Brutális antifa-támadás Ausztriában: katolikus diákokat vertek meg a nyílt utcán

Brutaler Angriff auf Verbindungsstudenten: Schläger soll „Antifa“ gerufen haben

Deckel runtergerissen, „ins Gesicht geschlagen“

Der Angreifer soll die beiden jungen Studenten als „rechts“ bezeichnet haben.



Dann riss er einem zunächst die traditionelle Kopfbedeckung – den… — Gabriele Beierl (@b_gabelle) May 24, 2026

A rendőrség a Kurier napilapnak megerősítette az esetet.

A hatóságok ugyanakkor egyelőre sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudták, hogy az elkövetők valóban azt kiabálták-e, hogy „Antifa”.

A rendőrség hangsúlyozta: a nyomozás továbbra is folyamatban van. Schlosser, a Rudolfina elnöke a lapnak úgy nyilatkozott:

Két tagunkat megtámadták és megsebesítették Innsbruckban. Aki ilyet tesz, az nem a tolerancia híve. Sokatmondó, hogy azok, akik folyamatosan a nyitottságról, a sokszínűségről és az antifasizmusról beszélnek, láthatóan gond nélkül megfélemlítik vagy akár fizikailag is bántalmazzák azokat, akik másként gondolkodnak. A baloldali tolerancia látszólag ott ér véget, ahol valakinek más a világnézete.

Tombol a baloldali erőszak Európában Fotó: AFP

Európában tombol az antifa-erőszak

Lapunk februárban arról is beszámolt, hogy megrázta Franciaországot az a szélsőbaloldali támadás, amelynek következtében életét vesztette egy fiatal konzervatív diák. Az antifa-szélsőségesek zavargásokkal bojkottálták Marine Le Pen rendezvényét is. Mindezt azután, hogy Lyonban megölték a 23 éves hazafit. Lesben álltak és agyonverték, miközben nőket védett a baloldali gyűlölködéstől. Joey Mannarino, befolyásos amerikai konzervatív politikai elemző szerint

Európában ma már fényes nappal meggyilkolhatnak valakit azért, mert a politikai spektrum jobb oldalán áll.