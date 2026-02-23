Megnőtt a kamatcsökkentés valószínűsége – erre lehet számítani a héten

A héten több adatot is közöl a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Hétfőn a negyedik negyedéves beruházási adatok jelennek meg. A harmadik negyedévben tovább csökkent a beruházások volumene: negyedéves alapon 0,3, míg éves alapon 3,8 százalékkal. Az alacsony külső kereslet, az uniós források hiánya, az állam és az önkormányzatok forráshiánya mind-mind visszafogják a beruházásokat – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Hozzátette, remélhetőleg a negyedik negyedévben már legalább negyedéves alapon látunk valamilyen pozitív elmozdulást a beruházási volumenben.

Fontolóra veheti az alapkamat csökkentését a jegybank a héten

Fotó: MTI/ Kovács Attila

Csütörtökön a turisztikai szálláshelyek januári adatait ismerhetjük meg. Decemberben összességében jól teljesített a turizmus: a vendégéjszakák száma 9,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – a belföldi vendégéjszakák száma 6,6, míg a külföldieké 11 százalékkal növekedett.

Pénteken a januári munkaerőpiaci adatok és a szintén januári ipari termelőiár-adatok jelennek meg. Decemberben a foglalkoztatottak száma 4 millió 624 ezer főt tett ki. Ez éves alapon 55 ezer fős, míg havi összevetésben 14 ezer fős csökkenést jelent. Ebben szerepet játszik a stagnáló gazdasági teljesítmény – mutatott rá Regős Gábor. Tekintettel azonban a kedvezőtlen demográfiai folyamatokra és a munkaképes korú népesség létszámának csökkenésére, a munkanélküliségi ráta nem változott érdemben, 4,4 százalékon alakult.

Decemberben az ipari termelői árak az egy évvel korábbihoz képest 3,4, míg a novemberihez képest 0,4 százalékkal csökkentek. Az árak mérséklődésében nagy szerepe van az erősebb forintárfolyamnak, és a csökkenés segíti az alacsonyabb inflációs szint elérését.

A hét legfontosabb eseménye a jegybank keddi kamatdöntő ülése lesz. A januári kedvező, 2,1 százalékos infláció után jelentősen megnőtt annak a valószínűsége, hogy a jegybank csökkentse az irányadó rátát. Várakozásaim szerint tehát a 6,5 százalékos alapkamat 6,25 százalékra csökken. Jóval kisebb az esélye annak, hogy a jegybank kivár, megvárja a februári inflációs adatot vagy a választásokhoz kapcsolódó turbulensebb pénzpiaci időszakot.