Dobrev Kláranemzetpolitikakülhoni magyarokDK

Dobrev Klára berúgta a kampányt: elvi kérdésnek tartja, hogy elvegyék a határon túliak szavazati jogát

Kampányindító nagygyűlést tartott a Demokratikus Koalíció, amelyen Dobrev Klára hosszasan bizonygatta: pártjára igenis, szükség van az Országgyűlésben. Természetesen nem maradt el a hergelés sem: beszédében a pártelnök ismét kiemelten foglalkozott a határon túli magyarokkal, akiktől elvenné a szavazati jogot. Nem csoda, hogy Dobrev Klára mostanság ilyen szélsőséges retorikát alkalmaz, hiszen a közvélemény-kutatások oldaltól függetlenül rendre azt mutatják: pártja nem fog bekerülni az áprilisi választások után a parlamentbe, a DK alulról súrolja az ötszázalékos küszöböt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 15. 17:33
Fotó: Kovács Márton Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– A DK-sok azt akarják, hogy Magyarország újra Magyar Köztársaság legyen, ehhez pedig az alaptörvényt „ki kell dobni a kukába”– jelentette ki a Demokratikus Koalíció (DK) kampányindító nagygyűlésén Dobrev Klára. A pártelnök hozzátette, nem ért egyet Magyar Péterrel abban, hogy a hatályos alaptörvény keretein belül akár csak egy napig is lehet kormányozni.

Kampányindító nagygyűlést tartott a Demokratikus Koalíció, amelyen Dobrev Klára hosszasan bizonygatta: pártjára igenis szükség van az országgyűlésben (Fotó: Kovács Márton / MTI)
Hosszú, indulatokkal teli beszéddel próbált lelket önteni pártjába és maréknyi szimpatizánsába a DK elnöke, aki kitartóan bizonygatta: ő bizony nem adja fel a választási küzdelmet. Felidézte: az utóbbi hetekben, hónapokban politikusok, expolitikusok, elemzők, újságírók, sőt influenszerek is arra próbálják rávenni pártját, hogy adják fel az elveiket, ne induljanak a választáson, 

„lehetőleg feküdjünk bele, ugye, egy jó mély gödörbe és húzzunk magunkra még földet is”

– sorolta kétségbeesetten a DK-val kapcsolatos elvárásokat.

Elvenné a külhoni magyarok szavazati jogát

Ha Dobrev Klára beszédet mond, abban a külhoni magyarok számára sosincs köszönet. Indulatosan ismételgette pártjának azt a korábban többször is hangoztatott álláspontját, hogy igazságtalannak tartják és elvennék a határon túli magyarok szavazati jogát.

„A DK-n kívül mindenkinek teljesen rendben van, ha olyanok is szavazhatnak a magyar választáson, akik soha nem éltek itt, soha nem adóztak itt, és nem viselik a döntésük következményét”

– jelentette ki Dobrev Klára. 

Alulról súrolják a bejutási küszöböt

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása szerint továbbra is alacsonyan van a DK támogatottsága. Dobrev Klára pártja mindössze négy százalékot érne el egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson. Ez ugyan a bejutáshoz még nem elegendő, de az elmondható, hogy a DK újra esélyt kapott a parlamenti küszöb átlépésére, hiszen Dobrev Klára pártja az előző két hónapban csak három százalékot ért el.

Dobrev Klára pártja jelenleg úgy néz ki, nem jutna be a parlamentbe (Forrás: Nézőpont Intézet)
A felmérés szerint viszont a Fidesz előnye kevesebb mint kilenc héttel a választás előtt is változatlanul jelentős, s egy most vasárnapi választás legvalószínűbb listás eredménye szinte megegyezik a januárival. Eszerint három párt jutna be a parlamentbe: a Fidesz 46, a Tisza 40, a Mi Hazánk pedig hét százalékkal.

Borítókép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke (Fotó: MTI/Kovács Márton)


