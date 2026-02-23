Itt az újabb gyomros Magyar Péternek, belső mérések szerint kulcskörzetekben szorult vissza a Tisza Párt

A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza Párt legfrissebb belső mérései alapján számos, korábban kedvezőnek tartott egyéni választókerület billegővé vált. A lapunkhoz eljutott értesülések szerint a párt kampánystábja az elmúlt hetekben több körzetet is átsorolt a „szoros” kategóriába, miután a nyári fölény jelentősen csökkent ezekben a körzetekben.

(Forrás: AFP)

Egy a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátor arról beszélt: júniusban és júliusban még egészen más képet mutattak a számok.

Volt, ahol öt-hat százalékpontos előnyt mértünk, és akadt olyan körzet is, ahol ennél is nagyobbat. Most ezek az előnyök gyakorlatilag eltűntek

– fogalmazott. A Dunántúlon több választókerület is veszélyzónába került a Tisza Párt szempontjából. A belső adatok szerint Győr-Moson-Sopron vármegye 2., 4. és 5. számú körzete, Vas vármegye 1., Zala vármegye 3., Veszprém vármegye 2. és 4., valamint Fejér vármegye 1., 2. és 3. számú választókerülete ma már kifejezetten szorosnak számít. Komárom-Esztergom vármegye 2. és Somogy vármegye 1. számú körzete szintén a billegők közé került.

A fővárosi agglomeráció térségében sem stabil a helyzet: Pest vármegye 4., 7., 9. és 11. számú választókerületében az informátor szerint hibahatáron belüli különbségeket mutatnak a mérések.

Ezekben a körzetekben különösen gyorsan változik a hangulat, sok a bizonytalan, akiket mindkét oldal intenzíven próbál megszólítani

– tette hozzá a forrásunk. Kiemelte, Kelet- és Dél-Magyarországon Bács-Kiskun vármegye 1., Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2. és 4., Csongrád-Csanád vármegye 3., Békés vármegye 3. és 4., Heves vármegye 1., Hajdú-Bihar vármegye 6., valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2. számú körzetében is kiélezett versenyt, kormánypárti győzelmet jeleznek a belső számok. A forrás szerint a nyári lendület megtorpant, miközben a kormánypártok mozgósítása erősödött az érintett térségekben.

Most minden erőforrást ezekre a körzetekre kell koncentrálni. Nincs már biztos terep

– mondta. Értesüléseink szerint a párton belül is téma a visszaesés mértéke, ugyanakkor Magyar Péter továbbra sem hajlandó változtatni a kommunikációs stratégián. A különbség az, hogy míg nyáron az adatok szerint több helyen magabiztos győzelemre számítottak, most kemény kampányra és szoros eredményre készülnek.