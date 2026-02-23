Fordulat jöhet a jegybanknál: beindulhat a kamatvágás

Izgalmas napok várnak a piacra, ugyanis kedden újra ülésezik az MNB monetáris tanácsa, és hosszú idő után először van valódi esély az alapkamat csökkentésére. A Világgazdaság elemzése szerint a decemberi kommunikációs fordulat és a januári inflációs adatok megteremtették az alapot a lépéshez. Az év első hónapjában a pénzromlás üteme mindössze 2,1 százalék volt, ami jócskán a jegybank 3 százalékos célja alatt van, és ilyen alacsony értéket utoljára 2018-ban láthattunk. Mivel a forint is állta a sarat a nemzetközi viharokban, minden adott ahhoz, hogy a jegybank 2024 szeptembere után ismét a lazítás útjára lépjen.

Eljött az idő: másfél év után először csökkentheti az alapkamatot az MNB és először Varga Mihály

„A januári inflációs adat megérkezését megelőzően a várakozásom az volt, hogy februárban még nem vág kamatot a jegybank, és inkább kivár például márciusig, az új inflációs jelentés megjelenéséig, vagy áprilisig, a választásokhoz kapcsolódó volatilisebb időszak remélhető befejezéséig. A januári infláció után azonban a várakozásom átbillent” – ezt mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Januárban ugyanis nagyot zuhant a pénzromlás üteme a decemberi 3,3 százalék után 2,1 százalék volt az infláció, havi szinten pedig 0,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak, ami januárra egy kiemelkedően alacsony adat.

Ez tehát teremtett egy meglehetősen alacsony inflációs környezetet, amely mellett a viszonylag magas, 6,5 százalékos kamatot csökkenteni lehet, várakozásaim szerint 25 bázisponttal

– mondta az elemző, hozzátéve, hogy ezt követően márciusban bekövetkezhet még egy ugyanekkora kamatvágás, majd egy szünetet követően az év közepe táján még egy vagy kettő. Most tehát az a várakozása, hogy a jegybank kamatot csökkent kedden, persze ez a kockázati tényezők miatt egyáltalán nem vehető biztosra.

Ezeket mérlegeli most a jegybank

Ami biztosan a lazítás mellett szól, az az inflációs szint, illetve a viszonylag stabil forintárfolyam. Ez a kettő persze nem is olyan magától értetődő, mint amilyennek hangzik, az elmúlt években nem szoktunk ezekhez hozzá. A forint továbbra is erősnek számít, tavaly év eleje óta az euróval szemben több mint 7 százalékkal, a dollárral szemben pedig 20 százalékkal erősödött, ráadásul a jegybank decemberi kommunikációs fordulatát is jól vette, azóta még alacsonyabb szinten is van. Az akkori 381 forintnál lévő támaszt áttörte, és jelenleg is 380 alatt van az árfolyam az euróval szemben.