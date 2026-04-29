Magyar Péter bejelentette, megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

Trump Merzről: Nem tudja, miről beszél

Donald Trump keményen bírálta Friedrich Merz német kancellárt, amiért az kritikával illette az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai fellépését. Trump a bejegyzésében hangsúlyozta: a konfliktus elkerülhetetlen volt annak érdekében, hogy megakadályozzák, hogy Teherán nukleáris fegyverhez jusson.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 12:15
Friedrich Merz és Donald Trump Fotó: AFP
Én most olyasmit teszek Iránnal, amit más nemzeteknek vagy elnököknek már régen meg kellett volna tenniük. Nem csoda, hogy Németország ilyen rosszul teljesít, mind gazdaságilag, mind egyéb tekintetben!

 – fogalmazott az elnök azután, hogy Merz meggondolatlannak nevezte a katonai hadjáratot. „Az ilyen konfliktusokkal az a probléma, hogy nemcsak be kell jutni, hanem ki is kell jutni. Ezt nagyon fájdalmasan láttuk Afganisztánban húsz éven át. Láttuk Irakban is” – magyarázta a kancellár.

A német vezető arról is beszélt, hogy szerinte Washingtont megalázza Teherán tárgyalási taktikája, mivel Irán nem hajlandó küldötteket küldeni amerikai tisztviselőkkel való találkozásra, mielőtt feloldják a blokádot.

Az Irán elleni jelenlegi háború miatt az olajárak az egekbe szöktek egy olyan időszakban, amikor Németország és más európai országok még mindig a Covid–19-világjárvány és az Oroszország ukrajnai inváziója által kiváltott gazdasági válság miatt küzdenek – hangsúlyozza a lap.

Donald Trump a háború kezdete óta többször bírálta európai szövetségeseit, amiért nem vállaltak közvetlen szerepet az Irán elleni konfliktusban, illetve nem segítettek erővel a Hormuzi-szoros megnyitásában. 

Amikor Friedrich Merz a Fehér Házba látogatott, Trump még Spanyolország elleni kereskedelmi lépésekkel is fenyegetőzött annak háborúellenes álláspontja miatt, miközben Merz nem reagált az EU-tagállamot ért bírálatokra.

 Az amerikai elnök ugyanakkor Németországot tisztelt országnak nevezte, és jó kapcsolatáról beszélt annak vezetésével.

 

Borítókép: Friedrich Merz és Donald Trump (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
