antifakatolikusANTIFA ERŐSZAKAusztriadiákszövetség tagszélsőbaloldalvandalizmus

Brutális antifa-támadás Ausztriában: katolikus diákokat vertek meg a nyílt utcán

Az osztrák Exxpress beszámolója szerint szombat délután a bécsi katolikus diákszövetség két tagját brutálisan bántalmazták Innsbruck belvárosában. A fiatalok éppen egy bár felé tartottak, amikor szóban inzultálták őket. Ezt követte a fizikai erőszak. Az elkövetők a beszámolók szerint azt kiabálták, hogy „Antifa!”, majd elmenekültek a helyszínről. Joey Mannarino, befolyásos amerikai konzervatív politikai elemző szerint „Európában ma már fényes nappal meggyilkolhatnak valakit azért, mert a politikai spektrum jobb oldalán áll.”

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 16:49
A diákszövetség elnöke szerint „a baloldali tolerancia ott ér véget, ahol valaki más világnézetet képvisel” Forrás: AFP
A rendőrség a Kurier napilapnak megerősítette az esetet. 

A hatóságok ugyanakkor egyelőre sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudták, hogy az elkövetők valóban azt kiabálták-e, hogy „Antifa”. 

A rendőrség hangsúlyozta: a nyomozás továbbra is folyamatban van. Schlosser, a Rudolfina elnöke a lapnak úgy nyilatkozott: 

Két tagunkat megtámadták és megsebesítették Innsbruckban. Aki ilyet tesz, az nem a tolerancia híve. Sokatmondó, hogy azok, akik folyamatosan a nyitottságról, a sokszínűségről és az antifasizmusról beszélnek, láthatóan gond nélkül megfélemlítik vagy akár fizikailag is bántalmazzák azokat, akik másként gondolkodnak. A baloldali tolerancia látszólag ott ér véget, ahol valakinek más a világnézete.

Tombol a baloldali erőszak Európában
Fotó: AFP

Európában tombol az antifa-erőszak 

Lapunk februárban arról is beszámolt, hogy megrázta Franciaországot az a szélsőbaloldali támadás, amelynek következtében életét vesztette egy fiatal konzervatív diák. Az antifa-szélsőségesek zavargásokkal bojkottálták Marine Le Pen rendezvényét is. Mindezt azután, hogy Lyonban megölték a 23 éves hazafit. Lesben álltak és agyonverték, miközben nőket védett a baloldali gyűlölködéstől. Joey Mannarino, befolyásos amerikai konzervatív politikai elemző szerint 

Európában ma már fényes nappal meggyilkolhatnak valakit azért, mert a politikai spektrum jobb oldalán áll.

Antifák támadtak meg olasz rendőröket Torinóban

Súlyos erőszakba torkollott egy torinói tüntetés is, amelyet egy szélsőbaloldali központ bezárása miatt szerveztek. Az összecsapások során több mint száz rendőr megsérült, közülük sokakat kórházba kellett szállítani, miután a torinói tüntetők kövekkel és petárdákkal támadták meg őket. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
