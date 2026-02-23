tisza pártkörzetveszprém megyeelőny

Itt az újabb gyomros Magyar Péternek, belső mérések szerint kulcskörzetekben szorult vissza a Tisza Párt

Lapunk informátora szerint a nyáron még előnyt mutató választókerületekben mára visszaszorult Magyar Péter pártja. Több dunántúli, agglomerációs és kelet-magyarországi körzet is a szoros kategóriába került, hivatalos cáfolat egyelőre nem érkezett.

2026. 02. 23. 11:12
A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza Párt legfrissebb belső mérései alapján számos, korábban kedvezőnek tartott egyéni választókerület billegővé vált. A lapunkhoz eljutott értesülések szerint a párt kampánystábja az elmúlt hetekben több körzetet is átsorolt a „szoros” kategóriába, miután a nyári fölény jelentősen csökkent ezekben a körzetekben.

Hungarian opposition leader, head of the TISZA party and candidate for Hungarian Prime Minister Peter Magyar adresses supporters on February 16, 20226 at a campaign rally in Mezokovesd, the first stop on his resumed nationwide tour ahead of the April 12 election. Two months ahead of the general election, where polls show the opposition has a chance to put an end to Prime Minister Viktor Orban's 16-year-rule. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
(Forrás: AFP)

Egy a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátor arról beszélt: júniusban és júliusban még egészen más képet mutattak a számok.

Volt, ahol öt-hat százalékpontos előnyt mértünk, és akadt olyan körzet is, ahol ennél is nagyobbat. Most ezek az előnyök gyakorlatilag eltűntek

– fogalmazott. A Dunántúlon több választókerület is veszélyzónába került a Tisza Párt szempontjából. A belső adatok szerint Győr-Moson-Sopron vármegye 2., 4. és 5. számú körzete, Vas vármegye 1., Zala vármegye 3., Veszprém vármegye 2. és 4., valamint Fejér vármegye 1., 2. és 3. számú választókerülete ma már kifejezetten szorosnak számít. Komárom-Esztergom vármegye 2. és Somogy vármegye 1. számú körzete szintén a billegők közé került.

A fővárosi agglomeráció térségében sem stabil a helyzet: Pest vármegye 4., 7., 9. és 11. számú választókerületében az informátor szerint hibahatáron belüli különbségeket mutatnak a mérések. 

Ezekben a körzetekben különösen gyorsan változik a hangulat, sok a bizonytalan, akiket mindkét oldal intenzíven próbál megszólítani

– tette hozzá a forrásunk. Kiemelte, Kelet- és Dél-Magyarországon Bács-Kiskun vármegye 1., Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2. és 4., Csongrád-Csanád vármegye 3., Békés vármegye 3. és 4., Heves vármegye 1., Hajdú-Bihar vármegye 6., valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2. számú körzetében is kiélezett versenyt, kormánypárti győzelmet jeleznek a belső számok. A forrás szerint a nyári lendület megtorpant, miközben a kormánypártok mozgósítása erősödött az érintett térségekben.

Most minden erőforrást ezekre a körzetekre kell koncentrálni. Nincs már biztos terep

– mondta. Értesüléseink szerint a párton belül is téma a visszaesés mértéke, ugyanakkor Magyar Péter továbbra sem hajlandó változtatni a kommunikációs stratégián. A különbség az, hogy míg nyáron az adatok szerint több helyen magabiztos győzelemre számítottak, most kemény kampányra és szoros eredményre készülnek.

Mint ismert, Magyar Péter pénteken eligazítást tartott a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek, az Index információ szerint a pártelnök nagyon pesszimistán beszélt, és mintha arra készítette volna föl a jelöltjeit, hogy a tetszetős kutatási eredmények ellenére kikaphat a Tisza az egyéni választókerületek többségében. Az eligazításon szó esett droggal kapcsolatos videóról is, Magyar a képviselőjelölteket arra kérte, hogy fogják rá a mesterséges intelligenciára, amennyiben bármilyen videó feltűnik az interneten. Magyar arról is beszélt, hogy egy esetleges választási vereség esetén ő nem maradhat Magyarországon, mivel egy újabb Fidesz-kormány alatt börtönbe kerülne.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: AFP)

