Trumpot fenyegethette, most ismét vádat emeltek az FBI volt igazgatója ellen

ismét vádat emeltek az FBI volt igazgatója ellen, akit többek között Donald Trump amerikai elnök elleni fenyegetéssel vádolnak. James Comey ártatlanságát hangsúlyozta és jelezte, hogy ezúttal is kész bíróság előtt bizonyítani azt.

2026. 04. 29. 6:43
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
Todd Blanche szavai szerint az ügyet csaknem egy évnyi alapos és körültekintő nyomozást követően terjesztették vádesküdtszék elé, amely egyetértett a büntetőeljárás megindításával James Comey-val szemben.

James Comey a közösségi médiában megjelent videóban ártatlanságát hangoztatta, valamint azt közölte, hogy ezúttal is áll a bírósági eljárás elébe.

Ügyvédje, Patrick Fitzgerald úgy nyilatkozott, hogy ügyfele határozottan tagadja a vádakban szereplő feltételezéseket, és a védelem az alkotmány szólásszabadságról szóló első kiegészítésén alapul majd.

Donald Trump és James Comey feszült viszonya régóta köztudott, és visszanyúlik a 2016-os elnökválasztás idejéig, amikor az egykori FBI-igazgató támogatta a nyomozást a feltételezett orosz választási beavatkozás ügyében, ami a feltételezés alapján Donald Trump támogatásáról szólt. A gyanú később alaptalannak bizonyult, de a demokraták politikai eszközként használták a vizsgálat tényét.

A szövetségi hatóságok 2025 szeptemberében már egyszer vádat emeltek James Comey ellen, akkor egy 2020-as kongresszusi meghallgatáson eskü alatt tett kijelentés nyomán, ami a vád szerint hamis állításokat tartalmazott, és így büntetendő cselekmény. 

A bíróság novemberben megalapozatlannak találta a vádat.

Borítókép: James Comey, az FBI volt igazgatója (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
