Trump Merzről: Nem tudja, miről beszél

Az Irán elleni jelenlegi háború miatt az olajárak az egekbe szöktek egy olyan időszakban, amikor Németország és más európai országok még mindig a Covid–19-világjárvány és az Oroszország ukrajnai inváziója által kiváltott gazdasági válság miatt küzdenek – hangsúlyozza a lap.

Donald Trump a háború kezdete óta többször bírálta európai szövetségeseit, amiért nem vállaltak közvetlen szerepet az Irán elleni konfliktusban, illetve nem segítettek erővel a Hormuzi-szoros megnyitásában.

Amikor Friedrich Merz a Fehér Házba látogatott, Trump még Spanyolország elleni kereskedelmi lépésekkel is fenyegetőzött annak háborúellenes álláspontja miatt, miközben Merz nem reagált az EU-tagállamot ért bírálatokra.

Az amerikai elnök ugyanakkor Németországot tisztelt országnak nevezte, és jó kapcsolatáról beszélt annak vezetésével.