Trump Merzről: Nem tudja, miről beszél

Én most olyasmit teszek Iránnal, amit más nemzeteknek vagy elnököknek már régen meg kellett volna tenniük. Nem csoda, hogy Németország ilyen rosszul teljesít, mind gazdaságilag, mind egyéb tekintetben!
– fogalmazott az elnök azután, hogy Merz meggondolatlannak nevezte a katonai hadjáratot. „Az ilyen konfliktusokkal az a probléma, hogy nemcsak be kell jutni, hanem ki is kell jutni. Ezt nagyon fájdalmasan láttuk Afganisztánban húsz éven át. Láttuk Irakban is” – magyarázta a kancellár.
A német vezető arról is beszélt, hogy szerinte Washingtont megalázza Teherán tárgyalási taktikája, mivel Irán nem hajlandó küldötteket küldeni amerikai tisztviselőkkel való találkozásra, mielőtt feloldják a blokádot.
