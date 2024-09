„Fincsi forma” – Kiss Péter Pál szerezte az ötödik magyar aranyat Párizsban

Kiss Péter Pál volt a tokiói paralimpián is a szám bajnoka, világ- és Európa-bajnokként, címvédőként egyértelmű esélyesnek számított. Három éve olimpiai rekorddal győzött Tokióban, és most Párizsban ezt az időeredményt is felül tudta múlni, nagy fölénnyel szerezte meg az aranyérmet.

Kiss nagyszerűen kapta el a rajtot, csak a brazil Cardoso és a francia Remy Boulle tudott vele menni, de ők is csak az első 50 méteren, onnan már egyikük sem tudta tartani a magyar címvédő fergeteges tempóját, aki végül 44,55 másodperces új paralimpiai rekorddal, vetélytársait több mint két másodperccel megelőzve nyerte meg második paralimpiai aranyérmét. Egyúttal tovább őrzi 2019 óta tartó veretlenségét.

Kiss Péter Pál: Fincsi lett a forma

– Éreztem, hogy jó lesz. Száznál éreztem, hogy kell a ritmusváltás – nyilatkozta az M4 Sportnak a verseny után Kiss Péter Pál, aki immáron kétszeres paralimpiai bajnok. – Az óvatosabb rajt után jól sikerült az iramváltás. Tokióban magabiztosabb voltam, most volt egy sérülésem, ami miatt nem tudtam nemzetközi versenyen indulni, nem láttam, hogyan állnak a többiek. A végére azonban fincsi lett a forma. Mindenkinek köszönöm a segítséget.

A KL2-eseknél Kiss Tibor, míg a VL2-eseknél Boldizsár Dalma is a B döntő második helyén ért be, így összességében mindketten a tizedik helyen zárták a paralimpiát.

Kiss Péter Pál az ötödik magyar aranyérmet szerezte a párizsi paralimpián, amelyen legutóbb pénteken Pap Bianka úszásban győzött.