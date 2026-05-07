Friedrich MerzNémetországkudarc

Még Friedrich Merz szerint is kiábrándító kormánya teljesítménye

Már Friedrich Merz sem próbálja sikertörténetként eladni a német kormány működését. A kancellár nyilvánosan ismerte be, hogy a koalíció még a saját vállalásait sem tudta teljesíteni. A CDU és az SPD támogatottsága látványosan zuhan, miközben a koalíciós viták egyre nyíltabbá válnak, különösen az adópolitika és a megszorítások kérdésében. Merz közben már attól tart, hogy a német választók végleg elveszítik bizalmukat a hagyományos bal- és jobboldali centrum pártokban.

Magyar Nemzet
2026. 05. 07. 16:46
Friedrich Merz német kancellár Forrás: AFP
Friedrich Merz nyíltan beszélt arról, hogy a várakozásokhoz képest a kormány teljesítménye elmaradt a remélttől. 

Mint fogalmazott: „Igen, nem sikerült megfelelni ezeknek az elvárásoknak, még azoknak sem, amelyeket saját magunkkal szemben támasztottunk.”

A CDU/CSU gyenge közvélemény-kutatási számait illetően önkritikus hangot ütött meg. Kijelentette, hogy ha a pártszövetség támogatottsága 24 százalék körül vagy az alatt mozog, az „a CDU saját mércéje szerint teljesen elfogadhatatlan”. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az SPD helyzete sem kedvező a maga 14 százalékos támogatottságával. Hangsúlyozta: továbbra is az a cél, hogy közösen szerezzék vissza a társadalmi többség bizalmát és képviseletét.

Merz szerint a koalíció indulásakor rendkívül nagy elvárások alakultak ki, amelyekhez saját maguk is hozzájárultak. Ennek ellenére úgy látja, bizonyos eredményeket sikerült elérni. Szavai szerint „nem valósult meg minden, de sok mindent sikerült véghezvinni”. A kancellár arról is beszélt, hogy a kabineten belül megfelelő a munkakapcsolat, és a CDU/CSU, illetve az SPD között továbbra is létezik közös politikai alap, noha eltérő pártokról van szó.

A koalíciós partnerükkel is fokozódik a feszültség

Egy esetleges átalakítással kapcsolatban hangsúlyozta, hogy sikeres kormányzást akar. Emellett nagyobb kompromisszumkészséget vár az SPD-től. Közölte: nem kíván más parlamenti partnert keresni a többség biztosítására, ezt pedig az SPD is tudja. Szerinte azonban nem alakulhat ki az a kép, hogy ez korlátlan mozgásteret ad a szociáldemokratáknak. Úgy fogalmazott: a kompromisszumok nem vezethetnek oda, hogy a CDU háttérbe szoruljon. A koalíciós viták egyik fő területe a jövedelemadó reformja lett. A CDU/CSU és az SPD korábban megállapodott arról, hogy a ciklus közepén csökkentik az alacsony és közepes keresetűek adóterheit, azonban a megvalósítás módjáról nincs egyetértés.

Lars Klingbeil pénzügyminiszter olyan elképzelést ismertetett, amely a kisebb és közepes jövedelműek támogatását a legmagasabb keresetűek nagyobb befizetéseiből finanszírozná. Merz ezt elutasította, mondván: míg az SPD vagyon-újraelosztásban gondolkodik, addig a CDU általános adócsökkentést szeretne.

Állítása szerint az újabb terhek nemcsak a leggazdagabbakat, hanem a középosztály és a szakipar szereplőit is érintenék, mivel sokan partnerségi formában működnek és jövedelemadót fizetnek. Mint mondta, ez továbbra is komoly vitaforrás az SPD-vel. A legmagasabb jövedelműek adóztatásával kapcsolatban Merz arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg is közel 50 százalékos teljes adóteher sújtja őket, amit már felső határnak tart. Emlékeztetett arra is, hogy a lakosság tíz százaléka fizeti be az összes jövedelemadó felét. Feltette a kérdést: meddig akarják még terhelni az ország legnagyobb teljesítményt nyújtó rétegeit. A „vagyonadó” fogalmát pedig „osztályharcos retorikának” nevezte.

Már nyíltan kritizálják a kancellárt

A szolidaritási pótlék ügyében sem körvonalazódik megegyezés. Merz annak megszüntetését támogatja, és kijelentette: szeretné, ha még azelőtt eltörölnék, hogy erre a Szövetségi Alkotmánybíróság kötelezné őket. Az SPD ezzel szemben más álláspontot képvisel.

Az elmúlt hetekben Merz egy nyilvános fórumon tett kijelentése miatt is kritikák kereszttüzébe került. Az eseményen egy daganatos betegséggel küzdő nő arról beszélt, hogy miközben az embereket megszorítások érik, a kancellár fizetése nőtt.

Merz erre úgy reagált, hogy „egyetlen pillanatban sem” merült fel a szövetségi kormány tagjainak béremelése. Elmondása szerint nem támadta a nőt, csupán helyreigazította a szerinte valótlan állítást. Később ugyanakkor elismerte, hogy visszanézte a felvételt, és megérti az őt ért bírálatokat.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

