dkdobrev kláranacsa lőrincDemokratikus Koalíció (DK)

A DK teljesen bevadult, észvesztve támadják a határon túli magyarokat + videó

Dobrev Klára újabb támadást indított a külhoni magyarokkal szemben. Nacsa Lőrinc államtitkár hangsúlyozta: a RMDSZ által felajánlott „ingyenes ügyintézés és fordítás” nem tolmácsolást jelent, a DK mégis félrevezető módon használja fel az ügyet indulatkeltésre és politikai hisztériára.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 11:43
Dobrev Klára (Fotó: MTI/Purger Tamás)
„A DK-s őrületvonaton nincsen fék” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Nacsa Lőrinc, a nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki szerint Dobrev Klára újabb, a külhoni magyarokat érintő ügyben indított „hisztériakeltő, uszító” támadást.

A Demokratikus Koalíció ugyanis azt kifogásolta, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a Facebookon hirdet olyan eseményeket, amelyeken nemcsak magyar állampolgárságot lehet szerezni, hanem az április 12-i választásra is lehet regisztrálni. Az RMDSZ Szilágy Megyei Szervezete szerintük Facebook-posztban hirdeti, hogy „ingyenes ügyintézést és fordítást biztosítanak”.

Az államtitkár hangsúlyozta: nem tolmácsolásról, hanem fordításról van szó. Ezeknek az embereknek a születési anyakönyvi kivonata, személyi igazolványa és más hivatalos dokumentumai román nyelvűek, mivel magyar emberekről van szó, akik Romániában élnek,

önhibájukon kívül kerültek az országhatárokon kívülre, illetve az országhatárok változtak meg körülöttük.

Nacsa Lőrinc szerint Dobrev Klára ebben az ügyben is félrevezet, és a külhoni magyarok elleni indulatkeltésre használja fel a témát. Az államtitkár határozottan kijelentette: elég az uszításból, elég a félrevezetésből és elég a külhoni magyarok elleni gyűlöletkeltésből!

 

Régóta támadja a határon túli magyarokat a baloldal

Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, nem ez az első alkalom, hogy Dobrev Klára a külhoni magyarok ellen hergel. A baloldali politikus már többször is megfogalmazta, hogy elvenné a határon túli magyaroktól a szavazati jogukat. A külhoni honfitársak jogainak csorbítása nem újdonság a baloldaltól, az utóbbi évtizedekben rendszeresen ellenük kampányoltak.

Ebben a kampányban részt vesz az ugyancsak DK-s Vadai Ágnes is, aki azt írta: „Igazságtalannak tartom, hogy az is szavazhasson választáson, aki nem él vagy nem élt Magyarországon!”

A mostanra a DK-hoz csatlakozott Jakab Péter pedig többször írta Facebook-oldalán például, hogy a Nép Pártján elvenné a határon túliak szavazati jogát.

Jól illeszkedik ebbe a baloldali sorba Magyar Péter is,

aki Nagyváradon Erdélyt román földnek nevezte.

A Tisza Tolna vármegyei embere, Kátai István pedig arról is beszélt egy fórumon, hogy az RMDSZ-nek a román nyelvet kellene erőltetnie, és tiszteletben kell tartani a román emberek érzékenységét.

Borítókép: Dobrev Klára (Fotó: MTI/Purger Tamás)

