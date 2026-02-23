Magyar PéterUkrajnaTisza Párt

Magyar Péter megsüketült

Magyar Péter hallgat és levegőnek nézte a Hír TV riporterét, aki arról kérdezte, hogy mit szól, ahhoz , hogy nem jön olaj a Barátság kőolaj vezetéken keresztül.

2026. 02. 23. 10:22
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Azt követően, hogy a Tisza Párt nem ítélte el, hogy Ukrajna elvágta Magyarországot a csővezetéken érkező olcsóbb orosz olajtól, Magyar Péter kínos közjátékba kezdett. A pártelnök úgy tett, mintha nem is hallaná a Hír TV riporterének kérdéseit, aki többek között arról kérdezte, hogy mit szól a Barátság oljavezeték leállításhoz, jó-e ez Magyarországnak, illetve tárgyaltak-e erről Münchenben. Magyar Péter azonban egyik kérdésre sem válaszolt, úgy tett, mintha nem is hallaná azokat. 

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI)


 

Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

