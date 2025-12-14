A világ vezetői elítélik a Bondi Beach-i antiszemita terrortámadást

Christopher Luxon, Új-Zéland miniszterelnöke hangsúlyozta: „Ausztrália és Új-Zéland közelebb áll egymáshoz, mint a barátok, mi egy család vagyunk. Megdöbbentettek az elkeserítő Bondi Beach-i jelenetek”.

Antiszemita indíttatású terrortámadás történt Sydneyben, Bondi Beachen (Fotó: CLAUDIO GALDAMES A / ANADOLU)

Együttérzésem - és minden új-zélandié - az érintettekkel

– tette hozzá.

Mélységesen elkeserítő hírek érkeztek Ausztráliából. Az Egyesült Királyság együttérzését és részvétét küldi mindenkinek, akit érint a visszataszító Bondi Beach-i támadás

– közölte Keir Starmer brit miniszterelnök az X közösségi portálon.

Még egyszer határozottan elítélve az erőszak és az antiszemitizmus minden formáját, Olaszország részvétét fejezi ki az áldozatok miatt, és együttérzéséről biztosítja a hozzátartozókat, a sebesülteket, a zsidó közösséget és ismételten síkra száll az ausztrál néppel fenntartott barátság mellett

– írta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az X-en, mély fájdalmát tolmácsolva.

Franciaország határozottan folytatja a harcot az antiszemita gyűlölet ellen

– jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök röviddel a merénylet bejelentése után. Friedrich Merz német kancellár a X-en hangsúlyozta:

Ez a közös értékeink elleni támadás. Véget kell vetnünk az antiszemitizmusnak - itt Németországban és az egész világon.

Johann Wadephul német külügyminiszter az X-en közölte: mélyen megdöbbentette a terrortámadás, amelyet „a hanuka első napján a világban élő valamennyi zsidó nő és férfi ellen irányuló gyűlöletcselekménynek” nevezett. Micheál Martin ír miniszterelnök kijelentette, hogy „ilyen gyűlöletet és erőszakot semmilyen esetben sem lehet eltűrni”. Részvétét fejezte ki az áldozatokkal és elítélte az antiszemitizmust Dick Schoof holland és Bart De Wever belga kormányfő is. Petr Fiala leköszönő cseh miniszterelnök és utódja, Andrej Babis egyaránt elítélte a hanuka ünnepén elkövetett támadást, amelyet Fiala ördögi tettnek, Babis pedig hitvány terrorcselekménynek nevezett.

Rettenetes hírek érkeztek Ausztráliából. Hitvány és indokolatlan terrortámadást követtek el a hanukát ünneplő családi fesztiválon, amelyben számos ártatlan ember, közöttük gyermekek haltak meg

– közölte Babis. Hozzátette:

A terrorizmusnak és az antiszemitizmusnak nincsen helye a civilizált világban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en országa szolidaritását fejezte ki „a hanuka kezdetén a zsidó közösség ellen intézett kegyetlen terrortámadás miatt”.

Alekszandar Vucsics szerb elnök a X-en közölte: Szerbia határozottan elítéli a sydneyi zsidó közösség elleni támadást. Hozzátette: a világunkban nincs helye a terrorizmusnak és az antiszemitizmusnak.

Részvétét fejezte ki az áldozatoknak és Ausztrália népének a Dél-afrikai Köztársaság külügyminisztériuma is, amely hangsúlyozta: nem igazolható a terrorizmus, sem bármiféle más támadás valamely csoport ellen hit- vagy az identitásbeli okokból – idézte szavait az MTI.