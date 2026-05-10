Tarolt a Reform UK, Merz szerint is kiábrándító a kormánya teljesítménye, halálos járvány az óceánjárón, tovább élesedik a feszültség Washington és Berlin között

Még Friedrich Merz szerint is kiábrándító kormánya teljesítménye
Egy év kormányzás után meglepően önkritikus hangot ütött meg Friedrich Merz német kancellár. A ZDF egyik műsorában a CDU elnöke arról beszélt, hogy a koalíció még a saját maga által kitűzött céloknak sem tudott maradéktalanul megfelelni. Merz aggódva ismerte be, hogy szerinte a legfontosabb kérdés immár az, hogy a német választók továbbra is bizalmat szavaznak-e a demokratikus centrum pártjainak.
Friedrich Merz nyíltan beszélt arról, hogy a várakozásokhoz képest a kormány teljesítménye elmaradt a remélttől.
Mint fogalmazott: „Igen, nem sikerült megfelelni ezeknek az elvárásoknak, még azoknak sem, amelyeket saját magunkkal szemben támasztottunk.”
A CDU/CSU gyenge közvélemény-kutatási számait illetően önkritikus hangot ütött meg. Kijelentette, hogy ha a pártszövetség támogatottsága 24 százalék körül vagy az alatt mozog, az „a CDU saját mércéje szerint teljesen elfogadhatatlan”. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az SPD helyzete sem kedvező a maga 14 százalékos támogatottságával. Hangsúlyozta: továbbra is az a cél, hogy közösen szerezzék vissza a társadalmi többség bizalmát és képviseletét.
