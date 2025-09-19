Országos Széchenyi Könyvtárcorvina könyvtárHunyadi Mátyás

Mátyás király középkori könyvtára hazaérkezett és most már bárki számára hozzáférhető

Jelentős mérföldkőhöz érkezett az MNMKK Országos Széchényi Könyvtár corvinaprogramja, hiszen az Osztrák Nemzeti Könyvtár negyven corvinájának digitális változata csatlakozott a nemzeti könyvtárunk által gondozott Bibliotheca Corvina Virtualishoz. A bécsi együttműködés révén a Mátyás király híres reneszánsz könyvtárából fennmaradt kódexek egy újabb nagy csoportja vált online elérhetővé, magyar és angol nyelvű tudományos leírásokkal kísérve.

Dani Áron
2025. 09. 19. 17:53
Negyven bécsi corvinával bővül az OSZK digitális gyűjteménye. Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hunyadi Mátyás (1458–1490) uralkodói könyvtára, a Bibliotheca Corvina már a maga korában is egyedülálló gyűjtemény volt, mintegy 2000 kötetből állhatott. Mivel a király udvarában itá­liai mesterek dolgoztak, a könyvtár így nemcsak szellemi, hanem művészi értékében is páratlan volt. Állományának jelentős része azonban a XVI. században, a török hódítás előtti évtizedekben külföldre került, és ironikus módon éppen ennek köszönhető, hogy az európai viszonylatban is kivételes méretű gyűjtemény egy része épségben fennmaradt. A bécsi humanisták – többek között Johannes Cuspinianus és Johannes Brassicanus – közreműködésével számos kódex jutott a Hofbibliothekbe, a mai Osztrák Nemzeti Könyvtár (Österreichische Nationalbiblitohek /ÖNB) elődjébe.

Bibliotheca Corvina OSZK 40 bécsi corvinával bővül az OSZK digitális gyűjteménye
Rózsa Dávid, a nemzet könyvtár főigazgatója, és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár. Fotó: Ladóczki Balázs

Reneszánsz corvinák a virtuális térben

Az MNMKK Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) 2002-ben indította útjára a Bibliotheca Corvina Virtualis programot, amelynek célja a fennmaradt 220 corvina összegyűjtése és egységes, tudományos igényű bemutatása az online térben. A program Rózsa Dávid főigazgató ösztönzésére 2022-ben kapott új lendületet, amelynek eredményeként a kezdeti 68 tételről mára 160-ra nőtt a feldolgozott kódexek száma.

A corvinák fotóanyaga mellett a legújabb kutatásokon alapuló magyar és angol nyelvű leírások is készültek, ezek a tudományos közösség és a nagyközönség számára is elérhetőek. 

A tárgyban megnyilvánuló minden további lépés – mint a kiállítások vagy a tudományos és ismeretterjesztő programok szervezése – ennek a tudományos feltárómunkának az eredményeiből indul ki. – Az OSZK ezzel az utóbbi években világviszonylatban is kimagasló digitalizálási teljesítményt ért el: éves kapacitása elérte a 14 millió oldalt, amely Euró­pában a legjobb három közé sorolja – árulta el Rózsa Dávid főigazgató, a legújabb eredményekről szóló sajtótájékoztatón, ahol Zsupán Edina filológus, irodalomtörténész, tartott tartalmas előadást a corvinák jelentőségéről és a bécsi együttműködés részleteiről.

A müncheni és a wolfenbütteli kódexek feldolgozása után a bécsi corvinacsoport a harmadik jelentős állomás a program történetében. Mivel azonban ez utóbbi számszerűleg is jelentősen felülmúlja az előző két kódexcsoportot – Wolfenbüttelben kilenc, Münchenben nyolc corvinát őriznek – a feltárómunka jóval nagyobb volumenű volt, ez indokolta az OSZK és az ÖNB, illetve az Osztrák Tudományos Akadémia szakembereinek egyedülálló együttműködését. A digitalizálás révén most a magyar és az európai kulturális örökség pótolhatatlan értékei váltak szabadon hozzáférhetővé.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu