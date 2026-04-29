Trumpot fenyegethette, most ismét vádat emeltek az FBI volt igazgatója ellen

Todd Blanche szavai szerint az ügyet csaknem egy évnyi alapos és körültekintő nyomozást követően terjesztették vádesküdtszék elé, amely egyetértett a büntetőeljárás megindításával James Comey-val szemben.

James Comey a közösségi médiában megjelent videóban ártatlanságát hangoztatta, valamint azt közölte, hogy ezúttal is áll a bírósági eljárás elébe.

Ügyvédje, Patrick Fitzgerald úgy nyilatkozott, hogy ügyfele határozottan tagadja a vádakban szereplő feltételezéseket, és a védelem az alkotmány szólásszabadságról szóló első kiegészítésén alapul majd.