Megnőtt a kamatcsökkentés valószínűsége – erre lehet számítani a héten

A hét legfontosabb eseménye a jegybank keddi kamatdöntő ülése lesz, de a KSH is közöl fontos adatokat, köztük az idegenforgalomét és a beruházásokét.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 5:35
Rekordévet hozott 2025 a magyarországi beruházásoknál (illusztráció) Forrás: Unsplash
A héten több adatot is közöl a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Hétfőn a negyedik negyedéves beruházási adatok jelennek meg. A harmadik negyedévben tovább csökkent a beruházások volumene: negyedéves alapon 0,3, míg éves alapon 3,8 százalékkal. Az alacsony külső kereslet, az uniós források hiánya, az állam és az önkormányzatok forráshiánya mind-mind visszafogják a beruházásokat – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Hozzátette, remélhetőleg a negyedik negyedévben már legalább negyedéves alapon látunk valamilyen pozitív elmozdulást a beruházási volumenben.

kamat, Budapest, 2025. március 25.A Magyar Nemzeti Bank (MNB) épülete 2025. március 25-én.MTI/Kovács Attila
Fontolóra veheti az alapkamat csökkentését a jegybank a héten
Fotó: MTI/ Kovács Attila

Csütörtökön a turisztikai szálláshelyek januári adatait ismerhetjük meg. Decemberben összességében jól teljesített a turizmus: a vendégéjszakák száma 9,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – a belföldi vendégéjszakák száma 6,6, míg a külföldieké 11 százalékkal növekedett.

Pénteken a januári munkaerőpiaci adatok és a szintén januári ipari termelőiár-adatok jelennek meg. Decemberben a foglalkoztatottak száma 4 millió 624 ezer főt tett ki. Ez éves alapon 55 ezer fős, míg havi összevetésben 14 ezer fős csökkenést jelent. Ebben szerepet játszik a stagnáló gazdasági teljesítmény – mutatott rá Regős Gábor. Tekintettel azonban a kedvezőtlen demográfiai folyamatokra és a munkaképes korú népesség létszámának csökkenésére, a munkanélküliségi ráta nem változott érdemben, 4,4 százalékon alakult.

Decemberben az ipari termelői árak az egy évvel korábbihoz képest 3,4, míg a novemberihez képest 0,4 százalékkal csökkentek. Az árak mérséklődésében nagy szerepe van az erősebb forintárfolyamnak, és a csökkenés segíti az alacsonyabb inflációs szint elérését.

A hét legfontosabb eseménye a jegybank keddi kamatdöntő ülése lesz. A januári kedvező, 2,1 százalékos infláció után jelentősen megnőtt annak a valószínűsége, hogy a jegybank csökkentse az irányadó rátát. Várakozásaim szerint tehát a 6,5  százalékos alapkamat 6,25 százalékra csökken. Jóval kisebb az esélye annak, hogy a jegybank kivár, megvárja a februári inflációs adatot vagy a választásokhoz kapcsolódó turbulensebb pénzpiaci időszakot.

Az MNB emellett szerdán közli a hitelintézetek januári adatait. Decemberben csak a tranzakciókat figyelembe véve mind a háztartások, mind a vállalatok nettó hitelfelvevők voltak, hitelállományuk 259,4, illetve 288,9 milliárd forintos növekedést mutatott, miközben a betétállományuk 235,6, illetve 628,5 milliárd forinttal lett magasabb.

A Nemzetgazdasági Minisztérium hétfőn közli az államháztartás január végi helyzetéről szóló részletes tájékoztatóját. A gyorstájékoztató alapján az évet a költségvetés 32,3 milliárd forintos többlettel indította. Ehhez azonban hozzájárult 240,3 milliárd forintnyi uniós kifizetés, melynek még tavaly kellett volna megérkeznie, de likviditás hiányában idénre tolódott. Enélkül már deficittel küzdött volna a büdzsé az év első hónapjában.

Az Eurostat e heti adatközlései közül a januári infláció szerdán megjelenő második becslését emelte ki Regős Gábor. Emlékeztetett, az első becslés alapján januárban az infláció az eurózónában a decemberi két százalékról 1,7 százalékra csökkent, miközben havi alapon fél százalékkal mérséklődött az árszínvonal, elsősorban az iparcikkek olcsóbbá válása miatt.

Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

