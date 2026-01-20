Rendkívüli

Egyre többen várják Orbán Viktor választási győzelmét – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

idezojelek
Vélemény

Mélyalom és mélyállam egy halmazban

HETI AGYRÉMEK – Az egy alomhoz tartozók felismerik egymást.

Hegyi Zoltán avatarja
Hegyi Zoltán
Cikk kép: undefined
tojásalomállammélyállam 2026. 01. 20. 5:55
0

A tojással kezdem, mint Trump elnök. De nem az árával, hanem inkább a dobozával. A tojástartókon ugyanis néhány éve feltüntetik, hogy a termék miféle tartásból származik, azaz milyen körülmények között töltötte napjait előállítója, tehát a tyúk. Magam őszinte és elkötelezett támogatója vagyok ennek a rendelkezésnek, mert több szempontból sem mindegy.

Van ugye a szabad tartás, ez sajnos ma már ritkább, mint a fehér holló. Az okokat hosszan és szomorúan sorolhatnánk, egyezzünk ki röviden abban, hogy az évek során a mezőgazdaság mezőgazdaság iparrá változott. A sor másik végén találjuk a ketreces tartást. Na, az tényleg brutális. Maga a pokol. Ha valaki járt már ilyen csirke- és tojásgyárban, többé nem vásárol onnan semmit.

Valahol a kettő között helyezkedik el az úgynevezett mélyalmos tartás, ami ugyan meg sem közelíti a boldog csirkék életkörülményeit, de a ketreces horrornál jó néhány fokozattal közelebb jár a vállalhatóhoz. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy az állatok az istálló egész területén mozoghatnak, kapirgálhatnak és a tojásokat külön erre a célra kialakított fészkekben tojják. Amennyiben a boltokban található tojásokon lévő kód 2-es számmal kezdődik, a portéka mélyalmos tartásmódból származik. Bármilyen meglepően is hangzik, innen már csak egy ugrás a mélyállam, és nem csak azért, mert csupán néhány hangzó a különbség. 

Inkább azért, mert van az a mondás, hogy az egy alomból származók felismerik egymást.

De mi is az a mélyállam, amiről mostanában egyre több szó esik és már nem az összeesküvés elméletek között, hanem gyakorlati szinten? Sokan összerakták már, én most egy régebbi cikkből idéznék, a házunk tájáról. Botond Bálint 2021. feb­ruár 2-án a következőkre hívta fel a Magyar Nemzet nyájas olvasói­nak szíves figyelmét.

„A liberális ideológiai egységesülés nemzeti és globális szinten is kezelhetetlenné vált […] a mélyállam fogalma az Egyesült Államokkal kapcsolatban került be a politikai közbeszédbe. Nem túl erősen definiált fogalom, de érdemes elgondolkodni azon, hogy mit is érdemes értenünk alatta és milyen értelemben lehetséges használni Magyarországon. A mélyállam nem politikai, hanem szociológiai fogalom, olyan struktúrákat jelöl, amelyek minden társadalomban kialakulnak, ahol banki-tőzsdei alapon lehet újraosztani a társadalom által megtermelt javakat és birtokolni a nem megújuló erőforrásokat. Céljuk az, hogy ellenőrizzék mindazokat a döntéshozói fórumokat, legyenek azok politikaiak, gazdaságiak vagy tudományosak, amelyekben a társadalom hatalmi, gazdasági, kulturális javainak elosztása zajlik. A mélyállami struktúrák nagyon szűkkörű részérdekek érvényesítését szolgálják, demokráciában felfoghatatlan erővel és hatékonysággal, az állam számára észrevehetetlenül vagy megakadályozhatatlanul. Amerikában most az a drámai újdonság, hogy egy ideológiai egységesülés is lezajlott, a szélsőbaloldali újliberalizmus teljesen elfoglalta a mélyállamot is.”

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

2021 elején járunk. Szívesen citálnám tovább, de érdemes elolvasni az egész cikket, tanulságos és elgondolkodtató. Én viszont néha (na jó, ritkán) azon kapom magamat, hogy azon mélázok, kikből is állhat össze „a Diákhitel Központ egykori vezérigazgatója” (Schiffer András szavajárása) által összegründolt piramis. A potenciális szavazóbázis, ugye. Honfitársaink. Akikkel történjen bármi áprilisban, továbbra is együtt élünk majd a hazában. 

Nehéz meló, mert szépen összefújt mindent a szél, egy táborba. Orbán-fóbiásokat, mindenszaristákat, old­s­zkúl liberálisokat, balosokat és egykori jobbosokat, egészen a szélekig. Ott van már Kéri, Petschnig, Bajnai és a borzalmas Bokros. 

A fentebb említett Schiffer András nem véletlenül nehezményezi, amikor ezt a társaságot baloldalinak nevezik. Hogy milyen államot terveznek, amikor a választási győzelemről álmodoznak, nem tudjuk. Koncepció nem látszik.

Illetve azért halványan mégis. Mert megjelent Kapitány István is. Fodor Gábor szerint ez nem is annyira rossz hír, mert legalább ért ahhoz, amit csinál. Sem okom, sem jogom ezt kétségbe vonni. Hiszen a Shelltől jött. Erről a cégről majd máskor. Most legyen elég annyi, hogy a Shell tíz legnagyobb részvényeséből öt a BlackRock és a Vanguard tőkealapjaihoz tartozik. 

És már meg is érkeztünk.

A tyúkhoz és a tojáshoz. Az egy alomhoz tartozók felismerik egymást.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkommunista

Fleck elvtárs hadüzenete

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekfelmondás

Vége a törvények felettiségnek

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekpolitika

Nagy Ervin orbitális kettős mércéje

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekAmerika

A venezuelai helyzet (1. rész)

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zelnik Bálint
idezojelekliverpool

Hogyan lett a feleségem Liverpool-szurkoló?

Zelnik Bálint avatarja

Ez nem egy focicsapatról szól, hanem egy jelenségről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu