Még Friedrich Merz szerint is kiábrándító kormánya teljesítménye

Friedrich Merz nyíltan beszélt arról, hogy a várakozásokhoz képest a kormány teljesítménye elmaradt a remélttől.

Mint fogalmazott: „Igen, nem sikerült megfelelni ezeknek az elvárásoknak, még azoknak sem, amelyeket saját magunkkal szemben támasztottunk.”

A CDU/CSU gyenge közvélemény-kutatási számait illetően önkritikus hangot ütött meg. Kijelentette, hogy ha a pártszövetség támogatottsága 24 százalék körül vagy az alatt mozog, az „a CDU saját mércéje szerint teljesen elfogadhatatlan”. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az SPD helyzete sem kedvező a maga 14 százalékos támogatottságával. Hangsúlyozta: továbbra is az a cél, hogy közösen szerezzék vissza a társadalmi többség bizalmát és képviseletét.

Merz szerint a koalíció indulásakor rendkívül nagy elvárások alakultak ki, amelyekhez saját maguk is hozzájárultak. Ennek ellenére úgy látja, bizonyos eredményeket sikerült elérni. Szavai szerint „nem valósult meg minden, de sok mindent sikerült véghezvinni”. A kancellár arról is beszélt, hogy a kabineten belül megfelelő a munkakapcsolat, és a CDU/CSU, illetve az SPD között továbbra is létezik közös politikai alap, noha eltérő pártokról van szó.

A koalíciós partnerükkel is fokozódik a feszültség

Egy esetleges átalakítással kapcsolatban hangsúlyozta, hogy sikeres kormányzást akar. Emellett nagyobb kompromisszumkészséget vár az SPD-től. Közölte: nem kíván más parlamenti partnert keresni a többség biztosítására, ezt pedig az SPD is tudja. Szerinte azonban nem alakulhat ki az a kép, hogy ez korlátlan mozgásteret ad a szociáldemokratáknak. Úgy fogalmazott: a kompromisszumok nem vezethetnek oda, hogy a CDU háttérbe szoruljon. A koalíciós viták egyik fő területe a jövedelemadó reformja lett. A CDU/CSU és az SPD korábban megállapodott arról, hogy a ciklus közepén csökkentik az alacsony és közepes keresetűek adóterheit, azonban a megvalósítás módjáról nincs egyetértés.