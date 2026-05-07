OroszországLondonNagy-Britanniahaditengerészet

Oroszország és Nagy-Britannia között fokozódik a feszültség

Andrej Kelin, Oroszország londoni nagykövete nemrég megszólalt Nagy-Britannia és az északi országok tervezett közös flottája kapcsán. A diplomata szerint egyértelmű, hogy a kezdeményezés hazája ellen irányul, azonban Oroszország meg fogja tenni a megfelelő lépéseket.

Magyar Nemzet
2026. 05. 07. 10:20
Keir Starmer Fotó: WPA Pool Forrás: Getty Images Europe
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

Vannak, akik arról beszélnek, hogy ezt a formátumot a Balti-tenger blokádjára használják. Ilyen ötletek ősidők óta keringenek az észak-európai országokban, de senkinek sem sikerült megvalósítania őket. Most sem fog működni. Nagy-Britanniának és szövetségeseinek nincsenek meg az erőforrásai az ilyen ambiciózus törekvések megvalósításához

– szögezte le a nagykövet. 

 

Ugyanakkor a diplomata szerint Oroszország nem fogja figyelmen kívül hagyni a fenyegetést. „A magunk részéről továbbra is szorosan figyelemmel kísérjük a fejleményeket. Ugyanakkor ismét hangsúlyozom: London összes ellenséges kalandja változatlanul beépül katonai tervezésünkbe; nem kell illúziókat táplálnunk ezzel kapcsolatban. Minden olyan intézkedésre, amely aláássa az orosz érdekeket, a leghatározottabb válaszlépés lesz” – fogalmazott.

Április 29-én az Egyesült Királyság tengerészetének vezetője, Gwyn Jenkins tábornok bejelentette, hogy London északi szövetségeseivel együtt terveket dolgoz ki egy új tengeri partnerség létrehozására az Oroszország elleni küzdelem érdekében. 

Borítókép: Keir Starmer (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekwass albert

Miért nem románul?

Pozsonyi Ádám avatarja

Barkóczi Balázs Wass Albertet gyalázó posztját a Securitate sem írhatta volna szebben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu