Magyar Péter megsüketült

Azt követően, hogy a Tisza Párt nem ítélte el, hogy Ukrajna elvágta Magyarországot a csővezetéken érkező olcsóbb orosz olajtól, Magyar Péter kínos közjátékba kezdett. A pártelnök úgy tett, mintha nem is hallaná a Hír TV riporterének kérdéseit, aki többek között arról kérdezte, hogy mit szól a Barátság oljavezeték leállításhoz, jó-e ez Magyarországnak, illetve tárgyaltak-e erről Münchenben. Magyar Péter azonban egyik kérdésre sem válaszolt, úgy tett, mintha nem is hallaná azokat.