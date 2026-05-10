Tarolt a Reform UK, Merz szerint is kiábrándító a kormánya teljesítménye, halálos járvány az óceánjárón, tovább élesedik a feszültség Washington és Berlin között

A brit önkormányzati választás után egyre többen beszélnek a kétpártrendszer végéről, a Munkáspárt gyengülése és a Reform UK áttörése új politikai korszakot jelezhet. Súlyos egészségügyi válság alakult ki egy Atlanti-óceánon közlekedő luxushajón: három ember életét vesztette, többen pedig megbetegedtek egy feltételezett hantavírus-fertőzés okozta járvány következtében, közölte a WHO. Két halálos áldozata és több tucat sérültje van annak a hétfői incidensnek, amikor egy autó emberek közé hajtott Lipcse belvárosában. Alberta tartományban függetlenségpárti kezdeményezés érte el a következő szintet, miután elegendő aláírást gyűjtöttek egy függetlenségről szóló népszavazás kiírásához. Egyre bizonytalanabb az amerikai Tomahawk nagy hatótávolságú rakéták németországi telepítése – erősítette meg a Német Szövetségi Védelmi Minisztérium.

2026. 05. 10. 21:50
Nigel Farage
Még Friedrich Merz szerint is kiábrándító kormánya teljesítménye

Egy év kormányzás után meglepően önkritikus hangot ütött meg Friedrich Merz német kancellár. A ZDF egyik műsorában a CDU elnöke arról beszélt, hogy a koalíció még a saját maga által kitűzött céloknak sem tudott maradéktalanul megfelelni. Merz aggódva ismerte be, hogy szerinte a legfontosabb kérdés immár az, hogy a német választók továbbra is bizalmat szavaznak-e a demokratikus centrum pártjainak.

Friedrich Merz nyíltan beszélt arról, hogy a várakozásokhoz képest a kormány teljesítménye elmaradt a remélttől. 

Mint fogalmazott: „Igen, nem sikerült megfelelni ezeknek az elvárásoknak, még azoknak sem, amelyeket saját magunkkal szemben támasztottunk.”

A CDU/CSU gyenge közvélemény-kutatási számait illetően önkritikus hangot ütött meg. Kijelentette, hogy ha a pártszövetség támogatottsága 24 százalék körül vagy az alatt mozog, az „a CDU saját mércéje szerint teljesen elfogadhatatlan”. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az SPD helyzete sem kedvező a maga 14 százalékos támogatottságával. Hangsúlyozta: továbbra is az a cél, hogy közösen szerezzék vissza a társadalmi többség bizalmát és képviseletét.

Halálos járvány egy óceánjáró hajón

A járvány következtében a hat érintett közül hárman meghaltak, egy beteget pedig súlyos állapotban, intenzív osztályon kezelnek Dél-Afrika területén.

Az Egészségügyi Világszervezet tájékoztatása szerint egy fertőzést már laboratóriumi vizsgálatok is megerősítettek, további öt eset még kivizsgálás alatt áll.

A megbetegedések az MV Hondius nevű, holland zászló alatt közlekedő hajóhoz köthetők, amely Nyugat-Afrika partjainál hajózik. Az üzemeltető, az Oceanwide Expeditions megerősítette: az út során három utas hunyt el, egy másik pedig jelenleg is kórházi ellátásra szorul. Emellett a személyzetből két fő sürgős orvosi ellátást igényel.

Mélyül a feszültség Washington és Berlin között

A korábbi tervek szerint az Egyesült Államok egy zászlóaljnyi, Tomahawk rakéta rendszerekkel felszerelt egységet telepített volna Németországba. A cél az lett volna, hogy erősítsék Európa védelmét, különösen az Oroszország jelentette fenyegetéssel szemben, amíg az európai országok saját képességeiket fejlesztik.

A német védelmi tárca szóvivője azonban most úgy fogalmazott: nincs szó „végleges törlésről”, vagyis a telepítés lehetősége továbbra is fennáll. A bizonytalanságot Donald Trump lépése okozta, aki a közelmúltban bejelentette, hogy mintegy ötezer amerikai katonát kivonnak Németországból, és további csökkentéseket is kilátásba helyezett. A döntés hátterében a német vezetéssel kialakult konfliktus áll.

Friedrich Merz német kancellár korábban élesen bírálta az amerikai katonai műveleteket Irán ellen, és azt állította, hogy Irán „megalázza” az Egyesült Államokat a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésével. A térségben kialakult konfliktus – az amerikai–izraeli hadműveletek és az azt követő tengeri blokád – jelentős hatással van a globális energiapiacokra is.

Autó hajtott emberek közé Lipcsében, többen meghaltak

Többen megsérültek, amikor egy autó egy emberek közé hajtott hétfőn Lipcsében – közölte a német rendőrség, adta hírül az MTI.

Az incidensben ketten meghaltak és ketten súlyosan megsérültek – jelentette az MDR helyi műsorszolgáltató a rendőrségre hivatkozva.

A lipcsei rendőrség megerősítette a portálnak, hogy a vezető autója sérült meg, de további részleteket nem közölhettek. A Radio Leipzig beszámolója szerint egy sérült Volkswagen terepjáró nagy sebességgel hajtott át egy gyalogosövezeten, a jármű tetején egy emberrel.

Függetlenedne Kanadától az olajban gazdag tartomány

Az albertai függetlenségpártiak bejelentették, hogy elegendő aláírást gyűjtöttek össze ahhoz, hogy szavazást kezdeményezzenek a tartomány Kanadából való kilépéséről.

A Stay Free Alberta nevű csoport hétfőn közölte, hogy hivatalosan közel 302 ezer aláírást nyújtott be, miután 178 ezer névre volt szükség ahhoz, hogy a tartomány kénytelen legyen megfontolni egy ilyen népszavazási kezdeményezést. A függetlenedés kérdése akár már októberben felkerülhet egy tartományi szintű szavazólapra, mivel Alberta miniszterelnöke, Danielle Smith korábban kijelentette, hogy előrelép az ügyben, ha elegendő aláírást gyűjtenek össze és hitelesítenek.

Ez a nap történelmi Alberta történetében

– mondta hétfőn Mitch Sylvestre, a Stay Free Alberta vezetője, amikor egy hét teherautóból álló konvoj élén megérkezett az Elections Alberta edmontoni irodájához, hogy leadja az aláírásokat.

Zelenszkij elsők közt gratulált Magyar Péternek szombaton, azután, hogy beiktatták hivatalába az új magyar miniszterelnököt. Az ukrán elnök X-oldalán közzétett bejegyzésében sok sikert kívánt Magyarország új miniszterelnökének. Volodimir Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna készen áll a két ország közötti erős kapcsolatok kiépítésére és az együttműködésre Magyarországgal. Ursula von der Leyen is gratulált Magyar Péternek. „Európa napján szívünk Budapesten dobog” – írta X-oldalán az Európai Bizottság elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

