenrangú, elszakíthatatlan része legyen. „A külhoni magyarok nem saját akaratukból kerültek az országon kívülre, a fejük fölött húzták meg a határokat, miközben ők – minden nehézség és megpróbáltatás ellenére – több mint száz éven át megőrizték magyarságukat” – hangsúlyozta.

Bár Dobrev Kláráék mindent elkövetnek, hogy megosszák a magyarságot, innen üzenjük: nem fog sikerülni. Minden magyar egyenlő, nincs első- és másodrendű magyar állampolgár, így a nemzet jövőjébe is mindenkinek joga van beleszólni a törvények szerint

– szögezte le Nacsa Lőrinc.

Az államtitkár azt javasolta a DK-nak, hogy a gusztustalan gyűlöletkeltés helyett inkább próbáljon meg tanulni a külhoni magyaroktól, legfőképp hitet és hazaszeretetet, mert szerinte rájuk férne.

Borítókép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

